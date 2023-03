„Mit blauen Auge davongekommen“: Liftbetreiber blicken auf durchwachsene Skisaison zurück

Bilanz

Die Skisaison im Tölzer Land ist zu Ende. Liftbetreiber blicken auf einen durchwachsenen Winter zurück.

Lenggries – Die Tage werden wieder länger. Viele Menschen freuen sich, Wintersportler lässt das aber auch mit Wehmut zurück. Denn: Der Frühling ist da und somit ist die Ski- und Snowboardsaison im Landkreis beendet. Am Sonntag war der letzte Skitag auf dem Brauneck. „Wir hatten noch drei Anlagen in Betrieb“, sagt Antonia Asenstorfer, Chefin der Brauneck- und Wallbergbahnen und der Alpenbahnen Spitzingsee. Generell blickt sie auf eine „durchwachsene Wintersaison“ zurück. „Wir hatten einen frühen und sehr guten Start. Am 17. Dezember konnten wir am Brauneck mit allen Anlagen bis auf den Idealhang und am Spitzing mit den Hauptanlagen loslegen. Alle waren sehr zuversichtlich.“

Starker Saisonstart im Dezember

Dann zogen allerdings dunkle Wolken im Wintersportparadies auf. „Das Tauwetter in den Weihnachtsferien war diesmal extrem.“ Wärme, Wind und Regen ließen die weiße Unterlage dahinschmelzen. „Wir mussten den Betrieb amBrauneck komplett einsetellen, und am Spitzing konnte man nur noch stark reduziert fahren.“ Gleiches gelte für das Skigebiet Sudelfeld, sagt Asenstorfer, die auch Pressesprecherin der Alpenplus-Gebiete ist.

Tauwetter an Weihnachten war „extrem“

Ab Ende Januar sei es wieder bergauf gegangen. „Der Februar lief ziemlich gut, wobei man sagen muss, dass wir schon stärkere Faschingsferien hatten“, bilanziert sie. Trotzdem: „Sobald die Schneebedingungen gut waren, sind die Besucherzahlen hoch gegangen. Die Nachfrage ist definitiv da.“ Asenstorfer betont auch klar: „Ohne Beschneiung wäre diese Saison fast gar nichts gegangen.“

Am Streidlhang konnten Wintersportler noch Mitte März die Piste nutzen. Auch der Liftbetreiber Josef Wohlmuth spricht von einem durchwachsenen Winter. „Insgesamt hatten wir 72 Skitage.“ Vor diesem Hintergrund wäre es übertrieben, so Wohlmuth, von einer erfolgreichen Saison zu sprechen. „Aber wir hatten auch schon Winter mit 30 Skitagen. Insofern war es relativ solide.“

„Es hat schon gepasst“

Der Februar mit viel Schnee und gutem Wetter habe einige Verluste aus den verregneten Weihnachtsferien wettmachen können. „Aber auch wir haben den Anstieg der Energiekosten gemerkt.“ Die Pistenraupe am Streidlhang verbrauche pro Saison knapp 6000 Liter Diesel, erklärt Wohlmuth. „Das fällt schon auch ins Gewicht.“ Sein Fazit: „Die Saison war nicht der totale Wahnsinn, aber es hat schon gepasst.“

Ähnlich sieht das Andreas Adlwarth, Chef vom Jaudenhang in Wegscheid. „Wir hatten zwar einen starken Start, mussten dann aber nach dem Wärmeeinbruch in den Weihnachtsferien mit der Beschneiung komplett von vorne beginnen“, berichtet er. „Die Zeit um Fasching herum lief dann aber wirklich gut.“ Man habe auch einen deutlichen Nachholbedarf bei Skikursen – vor allem Anfängerkursen – feststellen können, sind sich alle Liftbetreiber einig. „Wir mit einem blauen Auge davongekommen“, so Adlwarth.

Wegscheid: Neue Parkregelung am Jauden- und Draxlhang geplant

Am Jauden- sowie am benachbarten Draxlhang sorgten die hohen Parkgebühren für Tourengeher ab den Faschingsferien für Aufsehen. Wie berichtet verlangten Andreas Adlwarth und Josef Gerg in den Ferien und an den folgenden Wochenenden 20 Euro Parkgebühr für Tourengeher. Skifahrer, die einen Skipass gekauft haben, bekamen das Geld verrechnet. „Unser Plan, dass unsere Kunden genug Parkkapazitäten haben, ist damit aufgegangen“, berichtet Adlwarth. Nun wolle er gemeinsam mit Josef Gerg einen Plan entwickeln, wie am Jauden- und Draxlhang künftig das Thema Parkgebühren geregelt wird. „Wir brauchen eine einheitliche Lösung“, sagt der Liftbetreiber gegenüber unserer Zeitung. Aktuell sehe alles danach aus, dass es ab der kommenden Saison ein Parksystem mit Schranke und Automat geben werde. „Welche Gebühren es dann geben wird, steht jetzt noch nicht fest“, sagt Adlwarth.

