Lenggrieserin überholt im Kurvenbereich - Arzbacherin (15) bei Kollision verletzt

Beim Überholen eines Traktors hat eine Lenggrieserin am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße 2072 den Gegenverkehr übersehen. Sie kollidierte mit einer Ape, auf der als Beifahrerin eine 15-Jährige saß, die verletzt wurde.

Eine 15-jährige Arzbacherin trug bei einem Unfall am Dienstagmorgen mittelschwere Verletzungen davon. Sie saß als Beifahrerin auf einer Ape, einem dreirädrigen Kleinkraftrad, das ein 16-jähriger Lenggrieser steuerte.

Im Gegenverkehr auf der Staatsstraße 2072 überholte im Kurvenbereich vor der Isarburg eine Lenggrieserin (34), die von Lenggries kommend in Richtung Tölz fuhr, einen Traktor. Vor ihr war das einem anderen Auto noch gefahrlos gelungen. Doch die Mercedes-Fahrerin übersah die entgegenkommende Ape, sodass es zur Kollision kam.

Lesen Sie auch: Regionalplan Oberland: Vorfahrt für den Öffentlichen Verkehr

Die 15-Jährige wurde dadurch mit dem Kopf gegen die Frontscheibe geschleudert – auch weil laut Polizei in der Ape kein Sicherheitsgurt vorhanden war. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in die Asklepios- Stadtklinik. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 6000 Euro

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Rene Ruprecht