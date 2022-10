Michi Gerg übernimmt die Skischule Montevia in Lenggries

Teilen

Freut sich auf den kommenden Winter und die Veränderung: die ehemalige Skirennläuferin Michi Gerg. © Demmel

Der nächste Winter steht vor der Tür, und es gibt eine Veränderung bei den Skischulen: Ab sofort übernimmt Michi Gerg den Skischulbereich der Montevia GmbH an der Bergbahnstraße 1.

Lenggries – Damit hat sie künftig zwei Standorte im Brauneckdorf. Basis bleibt der Standort Gilgenhöfe am Streidlhang. Michi Gerg berichtet, wie es dazu gekommen ist: „Heiko Fröhlich, geschäftsführender Gesellschafter der Montevia GmbH, hat mich kontaktiert und mitgeteilt, dass sich Montevia künftig auf den Eventbereich konzentrieren möchte. Nach eingehender Prüfung habe ich mich entschieden, den Skischulbereich und den Verleih zu übernehmen“, sagt sie. Die Spezialisierung von Montevia im Bereich der Erwachsenenkurse und ein weiterer Standort brächten eine optimale Ergänzung „unserer bisherigen Skischulaktivitäten mit sich“. Die Skischule Michi Gerg e. K. und der dazugehörige Skiverleih werden künftig an beiden Standorten fortgeführt. Die Rolle als Skischule an der Brauneckbergbahn wird dadurch weiter gestärkt.

Mitarbeiter gesucht

Fröhlich erklärt dazu: „Nachdem sich unser Eventbetrieb sehr gut entwickelt hat und wir zusätzlich eine Eventfirma übernommen haben, haben wir uns entschlossen, Montevia auf den Eventbereich auszurichten und uns darauf zu konzentrieren.“ Martin Held, zweiter Geschäftsführer von Montevia ergänzt: „Wir sind froh, mit der Skischule Michi Gerg ein Unternehmen gefunden zu haben, das unseren Wintersportbereich in gewohnt guter Qualität fortführen und ausbauen wird.“ Und Michi Gerg plant bereits intensiv für den kommenden Winter: „Wer im Verleih, Büro oder als Skilehrer arbeiten möchte, kann sich gerne bei uns melden.“ (Hans Demmel)

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.