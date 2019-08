Lenggrieserin Martha Ehrtmann tauscht ein Jahr lang die Alpen gegen die Anden

In wenigen Tagen fliegt Martha Ehrtmann nach Südamerika. Sie wird sich um benachteiligte Kinder und Jugendliche in Santiago del Estero im Norden Argentiniens kümmern.

Freiwilliges Soziales Jahr in Argentinien

„Tausche Alpen gegen Anden“: So heißt der Blog, in dem Martha Ehrtmann aus Lenggries ab September von ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) in Argentinien berichten will. Bald fliegt die 19-Jährige los.