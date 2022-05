Mautstraße in die Eng ist wieder offen - Bald fährt auch der Bergbus

Von: Stefanie Wegele

Die Mautstraße in die Eng ist seit Kurzem wieder für motorisierte Fahrzeuge geöffnet. © Karl Bock

Ein Ausflug in die Eng mit dem Auto ist seit Kurzem wieder möglich, die Mautstraße ist wieder offen. Doch Besucher dieser einzigartigen Kulturlandschaft sollten einiges beachten.

Hinterriß – Die ruhige Zeit in der Eng ist vorbei. Seit einigen Tagen ist die Mautstraße (4,50 Euro für Autos), die in das Almdorf im Karwendel führt, wieder geöffnet. Und auch viele Cafés, Gaststätten und der Bauernladen erwarten wieder Ausflügler. „Im Frühjahr ist es besonders schön, wenn die Bäume im Tal schon kräftig Grün sind, die Krokusse blühen und oben oft noch Schnee liegt“, sagt Florian Reindl, Wirt des Gasthofs zur Post in Hinterriß und Kassier der Weggemeinschaft Eng. Und vor allem: „Um diese Zeit ist es noch ruhig, im Frühjahr war immer schon weniger los als im Herbst“, berichtet Reindl.

Wenn auch sicher nicht ganz so ruhig wie in den vergangenen Monaten. Denn von November bis Ende April dürfen auf der einzigen Zufahrtsstraße zum Großen Ahornboden und in die Eng gar keine motorisierten Fahrzeuge unterwegs sein. Dann sind auch alle Almen verlassen und viele Betriebe geschlossen. In die Eng kommt man dann nur mit Langlaufskiern oder mit dem Fahrrad.

Zäune werden erneuert, um die Ahornbäume zu schützen

Nach den Monaten im Wintermodus wird jetzt alles wieder fit für den Frühling und Sommer gemacht. „Wir schauen zum Beispiel, ob Zäune kaputt gegangen sind, die die Ahornbäume schützen“, berichtet Hermann Sonntag, Geschäftsführer des Vereins Naturpark Karwendel, der sich für den alpinen Naturschutz in der Region einsetzt. Zudem stünden jetzt Pflegemaßnahmen auf dem Programm. Die Zäune sind laut Sonntag wichtig, um das Weidevieh und Wild von den jungen Ahornbäumen fernzuhalten. Damit soll Verbiss und anderer Schaden vermieden werden.

Der Große Ahornboden ist ein Landschaftsschutzgebiet, das sich über 265,62 Hektar auf dem flachen Grund des Engtales kurz hinter der österreichischen Grenze in Tirol erstreckt. Seine Besonderheit ist der lichte Wald aus mehr als 2000 Berg-Ahornbäumen, von denen einige bis zu 600 Jahre alt sind. Um das einzigartige Landschaftsbild zu erhalten, wurden in den vergangenen Jahren mit Hilfe von Spenden zahlreiche junge Bäume nachgepflanzt.

Campieren ist verboten - auch im Fahrzeug

Der Geschäftsführer des Vereins Naturpark Karwendel appelliert auch an alle Besucher der Eng, auf die Kulturlandschaft mit ihren Pflanzen und Tieren Rücksicht zu nehmen und bestimmte Verhaltensweisen zu beachten. Dazu gehöre etwa, nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen zu parken. „Außerdem ist das Campieren grundsätzlich überall verboten“, betont Sonntag. „Das betrifft übrigens auch das Übernachten im Auto.“

Darüber hinaus bittet er alle Gäste, abgegrenzte Bereiche nicht zu betreten und davon fernzubleiben. „Die Flussuferläufer setzen gerade am Rißbach ihre Brutreviere und dürfen nicht gestört werden.“

Auch Florian Reindl bittet um Rücksichtnahme und Naturschutz. Besuchern, die umweltbewusst in die Eng gelangen und auf das eigene Auto verzichten wollen, empfiehlt er den Bergbus Eng. „Das ist eine tolle Sache“, sagt Reindl. Nach Auskunft der Deutschen Bahn startet dieser Bus heuer am Samstag, 4. Juni, und ist voraussichtlich bis Mitte Oktober unterwegs. Der Bergbus fährt laut Bahn bis Oktober sieben Mal täglich an Wochenenden und Feiertagen sowie zwei Mal täglich unter der Woche. Der Bus holt die Fahrgäste am Bahnhof in Lenggries oder in Bad Tölz ab und bringt sie in die Eng.

Bergbus fährt wieder ab 4. Juni

Seit Sommer 2020 gibt es einen neuen Fahrplan. Der erste Bus kommt – zumindest an den Wochenenden – um 8.20 Uhr bei den Engalmen an, der letzte fährt um 18.35 Uhr wieder raus nach Lenggries. Für Fahrgäste ab Tölz und Lenggries gibt es die Sonderrückfahrkarte, für Besucher aus München und Umgebung bieten BRB und RVO das Karwendelticket an.

Ein naturnaher Außenbereich mit Naturteich und Sumpfzone entsteht am Naturparkhaus. Zurzeit finden Erdarbeiten statt. © Lisa Böhm

Während es im Tal noch vergleichsweise ruhig zugeht, ist vor dem Naturparkhaus in Hinterriß derzeit einiges los. Wie Lisa Böhm vom Naturparkhaus berichtet, finden dort derzeit Erdarbeiten statt. „Es entsteht ein naturnaher Außenbereich mit Naturteich und Sumpfzone“, erklärt sie. Der neue Bereich solle Besucher zum Verweilen einladen. Die Fläche werde laut Böhm im Sinne der Biodiversität angelegt, sprich mit größtmöglicher Vielfalt an Pflanzenarten und Kleinstlebensräumen sowie mit genetischer Vielfalt, die durch gebietsheimisches Saatgut gewährleistet werden soll.

Auch darüber hinaus bietet das Naturparkhaus in Hinterriß den ganzen Sommer bis zum Herbst ein abwechslungsreiches Programm. So können Besucher zum Beispiel im Juni und Juli die Sonderausstellung von Claus Eder vom Buidleck in Lenggries mit dem Titel „A bisserl was über die Köhlerei, Jagd und Vorderriß“ besichtigen. Zudem steht unter anderem am Donnerstag, 14. Juli, (19.30 Uhr) die Lesung „Tirol. Eine Landesvermessung in 111 Begriffen“ mit Dominik Prantl auf dem Programm. Am Donnerstag, 11. August, (19.30 Uhr) wird der Filmabend „Der wilde Wald“ mit Regisseurin Lisa Eder gezeigt und am Donnerstag, 25. August, (19.30 Uhr) wird der Schutzgebietsbetreuer Franz Goller den Vortrag „Dem Biber auf der Spur“ halten.

Die Exkursion mit Michael Schober von der Astronomischen Vereinigung Hall zum Sternenhimmel am Ahornboden soll am Donnerstag, 22. September, stattfinden. Im Herbst gibt es weitere Ausstellungen.

Dann wird auch wieder die Hauptsaison für den Großen Ahornboden sein, und die 2000 Ahornbäume leuchten mit rotem und gelbem Laub – und locken tausende Ausflügler in die Eng.

