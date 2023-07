Lenngrieser Hochseefischer angelt von Panama bis zum Sylvenstein - Weltrekord aufgestellt

Von: Felicitas Bogner

Weltrekord: Hermann Fehringer (re.) – im Bild mit Mate Marty Bates aus Neuseeland – war der erste, der mit der Fliegenrute einen Atlantik Blue Marlin fing. © Jürgen Oeder

Hermann Fehringer aus Lenggries ist der Vorsitzende des „Big Game Fishing Club Deutschland“. Er ist Hochseefischer aus Leidenschaft und greift der Wissenschaft unter die Arme.

Lenggries – Wer hätte das gedacht? Der Vorsitzende des „Big Game Fishing Club Deutschland“ – also des Zusammenschlusses von Hochseefischern – ist ein Isarwinkler. Hermann Fehringer (61) ist in Lenggries aufgewachsen und lebt hier mit seiner Frau Stephanie. Doch sein Herz schlägt weniger für die Berge als für die Meere. Seit 43 Jahren gilt seine größte Leidenschaft dem Sportfischen. Im Interview mit unserer Zeitung spricht der Vertriebsdirektor bei einer Versicherung über eindringliche Erfahrungen auf dem Ozean und darüber, wie er zu der Gründung des mittlerweile zirka 180 Mitglieder starken Vereins gekommen ist.

Herr Fehringer, denkt man ans Angeln sind Adrenalin und Action nicht die ersten Assoziationen, die einem einfallen. Bei Ihnen ist das anders ...

Das kommt ganz darauf an, ob man Süßwasser- oder Salzwasserfische angelt und natürlich auch, ob man Berufs- oder Sportfischer ist. Wenn ich hier in der Isar angle, dann ist das de facto etwas komplett anderes, als wenn ich mit einem Boot auf dem Atlantik, Pazifik oder Indischen Ozean bin.

Mal von vorne: Wie sind Sie überhaupt zum Angeln gekommen?

Das ist in Kindheitstagen durch meinen Vater losgegangen. Er hat mich oft zum Angeln mitgenommen, da waren wir meistens an der Isar oder am Sylvensteinsee. So wie ich es später mit unserem Sohn Florian gemacht habe.

Inspiration: Ernest Hemingways „Der alte Mann und das Meer“

Von der Isar haben Sie dann aber noch mal einen großen Sprung weiter gemacht?

Mit der Hochseefischerei ging es bei mir mit 18 Jahren los. Inspiriert hat mich Ernest Hemingways ,Der alte Mann und das Meer‘. Im Mittelpunkt des Romans steht ein Fischer, der mit einem riesigen Marlin ringt. Also bin ich alleine nach Florida, habe dort alles mit dem Motorrad erkundet, und bin an den südlichsten Punkt zum Hemingway-Haus in Key West gefahren. Dort bin ich zum ersten Mal zum Salzwasserfischen gegangen.

Wie kann man sich das vorstellen?

Ich habe mir ein Boot mit Kapitän und Crew gechartert. Dann sind wir um 6 Uhr morgens raus aufs Meer zum Angeln gefahren. Das war damals schon irre teuer. Ich habe um die 350 Dollar für die Ausfahrt gezahlt.

Und dann waren Sie vom Virus angesteckt?

Absolut. Seit diesem Florida-Trip plane ich jedes Jahr Ausflüge zum Hochseefischen. Es ist für mich das Größte.

Was fasziniert Sie am Sportfischen?

Es ist das Zusammenspiel. Man hat eine Wahnsinns-Ruhe mitten auf dem Meer – dafür sollte man natürlich hochseetauglich sein, das kann schon stark schaukeln. Dazu interessiere ich mich immens für die Fische. Und wenn man einmal diese Verbindung gespürt hat, zwischen einem so mächtigen, großen Fisch und sich selbst, geht das nicht mehr weg. Man ist ja teilweise stundenlang im Kampf mit dem Tier.

Von seinem Arbeitszimmer in Lenggries aus lenkt Hermann Fehringer die Geschicke des „Big Game Fishing Club Deutschland“. © arp

Sie fangen Marlins, Schwertfische und derartige Kaliber mit einer Sportangel?

Das ist die Herausforderung, mit einer leichten Angel einen schweren Fisch zu bändigen. Es erfordert viel Technik und Gefühl. Die Königsklasse ist, mit einer Fliegenrute die „Boliden“ der Weltmeere zu fangen.

Was passiert mit den Fischen danach?

Die großen – meist über 300 Pfund – werden noch im Wasser am Boot vom Haken befreit. Wir lassen sie mit einer Markierung wieder schwimmen. So bekommt man interessante Daten über die Fische.

Ist der Kampf für die Fische eine Stressbelastung?

Nach dem Kampf sind sie natürlich erschöpft. Der, der zuerst k.o. ist, verliert quasi.

Man muss aufpassen, dass man während des Kampfes nicht von dem Fisch ins Wasser gezogen wird.

