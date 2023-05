„Mehr Arbeit, als ich mir vorgestellt habe“: Halbzeitbilanz der Lenggrieser Rats-Neulinge

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Im Lenggrieser Rathaus ziehen die Neulinge am Ratstisch nach drei Jahren Amtszeit eine Zwischenbilanz. © Archiv

In den Gemeinderäten ist Halbzeit: Drei Jahre der Amtszeit liegen hinter den Mitgliedern, drei Jahre noch vor ihnen. Zeit, für eine Bilanz – mit Neulingen am Lenggrieser Rathaustisch.

Lenggries - Vier Fraktionen sind im Gemeinderat vertreten – zwei mehr als in der Amtszeit zuvor. Grüne und SPD hatten 2020 zum ersten Mal beziehungsweise nach sechs Jahren Pause wieder eine Liste aufgestellt. Drei Grüne zogen ein, zwei Räte von der SPD. Die größte Fraktion ist die Freie Wählergemeinschaft mit elf Sitzen plus Bürgermeister Stefan Klaffenbacher.

Vier Fraktionen im Lenggrieser Gemeinderat

Die CSU stellt acht Gemeinderäte. Neu in ihren Reihen ist Anton Leeb. „Es macht Spaß, ist anstrengend und kann auch niederschlagend sein“, fasst er die Arbeit zusammen. Letzteres bezieht sich darauf, dass viele Prozesse einfach sehr lange dauern und viele Aspekte zu berücksichtigen seien. Das habe er lernen müssen, sagt Leeb.

Anton Leeb (CSU). © A

In diesem Punkt ist er sich mit Daniela Werner (Grüne) vollkommen einig. „Es ist zum Teil ernüchternd. Wenn man nicht so drinsteckt, meint man immer: Die Gemeinde könnte das doch jetzt einfach machen, aber das kann sie nicht.“ Dass man Dinge oft nicht sofort und schnell umsetzen kann, war auch eine Erfahrung, die Andreas Wohlmuth (FWG) machen musste. „Wir Neue waren da am Anfang vermutlich etwas ungeduldig. Es stört mich immer noch, aber ich weiß, dass man das nicht ändern kann.“

Großer Zeitaufwand sich in Themen einzuarbeiten

Einig sind sich die Neuen auch noch in einer anderen Sache: „Es ist mehr Arbeit als ich mir vorgestellt habe“, bekennt Tobias Raphelt (SPD). Gerade in einer kleinen Fraktion wie der seinen könnten die Aufgaben eben nicht auf viele Schultern verteilt werden. Es sei auch nicht nur mit dem Besuch der Sitzungen getan, ergänzt Werner. „Viele Themen sind vielschichtig und ziehen sich über Jahre“, da sei es zeitaufwendig, sich einzuarbeiten. Genau das aber sei notwendig, „wenn man den Posten ernst nimmt“, sagt Wohlmuth. Durch diese Erfahrung „verstehe ich jetzt auch die Bürgermeister rundherum besser. Das war lehrreich“, ergänzt er lachend.

Andreas Wohlmuth (Freie Wählergemeinschaft). © A

Wie fordernd die Aufgabe ist, erkannte auch Leeb schnell. Er ist Schwimmbadbeauftragter des Gremiums. „Ich dachte am Anfang, ich schau ein bisschen, dass das funktioniert und bin die Verbindung in den Gemeinderat.“ Damit war es allerdings nicht getan. „Das sind größere Baustellen. Ich glaube, es ist eine der härtesten Nüsse in der Gemeinde.“ Schließlich sei das Hallenbad einer der größten Kostenfaktoren, genau deshalb würden überall kommunale Schwimmbäder geschlossen. Leebs Ziel ist daher immer noch eine Klausur zum Thema, wie sich das Bad weiterentwickeln kann und soll, um zukunftsfähig zu sein.

Hoffnung, dass etwas vorangeht

Auch Wohlmuth hofft für die kommenden drei Jahre, dass noch bei einigen Themen etwas vorangeht. Ganz oben auf seiner Liste steht die Entwicklung der ehemaligen Kaserne. Im Februar hatte Wohlmuths Fraktion konkrete Nutzungsvorschläge – von der Kita bis hin zu Personalwohnungen – im Gremium vorgestellt. „Wenn die Entwicklung jetzt weitergeht, würde mich das riesig freuen“, so Wohlmuth. Dass hier etwas vorwärts geht, wäre auch für Werner wichtig. Viele der Vorschläge seien nicht schlecht gewesen, sagt sie. Dass man nicht schon weiter mit der Entwicklung ist, „darüber bin ich ein bisschen enttäuscht“, bekennt Raphelt.

Tobias Raphelt (SPD). © arp

Generell ist bezahlbarer Wohnraum ein Thema, das bei allen vier Neulingen im Fokus steht. Auch mit Blick darauf, sagt Werner, werde man noch einmal die Ortsgestaltungssatzung diskutieren und abklopfen, wie man mit relativ einfachen Mitteln Nachverdichtungsmöglichkeiten schaffen könnte. Schon allein, um Pflegekräfte zu finden, brauche man bezahlbare Wohnungen, erklärt Wohlmuth. Genau diese Notwendigkeit des Mietwohnungsbaus dürfe man nicht aus den Augen verlieren, meint auch Raphelt. „Viele junge Leute haben Angst, dass sie sich hier keine Wohnung mehr leisten oder auch nicht mehr bauen können“, sagt CSU-Gemeinderat Leeb. Er würde sich generell mehr Kontakt zwischen Jugendlichen und Gemeinderat wünschen. „Es wäre schön, wenn man sich deren Sichtweise zu bestimmten Themen anhören würde.“

Daniela Werner (Grüne). © Martin Siepmann

Bei den Grünen rennt er damit sicherlich offene Türen ein. Der Bau eines Skaterplatzes sei nach wie vor „eine Herzensangelegenheit“ der Grünen, erklärt Werner. Dazu zählt bei der SPD das Thema Bürgerbeteiligung. „Da haben wir schon Schwung reingebracht“, findet Raphelt. Auch beim Thema Transparenz sei man vorangekommen – „schon allein dadurch, dass wir jetzt zwei Fraktionen mehr im Gemeinderat sind“. Und noch etwas freut ihn – dass auf Initiative der SPD der Gehwegbau in Schlegldorf wieder in den Fokus gerückt sei. „Auch wenn es sich ein bisschen zieht.“

„Zeitintensive aber interessante Aufgabe“

Einig sind sich alle vier in einem weiteren Punkt. Die Zusammenarbeit im Gremium „ist super“, sagt Werner, und Leeb ergänzt: „Es geht ja immer darum, dass man Lenggries weiterbringt – und Hackeln gehört schon auch mal dazu. So funktioniert Demokratie.“ Wohlmut sagt: „Es ist einfach wichtig, Respekt vor jedem zu haben. Dann bringt man was voran.“ Tatsächlich, bekennt Raphelt, sei er „positiv überrascht gewesen über die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat. Es gibt keine Polemik, man kann sich immer einbringen.“ Das gute Miteinander gelte auch für die Verwaltung, ergänzt Werner. „Auch dort ist man sehr bemüht und versorgt uns mit allen Informationen.“ Bereut hat es keiner der vier, kandidiert zu haben. „Es ist sehr zeitintensiv, aber auch eine sehr interessante Aufgabe“, fasst Leeb zusammen. Und, das sagen alle: „Es macht Spaß.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.