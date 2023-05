Motorradfahrer macht „Wheelie“: Schwer verletzt

Der Motorradfahrer aus Geretsried machte auf Höhe des Sylvensteindamms einen sogenannten Wheelie, fuhr also nur auf dem Hinterreifen. Dabei stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu

Drei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Sonntag im Gemeindebereich von Lenggries. Dabei wurden drei Personen zum Teil schwer verletzt, unter ihnen ein Motorradfahrer. Eine Frau musste nach einem Pedelec-Unfall mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Lenggries - Der erste Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr, berichtet die Polizei. Zu dieser Zeit fuhr eine 68-jährige Frau aus Sankt Augustin mit ihrem Pedelec auf dem Radweg vom Sylvensteinsee kommend in Richtung Lenggries. Nachdem sie die B13 über die Fahrradbrücke gequert hatte, kam sie in der anschließenden Rechtskurve zu weit nach links und kollidierte mit einer 57-jährigen Frau aus Gaißach, die ebenfalls mit einem Pedelec unterwegs war. Beide Frau stürzten. Die Gaißacherin verletzte sich und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Mit E-Bike gegen Baum gefahren

Ebenfalls mit ihrem Pedelec verunglückte gegen 14.45 Uhr eine 51-jährige Frau aus Elmshorn. Sie war auf dem Radweg entlang der B13 vom Sylvensteinspeicher kommend in Richtung Lenggries unterwegs, als sie kurz vor dem Ortsteil Hellerschwang aus unbekannten Gründen gegen einen rechts gelegenen Baum stieß und stürzte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Fahrradhelm der Frau nahezu gänzlich zerstört, berichtet die Polizei. Die 51-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.



Motorradfahrer schwer verletzt

Unfall Nummer drei ereignete sich um 16.52 Uhr. Ein 27-jähriger Geretsrieder fuhr mit seinem Motorrad auf B307 aus Richtung Kaiserwacht kommend. Auf Höhe des Sylvensteindamms machte der Mann einen sogenannten Wheelie, fuhr also nur auf dem Hinterreifen. Dabei stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungswagen in die Tölzer Stadtklinik gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Fall war mit 15 Mann vor Ort und musste die Straße zeitweise vollständig sperren. Laut Polizei wurde festgestellt, dass an dem Motorrad einige nicht regelkonforme bauliche Manipulationen vorgenommen worden waren.

