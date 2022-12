Lösung des Bestattungs-Problems in Lenggries gefunden

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Ab Januar 2023 gelten neue Regeln für Bestattungen auf den Lenggrieser Friedhöfen. © Pröhl/A

Für den Friedhof der Lenggrieser Kirche sowie den der Gemeinde konnten Unternehmen gefunden werden, die künftig die Erdarbeiten bei Bestattungen erledigen. Allerdings steigen die Gebühren.

Lenggries – Nicht nur in Gaißach (wir berichteten), sondern auch in Lenggries gibt es eine Lösung des Bestattungsproblems. Sowohl für den kirchlichen als auch den gemeindlichen Friedhof wurden örtliche Unternehmen gefunden, die sich künftig um das Öffnen und Schließen der Gräber kümmern. Der Wermutstropfen: Bestattungen werden um einiges teurer. Im Sommer war die Lage in Lenggries prekär. Der bisherige Bestattungsunternehmer Max Riedl hatte den Vertrag gekündigt. Im Laufe der Jahre seien immer mehr Aufgaben auf den Bestatter abgewälzt worden. Dabei sei das Personal knapp, argumentierte er. Um sich wieder auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren zu können, kündigte Riedl den Vertrag. Die Suche nach einem neuen Partner gestaltete sich schwierig bis aussichtslos – vor allem auf dem sehr großen Friedhof von St. Jakob, auf dem die Gräberreihen recht eng beieinander liegen. In ihrer Not wandte sich Kirchenverwaltungsleiterin Andrea Fahrner schließlich an die Öffentlichkeit auf der Suche nach einer guten Idee. Nach dem Presseartikel habe sich ein ortsansässiger Handwerksbetrieb gemeldet. Nach einigen Überlegungen steht nun fest, dass der Tiefbauer ab Januar die Erdarbeiten – also das Öffnen und Schließen der Gräber – übernehmen wird. „Wir sind froh über diese Lösung“, sagt Fahrner.

Deutlicher Preisanstieg bei Bestattungen

Künftig wird es so laufen, dass jede Familie frei ein Bestattungsunternehmen wählen kann. Dieses bringt den Verstorbenen bis zum Leichenhaus. Von dort ab ist die Kirchenstiftung zuständig für alles weitere rund um die Beerdigung. „Wir haben auch ein Team von 14 Sargträgern zusammengestellt, die sich die Aufgabe teilen“, sagt Fahrner.

Die Rechnungsstellung erfolgt künftig ebenfalls über die Kirchenstiftung. Insgesamt sei es schon „ein logistischer Mehraufwand“. Zudem muss die Kirche einiges investieren. „Wir müssen für rund 20 000 Euro Gerätschaften und Schalungen anschaffen“, sagt Fahrner. Bestattungen werden künftig um einiges teurer werden. 990 Euro wird das Öffnen und Schließen eines Grabes kosten. „Bislang lag das etwa bei 550 bis 750 Euro. So genau wissen wir das allerdings nicht, weil der Bestatter direkt mit den Angehörigen abgerechnet hat“, sagt die Verwaltungsleiterin. Die Erdarbeiten für eine Urnenbestattung schlagen mit 280 Euro zu Buche.

Bestattungen in Lenggries: Neuregelung gilt ab Januar 2023

Was Beisetzungen auf dem gemeindlichen Friedhof kosten werden – darüber entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 19. Dezember. Auch Bürgermeister Stefan Klaffenbacher spricht „von beträchtlichen Kostensteigerungen“. Für die Kommune übernimmt künftig ein Gaißacher Unternehmen das Öffnen und Schließen der Gräber – zumindest bei Sargbestattungen. „Urnengräber können wir selber machen“, sagt Klaffenbacher

Auch hier wählen die Hinterbliebenen frei ein Bestattungsunternehmen, „das auch die Sargträger beibringen sollte. Oder die Familie macht das selbst“, sagt der Bürgermeister. Bestattungen an Samstagen werden auf dem gemeindlichen Friedhof nicht mehr möglich sein. Insgesamt „sind wir aber froh und dankbar, dass eine Lösung gefunden ist“, sagt der Rathauschef. Bei Kirche und Gemeinde Lenggries gilt die Neureglung ab Januar 2023. Ähnlich ist das in Gaißach. Dort übernimmt dann der Gaißacher Handwerker und Nebenerwerbslandwirt Josef Gaisreiter die Bestattungen. Auch dort wurden die Gebühren übrigens bereits angepasst: Für Sargbestattungen steigen sie von 390 auf 800 Euro und für Urnen von 135 auf 290 Euro.

