Live vom Brauneck: ZDF-Morgenmagazin berichtet

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

TI-Chefin Maria Bader im Interview mit ZDF-Reporter Stefan Leifert. © Screenshot ZDF-MOMA

Das ZDF-Morgenmagazin berichtete am Freitag aus Lenggries. Unter anderem wurde Tourismus-Chefin Maria Bader interviewt. Thema war der Schneemangel.

Lenggries – Um 6 Uhr morgens musste die Lenggrieser Tourist-Info-Leiterin Maria Bader am Freitag am Fuß des Braunecks stehen. Am Vortag hatte das ZDF um Interviewpartner gebeten, um über die Herausforderungen durch den schneearmen Winter für Orte wie Lenggries zu sprechen. Im Morgenmagazin gab es dann drei Live-Schalten ans Brauneck. Neben Bader standen Antonia Asenstorfer, Geschäftsführerin der Brauneck-Bergbahn, und Michael Geyer, Wirt der Bayernhütte, Rede und Antwort.

Wollte „zeigen, dass unsere Region viel mehr zu bieten hat als nur Skifahren“

Es sei zuletzt viel Negatives zum Thema Skifahren berichtet worden, sagt Maria Bader im Gespräch mit dem Tölzer Kurier. Daher sei es ihr im TV-Interview wichtig gewesen „zu zeigen, dass unsere Region viel mehr zu bieten hat als nur Skifahren“. Auf Nachfrage von ZDF-Reporter Stefan Leifert spricht Bader über die Möglichkeiten zum Winterwandern – beispielsweise zur Reiser- oder Denkalm oder auch zur Lenggrieser Hütte. Und sie erinnert daran, dass es immer wieder schneearme Winter gegeben habe. Beispielsweise 2015, als man als Alternativprogramm aber Führungen am Grund des damals abgelassenen Sylvensteinsees durch die Reste des Dorfs Alt-Fall anbot.

Beiträge sind in der Mediathek zu sehen

Insgesamt sieht die Tourismus-Chefin TV-Auftritte wie diesen „als Werbung“ für Lenggries. Es sei möglich, auch Beiträge über ein kritisches Thema „für etwas Positives zu nutzen“. Für die Saison am Brauneck hat sie übrigens durchaus noch Hoffnung. „Unser Hauptmonat ist der Februar mit den Faschingsferien“, sagt sie. Und für kommende Woche sind Schneefälle vorausgesagt.

Wer die Morgenmagazin-Beiträge aus Lenggries noch anschauen möchte, findet sie in der ZDF-Mediathek.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.