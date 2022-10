Michaela Gergs Klage gegen Rentenversicherung abgewiesen

Michaela Gerg, ehemalige Skirennläuferin. Archiv/ESC © Ewald J.Scheitterer

Auf Schadensersatz in Höhe von 45 000 Euro hat Michaela Gerg die staatliche Rentenversicherung wegen fehlerhafter Bescheide verklagt. Das Münchner Landgericht hat die Klage am Freitag abgewiesen. Das letzte Wort dürfte damit jedoch nicht gesprochen sein.

Lenggries/München – Im deutschen Schadensrecht gilt der Grundsatz: Schadensersatz setzt Verschulden voraus. Dies gilt auch bei Amtspflichtverletzungen. Es reicht nicht, dass ein Amtsträger einen Fehler gemacht hat, der Fehler muss ihm auch vorwerfbar sein. Umgangssprachlich könnte man sagen: Er muss etwas dafür können. Und gerade dieser Vorwurf könne den Sachbearbeitern der Rentenversicherung nach Ansicht des Landgerichts nicht gemacht werden.

Was war passiert? Michaela Gerg, die frühere Skirennläuferin, betreibt am Brauneck in Lenggries seit 2008 eine Skischule. In den ersten Jahren sind die für die Skischule tätigen Skilehrer als selbstständig eingestuft worden mit der Folge, dass Gerg keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen musste. Das habe sich jedoch 2016 geändert, hatte Gergs Anwalt in der mündlichen Verhandlung Anfang Oktober erklärt (wir berichteten). Ab diesem Zeitpunkt habe die Rentenversicherung die Skilehrer als abhängig Beschäftigte angesehen. Gegen die Feststellungsbescheide hat sich Michaele Gerg vor dem Landessozialgericht gewehrt – mit Erfolg: Die Bescheide wurden zurückgenommen.

Gergs Klage vom Landgericht München abgewiesen

Am Landgericht ging es um die Folgeschäden. Gerg hat sich darauf berufen, dass die Rentenversicherung „nicht nachvollziehbar, inkonsistent und inhaltlich falsch“ entschieden habe. Und zwar deshalb, weil es keine Unterschiede bei den 30 betroffenen Skilehrern gebe: Alle würden dieselbe Tätigkeit ausüben. Wegen der fehlerhaften Bescheide seien zusätzliche Kosten für Lohnabrechnungen, Steuer- und Rechtsberatung angefallen.

Bereits in der mündlichen Verhandlung hatte die Vorsitzende Richterin angedeutet, dass sie die Klage für unbegründet hält: Eine „schuldhafte Pflichtverletzung“ käme allenfalls dann in Betracht, wenn die Rentenversicherung auch nach den sozialgerichtlichen Urteilen an ihrer Verwaltungspraxis festgehalten hätte. Das jedoch, so die Richterin weiter, habe die Beklagte nicht getan.

Geht Gerg in Berufung?

Nach einer Presseerklärung zum nun vorliegenden Urteil sind die Bescheide „jeweils ausführlich und fundiert begründet“ worden. Verschiedene Sachbearbeiter hätten vertretbare Abwägungsentscheidungen getroffen. Dass sie zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen seien, würde ebenso wenig ein Verschulden begründen wie die „spätere Missbilligung“ der Bescheide im sozialgerichtlichen Verfahren. Schon in der mündlichen Verhandlung hatten beide Parteien zu erkennen gegeben, im Falle des Unterliegens Berufung einlegen zu wollen. Ob dies Michaela Gerg nun zu raten ist, ist allerdings fraglich. Das Urteil des Landgerichts bestätigt nämlich einmal mehr, dass der Staat mit seiner eigenen Haftung eher restriktiv umgeht. (Andreas Müller)

