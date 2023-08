Merkur-Schafkopf-Turnier in Lenggries: Viele Kartler und viel Lob

Trotz allen Ehrgeizes hatten die Teilnehmer des Schafkopf-Turniers jede Menge Spaß am Karteln und Beisammensein.

204 Teilnehmer

Von Ewald Scheitterer schließen

Bei dem Schaftkopf-Turnier des Münchner Merkur und seiner Heimatzeitungen im Lenggrieser Festzelt gewinnt der Frasdorfer Hans Winkler die Meisterschaft.

Lenggries – Vier Ober und vier Unter auf der Hand, das ist wohl der Traum eines jeden Schafkopfers. Das schaffte an Mariä Himmelfahrt im Lenggrieser Festzelt beim großen Schaftkopf-Turnier des Münchner Merkur und seiner Heimatzeitungen nicht einmal Hans Winkler aus Frasdorf. Trotzdem durfte er bei der Isarwinkler Schopfkopf-Meisterschaft 2023 als Sieger einen glatten Tausender einstreichen.

Erster Preis mit 1000 Euro dotiert

Selbst das zweitbeste Blatt beim Schafkopfen, einen Tout, das heißt, dass die drei Gegner des Spielers keinen Stich machen, benötigte der Turnierbeste nicht zum Sieg. Mit vielen gewonnenen Sauspielen und vier Solis wuchtete er sich mit 49 Punkten auf Platz eins des Klassements. Da konnte auch Jörg Avancini aus Eichenau nicht mithalten, obwohl er einen Tout und vier Soli gewann – aber auch ein Solo verlor. So sammelte er 48 Punkte und freute sich über 300 Euro. Auf Platz drei kam der Germeringer Thomas Gottschalk mit 46 Zählern (sieben Soli gewonnen, eines verloren).

Die Kartler-Ehre der heimischen Region rettete schließlich der Bad Heilbrunner Stefan Schöffmann knapp dahinter mit 45 Punkten, der fünf Soli gewann. Der Wegscheider Cheforganisator der Merkur-Schafkopf-Turniere, Sepp Hundegger, freute sich vor allem über den guten Zuspruch „trotz des schönen Wetters“.

204 Teilnehmer bei Schafkopf-Meisterschaft in Lenggrieser Festzelt

204 Schafkopfer hatten am Dienstagmorgen den Weg ins Lenggrieser Bierzelt gefunden und füllten 51 Tische. Auch wenn viele der Schafkopfer ohne einen der zahlreichen Sachpreise den Weg nach Hause antreten mussten, so waren sich doch alle einig, dass das in Lenggries wieder ein ausnehmend schönes Turnier gewesen sei.

+ Siegerehrung der Isarwinkler Schafkopf-Meisterschaft (v. li.): Jörg Avancini, Sieger Hans Winkler, Thomas Gottschalk (Platz 3) und Organisator Sepp Hundegger. © esc

Ein Sonderlob gab’s dann auch noch von einem Münchner Kartler an Festwirt Peter Gascha, der nach dem Schafkopfen zur Stärkung zu einem Schweinsbraten und einer Maß Bier für gerade einmal 15,60 Euro eingeladen hatte: „Des is wirklich anständig von eich. Dahoam in Minga kriag i für des Geld grad amal a Mass Bier.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.