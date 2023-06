„Mädchen für Migranten“: Wieder ein Preis für Hohenburger Gymnasiastinnen

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Freuen sich über die erneute Auszeichnung: (v. li.) Khalida Schick, Sophie Eß, Lisa Spörer, Layla Rack und Felicitas Zens helfen Schülern mit Migrationshintergrund an verschiedenen Schulen im Landkreis. © pröhl

Große Ehre für das Erzbischöfliche St.-Ursula-Gymnasium Hohenburg: Erneut bekommen die „Mädchen für Migranten“ und ihr betreuender Lehrer Christian Martino eine Auszeichnung.

Lenggries/Dresden – Nachdem die Schülerinnen für ihr soziales Projekt im vergangenen Jahr den Bürgerpreis der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen erhalten hatten (wir berichteten), gibt es nun eine Anerkennung auf hoher kirchlicher Ebene: Bei der Verleihung des „Katholischen Preises gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus“ in Dresden geht der mit 2000 Euro dotierte dritte Preis an die Schülerinnen aus Hohenburg. Der Preis wird heuer zum fünften Mal verliehen, allerdings erstmals zusammen von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Laut Pressemitteilung hatten sich 39 Institutionen um den Preis beworben.

Das Projekt „Mädchen für Migranten“ startete vor circa 14 Jahren zur Unterstützung von Kindern mit Migrationshintergrund an Partnerschulen. Etwa drei Stunden pro Woche helfen die Hohenburger Schülerinnen anderen Kindern und Jugendlichen, die Unterrichtsstunden nachzubereiten und geben ihnen Hilfestellung bei den Hausaufgaben.

Ein schönes Gefühl, helfen zu können

„Ich finde es vor allem wichtig, ihnen zu helfen, Deutsch besser zu lernen, sonst kommen sie in der Schule ja in gar keinem Fach wirklich mit“, sagt Lisa Spörer. Die 14-Jährige besucht die achte Klasse des Lenggrieser Gymnasiums. Ihre Mutter stammt aus Russland. „Daher kann ich mich mit den Schülern aus der Ukraine ganz gut verständigen“, erklärt sie.

Layla Rack ist Anfang des vergangenen Schuljahres auf das Projekt aufmerksam geworden. „Herr Martino ist in unsere Klasse gekommen und hat nach Schülerinnen gesucht, die mitmachen“, erinnert sie sich. „Dann habe ich einmal pro Woche an der Lettenholzschule in einer Lern- und Hausaufgabengruppe die Kinder unterstützt.“ Das Gefühl, helfen zu können, habe ihr große Freude bereitet. „Und so bin ich dabei geblieben“, meint die 15-Jährige.

Das Projekt gibt es seit knapp 15 Jahren

Das Projekt ins Leben gerufen hat vor knapp 15 Jahren der Hohenburger Gymnasiallehrer Christian Martino. „Als ich hier an die Schule gekommen bin, habe ich mir oft vorgestellt, wie die Heilige Angela Merici sich hier wohl verständigen würde, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen.“ Die Gründerin des Ursulinen-Ordens war Italienerin. „Durch diesen Gedanken bin ich auf die Idee gekommen, ein Projekt mit Schülerinnen zu machen, das anderen dabei hilft, die deutsche Sprache zu lernen“, erklärt der Pädagoge seine Beweggründe. Seiher hätten sich circa 300 Schülerinnen über die Jahre verteilt an dem Projekt beteiligt. „Bei der Flüchtlingswelle 2015/2016 waren es sogar über 25 Schülerinnen, die zeitgleich mitgemacht haben“, berichtet Martino stolz. Während der Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen sei die Beteiligung etwas abgeflacht. Trotzdem sind aktuell zehn Mädchen an dem Projekt beteiligt.

Vorfreude auf die Fahrt nach Dresden

Über die erneute Auszeichnung freue er sich sehr, sagt Christian Martino: „In erster Linie freue ich mich natürlich für die Mädchen. Aber auch ich finde es toll, dass wir dafür den Preis bekommen. Es ist eine schöne Anerkennung.“ Mit fünf Schülerinnen geht es am 14. Juni zur großen Preisverleihung nach Dresden. „Ich bin schon total gespannt auf die Veranstaltung“, fiebert Felicitas Zens der Fahrt entgegen. „Ich war zwar schon bei der Verleihung des Bürgerpreises dabei, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Größenordnung.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.