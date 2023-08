Mehr als nur ein paar Mauerreste: Förderverein setzt sich für Bewahrung der Hohenburg-Ruine ein

Von: Felicitas Bogner

Eine Führung mit Florian Scheitler lohnt sich: Die auf den ersten Blick unscheinbaren Überreste aus der Zeit um 1100 verraten viel über die alte Burg. Die Forschungsarbeit gehört ebenfalls zu den Aufgaben des Fördervereins. © arp

Der Förderverein Burgruine Hohenburg, der heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert, hat sich zum Ziel gesetzt, den weiteren Verfall der Ruine zu stoppen und das historische Erbe nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Lenggries – Nur noch Mauerreste, ein Turmstumpf, einige Wälle und ein Zisternenschacht, sind von der Burg Hohenburg in Lenggries übrig. Dabei stellte die Burg von circa 1100 bis 1707 das Herrschaftszentrum des Isarwinkels dar. Der Förderverein Burgruine Hohenburg, der heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert, hat sich zum Ziel gesetzt, den weiteren Verfall der Ruine zu stoppen und das historische Erbe nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Für dieses Engagement gab es jüngst vom Bezirk Oberbayern im Rahmen der Denkmalpreis-Verleihung eine Anerkennung für die Arbeit der Ehrenamtlichen (wir berichteten).

„Die Anerkennung haben wir vor allem mit Blick auf die virtuelle Rekonstruktion der Burg und die Sicherungsmaßnahmen am Turm bekommen“, erklärt Florian Scheitler, Vorsitzender des Fördervereins. Bei diesen Maßnahmen, so betont er, sei noch sein Vorgänger Stephan Bammer federführend gewesen.

Vor 20 Jahren war Ruine stark zugewachsen

Scheitler selbst ist seit seinem 13. Lebensjahr und damit seit der Gründung in dem Förderverein fest verwurzelt. „Mein Vater hat mich damals mit zur Gründung genommen. Ich war schon immer historisch interessiert und heimatverbunden“, erklärt er seine Beweggründe, sich für den Erhalt und die Pflege der Burgreste einzusetzen.

„Vor 20 Jahren war alles um die Ruine sehr stark zugewachsen. Erst haben wir uns zum Ziel gesetzt, eventuell mehr Reste der Burg auszugraben, dieser Plan wurde aber von den Behörden vereitelt“, berichtet Scheitler vor Ort. „Seither hat der Verein dafür gesorgt, dass es einen kleinen beschilderten Entdeckerpfad zur Burg gibt. Und wir haben den Weg, der komplett überwuchert war, freigelegt und pflegen diesen seither regelmäßig“, erläutert der 33-Jährige weiter.

Steile Felswände sicherten Burg

Etwa 700 Höhenmeter geht es vom Schloss Hohenburg, in dem die Erzbischöflichen St.-Ursula-Schulen beheimatet sind, zum Turmstumpf der Burg auf einer Anhöhe am Hirschbach hinauf. Schon auf dem Weg nach oben sieht man einige Überreste der Burg. Um 1100 waren die wehrtechnischen Aspekte für den Standort einer Burg ausschlaggebend. Sicherheit gab es hier an drei Seiten durch steil abfallende Felswände. Beim Weg weiter nach oben kommt man auch an einer Schanze vorbei. „Das war alles zur Verteidigung“, erklärt Scheitler. Über mögliche Angriffe auf die Burg in dieser Zeit sei allerdings nichts bekannt.

So sah sie aus: Auf Basis eines Laserscans hat Florian Scheitler die Burg rekonstruiert. © Scheitler

Anhaltspunkte, wie die Burg aufgebaut war, geben Mauerüberreste, aber auch Bodenlinien. „Man sieht an den Felsen, dass viel mit Steinschlag gearbeitet wurde“, sagt Scheitler und fährt mit der Hand über kleinere Dellen in der Felswand. „Hier kann man die Einschläge im Stein noch sehen.“ Darüber hinaus wird eine Linie als Zwischenboden gedeutet. „Hier war relativ sicher mal das Torhaus.“ Da die Überreste der Burg nur noch sehr rudimentär vorhanden sind, mache es Sinn, eine Führung bei dem Verein zu buchen. 2014 hat Florian Scheitler eine virtuelle Rekonstruktion der Burg auf Basis eines Laserscans entworfen. „Das waren etliche Arbeitsstunden“, erinnert er sich. „Im Heimatmuseum gibt es sogar einen eigenen Raum zur Ruine. Hier wird auch ein kleiner Film als Rundflug um die virtuelle Konstruktion gezeigt“, erklärt der Lenggrieser.

Im Kirchturm von Lenggries sind Steine der Burg

1707 wurde die Burg durch einen Großbrand zerstört. Damals beschloss der Graf, ein neues, moderneres Schloss zu errichten. Die einstige Hohenburg diente dafür als Steinbruch. „Im Bierkeller der Schule sind die Steine der Burg beispielsweise verbaut, auch im Kirchturm von Lenggries findet man noch Steine von damals.“

Aktuell arbeitet das P-Seminar des St.-Ursula-Gymnasiums an einem Neuentwurf für die Tafeln auf dem Entdeckerpfad. „Im Jahr 2014 wurde ein Lehrpfad mit Infotafeln rund um den Burgberg und die Ruine für einen groben Überblick angelegt“, erklärt Scheitler. Dieses Leitsystem werde nun durch die Schülerinnen neu überarbeitet und kindgerechter gestaltet. „Wie das Ergebnis dann aussehen wird, wissen wir auch noch nicht genau“, sagt der Vereinsvorsitzende. „Die Schülerinnen wollen 2024 mit der Arbeit fertig sein, dann werden die neuen Tafeln aufgestellt. Wir sind schon sehr gespannt.“

Feier am 31. Oktober

Zuvor steht noch ein anderes großes Ereignis für den Förderverein an. „Unser Gründungsjubiläum ist am 31. Oktober.“ Dazu werde es unter anderem einen Vortrag über die auf der anderen Seite der Isar gelegene Schellenburg geben, kündigt Scheitler an. Circa 100 Mitglieder zählte der Verein bei seiner Gründung vor 20 Jahren. „Leider sind es seither nicht mehr Mitglieder geworden. Aktuell sind wir etwa 70.“ Scheitler hofft, auch mehr jüngere Leute für das Thema begeistern zu können.

Weitere Infos gibt es im Internet auf www.hohenburg-lenggries.de. Hier kann man auch Führungen anfragen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.