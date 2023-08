Ein Leben im Zeichen der Politik: Trauer um CSU-Politiker Manfred Baumgärtel (†84)

Von: Andreas Steppan

Würdigung: 2004 erhielt Manfred Baumgärtel (†) aus den Händen des damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber den Bayerischen Verdienstorden. © Klaus Haag/Archiv

Als Chef der Hanns-Seidel-Stiftung war Manfred Baumgärtel international tätig. Jetzt ist er im Alter von 84 Jahren verstorben.

Lenggries – Sein Leben stand ganz im Zeichen der Politik: als engagierter Kommunalpolitiker in Lenggries einerseits, beruflich auf bayerischer, nationaler und internationaler Ebene andererseits. Nun ist Manfred Baumgärtel, langjähriger Landesgeschäftsführer der CSU und Hauptgeschäftsführer der Hanns-Seidel-Stiftung, im Alter von 84 Jahren gestorben.

Der gebürtige Lenggrieser Manfred Baumgärtel stammte aus einer Handwerkerfamilie

Der gebürtige Lenggrieser stammte aus einer Handwerkerfamilie: Sein Vater hatte eine Spengelerei aufgebaut. Manfred Baumgärtel selbst erlernte den Beruf des Friseurs. Schön früh leiteten ihn seine Interessen aber in Richtung Politik. Als Jugendlicher trat er der Jungen Union bei, mit Mitte 20 dann der CSU, deren Ortsvorsitzender er von 1969 bis 1991 war. 1966 wurde er in den Gemeinderat gewählt und gehörte dem Gremium 30 Jahre lang an.

Dass er „von der Pike auf politische Entscheidungsprozesse erlernte“ sowie seine Eigenschaften „Versiertheit, Prägnanz und Durchhaltevermögen“ hätten Baumgärtel für Spitzenfunktionen in der Partei bestens gerüstet, schreibt die Hanns-Seidel-Stiftung in einem Nachruf. So führte den Lenggrieser sein Weg bis an die Verwaltungsspitze der CSU. Während seiner Tätigkeit in der Öffentlichkeitsarbeit der Partei gestaltete er den Kanzlerwahlkampf von Franz Josef Strauß 1980 mit. Von 1982 bis 1991 war er Landesgeschäftsführer der CSU.

„Unermüdlicher Einsatz“ für die Hanns-Seidel-Stiftung

Anschließend führte er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2004 die Geschäfte der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung. „Sein Einstieg dort fiel in die Zeit nach dem Mauerfall“, erinnert die Stiftung an ihren ehemaligen Chef. „Die Aktivitäten zur politischen Bildung in den neuen Bundesländern mussten intensiviert und das Büro in Berlin ausgebaut werden.“

Baumgärtel habe 1993 das Franz-Josef-Strauß-Haus in Brüssel eröffnet und die Planungen für das 2001 eröffnete Konferenzzentrum am Stiftungssitz in München vorangetrieben. „Dem unermüdlichen Einsatz von Manfred Baumgärtel verdankt die Hanns-Seidel-Stiftung ihre bis heute relevanten Tätigkeitsschwerpunkte im weltweiten Dienst für Demokratie, Frieden und Entwicklung in über 80 Ländern“, würdigt Markus Ferber, der Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, den Lenggrieser.

Obwohl Baumgärtel bayern- und deutschlandweit eine hoch angesehene Persönlichkeit gewesen sei, habe er das daheim in Lenggries nie an die große Glocke gehängt, berichtet einer seiner Weggefährten vor Ort, der ehemalige Bürgermeister Werner Weindl. Auch in der Kommunalpolitik habe Baumgärtel Weichen gestellt.

Manfred Baumgärtel hinterlässt eine Ehefrau, zwei Töchter, Enkel und Urenkel

Weindl erinnert sich konkret an drei Themen. Als in den 1980er-Jahren eine Erhöhung des Sylvensteinsindamms um sechs Meter in der Diskussion war, habe Baumgärtel dies durch persönliche Gespräche mit Max Streibl abgewandt – es waren gravierende Auswirkungen auf das Dorf Fall befürchtet worden. Später habe sich Baumgärtel dafür stark gemacht, dass die Erdgasleitung über Bad Tölz hinaus bis nach Lenggries verlegt wurde. Und schließlich habe Baumgärtel im Gemeinderat immer so vehement wie weitsichtig eine Bewerbung fürs Städtebauförderprogramm gefordert. Ohne die Fördergelder daraus wären viele wichtige Projekte bis heute unmöglich gewesen – von der Umgestaltung des Rathaus- und des Bahnhofsplatzes bis hin zum Umbau der „Post“.

Von 1972 bis 1984 gehörte Baumgärtel zudem dem Kreistag an. Auch er persönlich habe Baumgärtel viel zu verdanken, sagt Weindl. „Er hat mich in allen meinen vier Bürgermeister-Wahlkämpfen tatkräftig unterstützt.“ An politischen Veranstaltungen habe Baumgärtel noch bis zur Corona-Zeit regelmäßig teilgenommen. Weindl erinnert sich mit einem Lächeln, wie sein Weggefährte typischerweise eine Diskussion begann: „Ich mische mich ja nicht mehr ein, aber. . .“ So habe er, Weindl, viele Themenanregungen mit auf den Weg bekommen.

Manfred Baumgärtel wurde mit der Bürgermedaille der Gemeinde, dem Bayerischen Verdienstorden und dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Er hinterlässt eine Ehefrau, zwei Töchter sowie Enkel und Urenkel. (ast)

