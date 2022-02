„Die Welt hat sich massiv verändert“: Kabarettist Michael Altinger stellt sein neues Programm „Lichtblick“ im KKK vor

Von: Ines Gokus

Freut sich auf die Premiere seines Programms „Lichtblick“: Michael Altinger. © Martina Bogdahn

Oft verschoben, doch jetzt geht es endlich zur Sache: Der Kabarettist und Schauspieler Michael Altinger wird am Donnerstag, 10. März, um 20 Uhr auf Einladung des „KKK“ Lenggries im Arzbacher „Kramerwirt“ die Premiere seines neuen Bühnenprogramms „Lichtblick“ spielen.

Lenggries/Arzbach – Es ist der letzte Teil einer Trilogie, in der er als Lichtgestalt tapfer versucht, die Welt zu retten. Kommt es endlich zum finalen Showdown im fiktiven Ort Strunzenöd, dem Mikrokosmos, in dem Altinger seine Geschichten ansiedelt? Und vor allem, gibt es ein Happy End – für uns und für ihn? Im Vorfeld der Premiere sprach Altinger im Interview mit Kurier-Mitarbeiterin Ines Gokus über das Programm und das Leben im Lockdown.

Herr Altinger, mussten Sie Ihr Programm, dessen Premiere ja eigentlich schon viel früher hätte sein sollen, dem Jahr 2022 anpassen?

Gott sei Dank wurde der Termin früh genug verschoben. Da konnte ich mir meine Arbeit von vornherein gut einrichten. Mein letztes Programm hab’ ich tatsächlich zweimal umschreiben dürfen, dank der Pandemie. Das brauch ich so bald nicht mehr.

Würden Sie die Welt heute anders retten als 2016, als Sie den ersten Teil der Trilogie „Hell“ spielten?

Da müsste ich mir mein Programm von 2016 direkt nochmal anschauen. In jedem Fall hat sich die Welt ganz massiv verändert in den letzten sechs Jahren. Ich weiß nicht, ob ich die Welt heute anders retten würde. Ich weiß nur, dass die Rettung der Welt heute viel mehr Opfer fordern würde als damals.

Wo sehen Sie denn derzeit tatsächlich „Lichtblicke?“

Bei Leuten, die sich engagieren, dabei empathisch bleiben und sich gegen den dummen, brüllenden Hass stellen.

Was haben Sie getan, als Sie nicht auf die Bühne durften?

Ich habe meine Eindrücke zunächst in einem Buch verarbeitet. „Rampensau ohne Bühne“ beschreibt meinen Zustand während der ersten Welle. Eine Zeit, zu der man rückblickend fast sagen muss: „Da war der Lockdown noch richtig schön.“ Danach habe ich ständig neue Projekte angeschoben. Theaterstücke, Kabarettprogramme, immer gemeinsam mit Kollegen und der Hoffnung, bald wieder ein Publikum haben zu dürfen. Die Untätigkeit und das Gelähmtsein ist das größte Gift in solchen Zeiten.

Gibt es einen wirklich tollen Moment, an den Sie sich trotz Lockdown und Arbeitsverbot erinnern?

Als mir mein Schrittzähler zum ersten Mal über 20 000 angezeigt hat. Dabei hatte ich mein Haus gar nicht verlassen und ich dachte, ich hätte geschlafen.

Was hätten Sie nie für möglich gehalten?

Die letzten beiden Jahre.

Was würden Sie rückblickend anders machen, als es mit der Pandemie so richtig losging?

Ich bin rückblickend nur froh, dass mir damals nicht klar war, wie lange sich dieser Zustand halten wird. Hätte ich das gewusst, wäre ich in eine tiefe Depression gefallen oder komplett ausgerastet.

Haben Sie sich durch Corona verändert?

Garantiert. Ich pflege meine Freundschaften viel intensiver und orientiere mich weniger am Erfolg, als an den Dingen, die ich schon lange mal machen wollte. Und mit diesen Dingen will ich natürlich irgendwann mal sehr erfolgreich sein.

Geht Ihnen zwischendurch eigentlich auch mal der Humor verloren?

Aber natürlich. Ich stelle mir das unheimlich anstrengend vor, ständig humorvoll zu sein. So ein entspannter Grant zwischendurch oder einfach mal nur mit einem Bier dasitzen und den Mund halten, kann sehr reinigend sein.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Dass die Kultur wieder in den Köpfen und Herzen der Leute landet. Damit alle wieder entspannter miteinander umgehen.

Premiere: Karten für den Auftritt am 10. März um 20 Uhr im „Kramerwirt“ gibt es für 24 Euro via Mail an sabine@kkk-lenggries.de oder unter Telefon 0 80 42/91 24 65. Bitte Vor- und Zunamen, vollständige Adresse, Telefonnummer und die Anzahl der gewünschten Tickets mitteilen. Wer einen Tisch zum Abendessen reservieren möchten, kann das unter der Telefonnummer 0 80 42/97 27 99-0 tun. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

