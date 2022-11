Video als Liebeserklärung an Lenggries

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

„Oa Lenggries“ heißt der Drei-Minuten-Film, der seit Kurzem auf Youtube zu sehen ist. © Screenshot Privat

„Cinerella Films“ veröffentlicht das Drei-Minuten-Video „Oa Lenggries“. Dabei zeigt das Zweimannunternehmen die Vielfalt des Dorfs im Isarwinkel.

Lenggries – Wer Freunde im Isarwinkel hat, stößt derzeit in den sozialen Medien unweigerlich auf einen Link zur Video-Plattform Youtube. „Oa Lenggries“ heißt der Film, der im Moment von vielen geteilt wird. Gemacht hat ihn das Unternehmen „Cinerella Films“, das Tobias Vogt und Michael Egart 2015 gegründet haben. Gedacht war er eigentlich als Unterstützung für örtliche Firmen in der Corona-Zeit. Daraus geworden ist tatsächlich „eine kleine Liebeserklärung an Lenggries“, sagt Vogt.

„Was macht eigentlich eine Gemeinde aus? Ganz einfach: d’Leit, jeder Oanzelne“, sagt Sprecher Sebastian Huber (Huber Wast) in seinem warmen Bairisch zu Beginn des drei Minuten langen Films. Teil eines Orts werde man durch Geburt oder Zuzug. Das Gefühl aber wirklich dazuzugehören, stelle sich erst ein, wenn aus einer Gemeinde Heimat geworden ist. Dazu gibt es wunderschöne Aufnahmen vom Sylvenstein, der Isar, vom Dorf oder auch dem Brauneck. Gezeigt werden aber auch die Vielfalt des Gewerbes – von der Säcklerei bis zum Tattoostudio – und die Gesichter der Menschen, die dort arbeiten. Es geht um die große Sporttradition im Ort, um kulinarische Genüsse, um die Natur und um alles andere, was Lenggries ausmacht.

Drei Minuten langer Film über Lenggries

Von der Idee bis zur Veröffentlichung hat es gut zwei Jahre gedauert. Als Corona das öffentliche Leben zum Erliegen brachte, dachten auch Vogt und Egart, dass die Aufträge weniger werden würden. Gerade hatten sie den Umzug ihrer Firma aus dem Tölzer Farchet an die Lenggrieser Scharfreiterstraße hinter sich gebracht – und so entstand die Idee, die örtlichen Gewerbetreibenden zu unterstützen. „Wir wollten auch kostenlose Beratung im Social-Media-Bereich anbieten“, sagt der Lenggrieser Vogt. Angedacht war, eine neue Form der Zusammenarbeit und Vernetzung zu schaffen. Die Dreharbeiten begannen. „Es haben wirklich viele mitgemacht“, blickt Vogt zurück. Die Leute seien mit Begeisterung dabei gewesen.

„Oimara“ Beni Hafner hat einen musikalischen Gastauftritt. © Screenshot/Privat

Allerdings liefen die Geschäfte des Filmunternehmens trotz Pandemie „so viel besser als erwartet“, dass es bis jetzt dauerte, um den Film wirklich fertigzustellen. Veröffentlicht wurde er im Prinzip ganz still und leise auf Youtube. „Aber wir hatten nach vier, fünf Stunden schon mehrere 1000 Aufrufe“, freut sich Vogt. „Wir sind sehr happy über das Feedback. Viele haben sich bedankt für den schönen Film.“

Höhepunkt am Ende des Clips

Einen Knaller gibt’s übrigens noch zum Schluss des Videos. Während der erste Teil „scho a bissl dramatisch“ ist, wie der Sprecher befindet, gibt’s am Ende einen Auftritt von Liedermacher Beni „Oimara“ Hafner. „Oa Lenggrias is ma irgendwia z’weni, vo mir aus kannt as davo hunderte geb’n“, singt er. „Er ist ein guter Freund von uns und wollte das Projekt unterstützen“, erklärt Vogt den namhaften Gastauftritt. Tatsächlich hat Hafner einen kompletten Song über Lenggries geschrieben. Durchaus denkbar, dass es den irgendwann zusammen mit einem Musikvideo zu hören und zu sehen gibt, sagt Vogt.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.