Lichterzauber zieht Klein und Groß in seinen Bann

Strahlende Gesichter: Bunte Lichter zogen Familie Niehues an den Stand der Tölzer Rosentage mit Petra Volkmann (li). © Botzenhart

Der Lenggrieser Lichterzauber erhellte am Samstag wieder die Straßen der Gemeinde und zog Tausende von Besuchern an.

Lenggries – Über 40 Stände und 30 Geschäfte bescherten eine leuchtende Promenade mit den unterschiedlichsten regionalen Angeboten. Um 17 Uhr begrüßte der Kasperl über 40 Kleinkinder unterm Dach der Gemeindebücherei. Er fragte, woher sie kämen, und unisono schallte es ihm entgegen: „Vom Nikolaus!“ Der Heilige Mann hatte eine Stunde zuvor rund 500 Päckchen verteilt. Kasperl hatte es indes mit einem entlaufenen Kamel zu tun, das den Weihnachtsbaum der Oma verspeiste. Gabriele Faehrmann, ihr Sohn Fabian und Lukas Brand brachten die kleinen Zuschauer laut zum Juchzen und Lachen.

Großer Andrang an den Essensständen

War es für die Kleinsten danach an der Zeit, nach Hause zu gehen, schlenderten Jugendliche und Erwachsene noch bis 21 Uhr durch Bahnhof- und Marktstraße. Lange Lichterketten hingen an Gebäuden und an Bäumen, Laternen standen entlang der Straße. Immer wieder konnten klamme Finger und kalte Nasen an Feuerstellen gewärmt werden. Junge Besucher wurden angezogen von den Schafen, die in der lebenden Krippe an der Späthwiese standen. Lange Schlangen bildeten sich vor den Ausschänken von heißen Getränken, wie beim „Flosswirt“ und der „Ratsstuben“ oder den örtlichen Vereinen. Zwischen Bergwacht und Skiclub, die auf dem Platz vor der Kirche einander gegenüber aufgebaut waren, war zeitweise kein Durchkommen mehr. Ein Vater mit Kinderwagen seufzte laut und passend zur Jahreszeit: „Oh, Jessas, Maria und Josef!“

„15-Minuten-Weihnacht“ in einem Sackerl

Die Vereine füllten reichlich ihre Kassen. Aus dem Chips-Standl neben dem „Flosswirt“ dampfte es gewaltig. Gegenüber, vor dem Bahnhof, hielten Familien Stockbrote an langen Stangen über eine große Feuerschale mit Grill, die der Waldkindergarten Auenland entfacht hatte. Die Lenggrieser Ministranten hatten einen selbst gebauten Flipper, an dem die Spieler Süßigkeiten gewinnen konnten. Sie verkauften eine Besonderheit: die 15-Minuten-Weihnacht. In einem Sackerl waren Tee, eine Kurzgeschichte und ein Teelicht verpackt. „Jeder soll sich Zeit für sich nehmen“, erklärte Barbara Gilgenreiner.

Simone Willibald verkaufte selbst gestrickte Mützen einer Königsdorfer Bekannten und ihre kunterbunten Schlüsselanhänger aus Wollfilz. Regine Kuhnhäuser verkaufte zum zehnten Mal verzierte Lebkuchen, die sie zusammen mit anderen Frauen gebacken hatte. Der Erlös aus einem Stück für zwei Euro kommt dem Münchner Verein für krebskranke Kinder zugute. „Unsere Familie war selbst betroffen von der Krankheit“, verriet sie. Hobbyschreiner Rolf Langhans und seine Frau Monika aus Anger boten Schlüsselkästen und Schneidebretter aus unterschiedlichem Holz feil. Außerdem verkauften sie Geflochtenes aus Weiden der Lenggrieserin Barbara Lindner.

Schöne Dekorationsartikel handgemacht

Ihr Hobby meldete Stefanie Müller nebengewerblich an, denn sie fertigt unzählige Paare an gestrickten Socken, Babyschuhen, Stirnbändern und Handschuhen an. Ihr Stand leuchtete der vielen Farben wegen, und Kunden wühlten wegen der winterlichen Temperaturen eifrig im Sockenkorb. Ihr Mann Thomas bot seine vielförmigen Holzhalterungen an für Teelichter und kleine Vasen. „Ich bin der vierte Thomas in der Familie, mein Sohn der fünfte“, lachte er. Er werde schon manchmal auf seinen berühmten Namensvetter im Fußball angesprochen.

Für adventliche Stimmung sorgte außerdem die Isarwinkler Jugendkapelle vor dem Rathaus sowie eine Bläsergruppe vom Balkon des Altwirts. (bib)

