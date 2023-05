LMU forscht in Lenggries: Junge Probanden für Herz-Studie gesucht

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Kinderkardiologen der LMU forschen in Lenggries zur Reaktion von Herz und Gefäßen auf Höhe. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Wie reagieren Herz und Gefäße von Jugendlichen auf Höhe? Kinderkardiologen forschen dazu in Lenggries. Es werden noch probanden gesucht.

Lenggries – Kinderkardiologen der Ludwig-Maximilians-Universität München wollen in einer Studie untersuchen, wie Herz und Gefäße von gesunden Kindern und Jugendlichen auf Höhe reagieren. Dazu arbeitet man mit dem Hermann-Buhl-Institut der Fachklinik Lenggries zusammen und sucht Probanden.

Wie reagieren Herz und Gefäße auf Höhe?

Bei Langstreckenflügen oder einem Aufenthalt in den Bergen atmet man Luft mit einem niedrigeren Sauerstoffgehalt als auf Höhe des Meeresspiegels. „Gesunde Menschen tolerieren dies gut und ohne Symptome. Erst ab großen Höhen entwickeln sie die sogenannte Höhenkrankheit“, heißt es in einer Pressemitteilung. Für manche Patientengruppen mit gewissen Herz- oder Lungenkrankheiten ist das aber anders, sodass ihnen sogar von einem Aufenthalt im Hochgebirge abgeraten werden sollte.

Wie Herz und Gefäße auf einen niedrigeren Sauerstoffgehalt reagieren ist selbst bei gesunden Kindern kaum untersucht. Für die Studie soll nun simuliert werden, wie man den Sauerstoffgehalt auf 3500 Metern erlebt. Das geht in einem speziellen Raum in der Fachklinik Lenggries, der auch für Höhentrainings genutzt werden kann. Untersuchen wollen die Kinderärzte, wie Herz und Gefäße reagieren. „Nach Abschluss der Untersuchungen an gesunden Kindern und Jugendlichen hoffen wir, so herz- oder lungenkranke Kinder zu untersuchen, bevor sie zum Beispiel in den Urlaub fliegen, um sicherzustellen, dass sie die Reise auch vertragen.“

Gesunde Probanden im Alter von 8 bis 28 Jahre gesucht

Für die Untersuchungen werden nun gesunde Probanden im Alter von 8 bis 28 Jahre gesucht – vor allem aber tatsächlich Kinder und Jugendliche. Nötig sind zwei Studienbesuche in Lenggries mit einer Länge von einer bis eineinhalb Stunden. Dafür gibt es eine Aufwandsentschädigung in Form eines Büchergutscheins in Höhe von 50 Euro. Die Untersuchungen werden zunächst in normaler Umgebungsluft sowie bei dem zweiten Besuch in simulierter Höhe durchgeführt. Untersucht werden die Gefäße, das Herz (Echokardiografie) und die Belastbarkeit auf einem Fahrradergometer. Interessierte melden sich via Mail an hypoxiestudie@web.de oder per SMS unter der Nummer 01 52/01 80 07 33.