Das hört sich an, als wäre es auch für Sie extrem gefährlich...

Ganz ohne ist die Hochseefischerei nicht. Auch ich bin schon in brenzlige Situationen gekommen. Man muss aufpassen, dass man während des Kampfes nicht von dem Fisch ins Wasser gezogen wird. Aber es ist auch Vorsicht geboten, wenn das Tier aufs Boot springt. Wenn so ein Brocken um sich schlägt, kann der einen Menschen – vor allem mit seinem Schwert – schwer verletzen.

Also sollte man fit und stark sein?

Das gehört dazu. Man muss ordentlich gegenhalten können.

Und die Ausflüge sind immer nur rein zum Vergnügen?

Teils, teils. Es kommen auch oft Wissenschaftler und Forscher-Teams auf mich zu. Ich habe für solche Zwecke schon an verschiedenen Fischen und vielen Haien Sender angebracht.

Ein Hai ist ja noch mal eine andere Nummer als ein Schwertfisch?

Ach, da habe ich keine Angst. Es gibt vielleicht zwei oder drei Haiarten, bei denen ich nicht unbedingt ins Wasser gehen würde. Aber sonst tun die einem ja nichts.

Jeder gefangene Fisch bekommt eine Markierung an die Rückenflosse und ein Kurzbericht über den Fisch wird an „Billfish“ gesendet. © arp

Sie gehen so weit draußen auf dem Meer schwimmen?

Logisch. Ich spring schon ab und zu ins Wasser rein.

In Ihrem ganzen Kellerflur hängen Urkunden, Auszeichnungen und Rekorde. Worauf sind Sie besonders stolz?

Ich denke, das ist der erste mit der Fliegenrute gefangene Atlantik Blue Marlin vor der Insel Ascension Island am 16. Februar 2003 im Südatlantik. Der Blue Marlin hat ein Gewicht von 120 englischen Pfund, und das mit einer Tragkraft der Angelschnur von zehn Kilogramm. Die Drillzeit, vom Anbiss bis zur Landung des Fisches, dauerte zweieinhalb Stunden. Das war schon sehr besonders, da es der erste jemals gefangene Marlin vor Ascension Island war. Aber auch weitere meiner Weltrekorde gehören zu meinen schönsten Erlebnissen beim Hochseefischen in den letzten 43 Jahren.

Hermann Fehringer stellte Weltrekorde auf

Sie sind der Vorsitzende und Gründer des „Big Game Fishing Club Deutschland“. Wie kam es zur Vereinsgründung?

Es gab kein entsprechendes Netzwerk in Deutschland. Das meiste in puncto Hochseefischen läuft in den USA. 1996 wurde der Verein gegründet, das war aber eher eine Totgeburt. 2002 habe ich noch mal einen Anlauf gestartet und ihn neu strukturiert, und seither gibt es uns. Wir bringen regelmäßig ein Club-Heft heraus und kommen zu Ausflügen zusammen. Es ist ein tolles Netzwerk und ein guter Austausch über ganz Deutschland. Der „Big Game Fishing Club Deutschland“ hat mittlerweile sogar Mitglieder aus Luxemburg, Schweiz, Österreich, Spanien, Kroatien, Holland und sogar einen aus den USA. Man trifft immer interessante Menschen.

Wen zum Beispiel?

Der einstige Zweite Bürgermeister von München, Manuel Pretzl, ist Mitglied und im Beirat im Club und hat als Direktor des Jagd- und Fischereimuseums in München, Veranstaltungen für unsere Jugend mit organisiert.

Macht der Verein viel Arbeit?

Ich bin schon ein paar Stunden pro Woche damit beschäftigt. Das ist wie bei jedem Verein einiges an Bürokratie, Berichte schreiben, Urkunden ausstellen oder Treffen organisieren.

Gründer des „Big Game Fishing Club Deutschland“ stammt aus Lenggries

Ein offener Hochseefischerei-Wunsch?

Mein größter Wunsch ist eine nachhaltige Fischerei, respektvoll mit den Geschöpfen der Weltmeere umzugehen, Jugendliche zu waidgerechten Angelfischern zu erziehen und sich bei der Ausübung des Angelsports konstruktiv mit den Belangen des Natur- und Artenschutzes auseinanderzusetzen. Von den offenen Angelzielen stehen noch Neuseeland und Australien auf meiner Liste.

In welchen Gebieten haben Sie schon gefischt?

Puh, dazu zählen Florida, Bahamas, St. Thomas, Venezuela, Azoren, Madeira, Fuerteventura, Mexiko, Belize, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Kuba, Guatemala, Dominikanische Republik, Kapverden, Gambia, Senegal, Ghana, Südafrika, Mauritius, Reunion, Tansania, Kenia, Malediven, Ägypten, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Island, Norwegen und Ascension Island.

Und wo ist es am schönsten gewesen?

Um fünf Uhr morgens am Sylvensteinsee.

