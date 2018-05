Mofa-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine VW-Bus-Fahrerin übersah den jungen Mann auf dem Mofa - und rammte ihn. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Lenggries - Leichte Verletzungen zog sich ein 16-jähriger Lenggrieser bei einem Unfall am Dienstag zu. Laut Polizei fuhr er gegen 16.40 Uhr mit seinem Mofa auf dem Bahnhofsplatz vom Gewerbegebiet kommend in Richtung Bahnhof. Als der vor ihm fahrende grüne VW-Bus auf Höhe des Raiffeisen Bau- und Warencenters auf den linken Fahrstreifen fuhr, dachte der Lenggrieser, dass der Bus nach links abbiegen wolle. Als er an dem Bus rechts vorbei fuhr, bog dieser aber ohne zu blinken nach rechts ab. Durch den Zusammenstoß kam der Mofa-Fahrer rechts von der Straße ab und stieß gegen den geparkten Ford eines Greilingers (42). Nachdem die Fahrerin des VW-Busses sich nach dem Wohlbefinden des Lenggriesers erkundigt hatte, fuhr sie davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Der Mofa-Fahrer erlitt durch den Unfall Schürfwunden am rechten Knie und rechten Ellbogen. Der Sachschaden am Mofa beträgt etwa 300 Euro. Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich unter 0 80 41/76 10 60 zu melden.