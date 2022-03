Mehrwegverpackungen mit Mehrwert: SPD Lenggries will einheitliche Gestaltung

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Gerade in Corona-Zeiten fielen wegen des Essens und Trinkens zum Mitnehmen Massen an Müll an. Dies brachte die SPD auf die Idee, über eine gemeinschaftliche Mehrweg-Lösung für Lenggries nachzudenken. © Jan Woitas/DPA

Die Lenggrieser SPD wünscht sich einheitliche Gestaltung beim Thema Mehrwegbehälter. Im April soll ein entsprechender Antrag in der Ratssitzung thematisiert werden.

Lenggries – Endlich wieder in Präsenz traf sich der Lenggrieser SPD-Ortsverein am Freitagabend zu einer Sitzung im Bistro Endstation. Neben der allgemeinen politischen Lage diskutierten die Mitglieder auch über einen geplanten Antrag der SPD-Fraktion an den Gemeinderat. Ins Visier genommen haben die beiden SPD-Gemeinderäte die Verpackungen von Essen, das in Restaurants und Geschäften mitgenommen werden kann. „Ab 2023 werden Caterer, Lieferdienste und Restaurants verpflichtet, auch Mehrwegbehälter als Alternative zu Einwegbehältern für Essen und Getränke zum Mitnehmen und Bestellen anzubieten“, heißt es in dem Antrag. „Ausnahmen sind für kleine Betriebe vorgesehen, die ihrer Kundschaft Speisen und Getränke auch in mitgebrachte Behälter abfüllen können.“

Die Fraktion möchte, dass das Thema Mehrwegbehälter im Lenggrieser Gemeinderat und auch im Wirtschaftsbeirat besprochen wird. „Uns geht es darum, dass die Gemeinde auf die Betriebe zugeht, um eine gemeinschaftliche Lösung zu finden“, erklärt Ortsvereins-Vorsitzender und Fraktionssprecher Tobias Raphelt auf Anfrage. Ein einheitliches Design, eine einheitliche Gestaltung, die möglichst noch den Werbeeffekt der Marke Lenggries steigert, würde sich Raphelt wünschen. „Am Besten sollte es so sein, dass Touristen und Tagesgäste die Mehrwegverpackungen eben nicht nur als Verpackungen sehen, sondern gleich als Mitbringsel.“

Nicht nur Verpackungen, sondern Mitbringsel

Natürlich wisse man, dass es nicht in der Hoheit der Gemeinde liege, sondern jedem Betrieb selbst überlassen sei, wie er die Verpackung gestalte. „Aber die Gemeinde könnte das finanziell unterstützen oder auch bei der Organisation helfen“, sagt Raphelt. Vielleicht reiche es auch schon, einfach die Idee an die Betriebe heranzutragen, dass man hier doch gemeinsame Sache machen könnte.

Mit dem Logo „Lenggries – das Bergparadies“ und den Siegeln ein Produkt beziehungsweise ein Unternehmen aus Lenggries habe man bereits Marken etabliert. Die könnte man nun weiterentwickeln. Einige man sich auf eine gemeinsame Gestaltung, könnten die Betriebe auch Kosten sparen, da man die Mehrwegverpackungen in größerer Stückzahl bestellen könnte. Das macht es auch für die Kunden günstiger, „wenn nicht eine Vielzahl von unterschiedlichen Kauf- oder Pfandbehälter beschafft werden muss“, heißt es im Antrag. Bei großen Veranstaltungen wie der Sternennacht oder dem Christkindlmarkt würden sich einheitlich gestaltete Verpackungen ebenfalls gut machen.

Auf die Idee zu diesem Antrag kam die SPD schon vor einer Weile. „Am Anfang der Amtszeit haben wir uns mal Gedanken gemacht, welche Themen wir uns vornehmen wollen“, sagt Raphelt. Die Einschränkungen der Corona-Pandemie, die die Restaurants dazu zwangen, auf Essen zum Mitnehmen umzustellen, habe dann das Verpackungsproblem augenfälliger werden lassen. Überall fielen Massen von Verpackungsmüll an.

Durch Corona fiel viel Müll durch Verpackungen an

Behandelt werde der Antrag in der April-Sitzung. Eigentlich hatte die SPD dafür schon den März angepeilt. „Aber da stand unter anderem schon der Haushalt und einiges mehr auf der Tagesordnung“, sagt Raphelt. Die Verschiebung auf April habe außerdem den Vorteil, dass vielleicht der Wirtschaftsbeirat das Thema vorher schon einmal an die Betriebe herantragen könne, so der SPD-Chef. Auch sonst planen die Lenggrieser Sozialdemokraten für dieses Jahr noch einiges. Gerne würden sie verschiedene Kulturveranstaltungen auf die Beine stellen. Auftritte von Jugendbands oder auch Lesungen mit und ohne politischen Hintergrund könne man sich vorstellen, sagt Raphelt. „Noch ist davon aber nichts spruchreif.“

