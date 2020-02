Mobilfunk-Anbieter rüstet in Lenggries auf

Zwei Senderanlagen in Lenggries möchte Anbieter Telefónica Deutschland/O2 erweitern - um einen LTE- und einen 5G-Sender. Die Gemeinde lädt dazu am 15. März zu einer Infoveranstaltung.

Lenggries– Der Mobilfunkanbieter Telefónica Deutschland/O2 rüstet in Lenggries auf. Laut Bürgermeister Werner Weindl hat der Konzern die Gemeindeverwaltung darüber informiert, dass zwei bestehende Sendeanlagen erweitert werden.

Ein Funkturm auf dem Brauneck in der Nähe des Gipfelhauses soll demzufolge um einen LTE- und einen 5G-Sender ergänzt werden. Eine GSM-Sendeanlage möchte Telefónica/O2 nach eigenen Angaben auf einem Gewerbegebäude an der Schützenstraße anbringen.

Es handelt sich um das Telekomgebäude zwischen der Bücherei und dem Alpenfestsaal.

In beiden Fällen heißt es im Standardschreiben des Unternehmens: „Die Erweiterung am bestehenden Standort stellt eine optimale Kombination aus funktechnischen Erfordernissen und wirtschaftlichen Überlegungen dar. Wir hoffen, dass die mit der Erweiterung verbundene Vermeidung zusätzlicher Standorte auch in Ihrem Sinne ist.“

Ob es tatsächlich in seinem Sinne ist – aus Weindls Sicht ist es müßig, sich dazu zu äußern, denn: „Wir können das nur zur Kenntnis nehmen. Rechtlich haben wir keine Handhabe.“ Ihm sei es lediglich ein Anliegen, die Information an die Bevölkerung weiterzugeben und so Transparenz zu schaffen.

Den Ausbau des Mobilfunknetzes betrachtet der Bürgermeister schlicht als Antwort auf das Verbraucherverhalten: „Wer läuft heute nicht mit dem Smartphone in der Hand herum?“

Informationsveranstaltung soll alle Seiten beleuchten

Auf eine fachlich-sachliche Grundlage für die Debatte um den Mobilfunkausbau setzt die Gemeinde auch mit einem Informationsabend, zu dem sie am Mittwoch, 18. März, um 19.30 Uhr in den Alpenfestsaal einlädt. Dabei soll das Thema von allen Seiten beleuchtet werden.

Die Gemeinde habe im bayerischen Wirtschaftsministerium nach einem Ansprechpartner gefragt, berichtet Weindl. Letztlich stehe für die Infoveranstaltung nun ein Vertreter des Landesamts für Umwelt zur Verfügung. Außerdem sollen Sprecher der Mobilfunkanbieter mit auf dem Podium sitzen, ebenso wie ein Repräsentant der örtlichen Bürgerinitiative „Stoppt 5G in Lenggries“.

Mit der Infoveranstaltung reagiert die Gemeinde auch auf den Widerstand, der sich in Teilen der Bevölkerung gegen den Netzausbau auf den Hochleistungsstandard 5G regt. Wie berichtet hatte eine Gruppierung um Heiner Schwab dem Bürgermeister schon vergangenen Herbst 200 Unterschriften mit der Aufforderung überreicht, Lenggries möge sich dem Netzausbau vor Ort entgegenstellen. Im Januar überbrachte die Bürgerinitiative Listen mit weiteren 1000 Unterschriften. Weindl betonte allerdings immer wieder, dass die Gemeinde in dieser Hinsicht keine Einflussmöglichkeiten habe, da die Anlagen keine Baugenehmigung brauchen – die Gemeinde somit auch keine Bauanträge ablehnen könne. „Die Anbieter müssen uns lediglich zwei Wochen vor Inbetriebnahme informieren“, sagt der Bürgermeister.

Weindl gibt sich keinen Illusionen hin, dass die Diskussion im Alpenfestsaal Mobilfunkgegner oder -befürworter vom jeweiligen Gegenteil überzeugen wird. „Wir wollen aber das gesamte Spektrum der Informationen darstellen.“

