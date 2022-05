Motorradfahrer prallt am Sylvenstein gegen Leitplanke: Feuerwehr im Einsatz

Zu schnell unterwegs

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Die Feuerwehr Fall musste am Dienstagabend gegen 20 Uhr zu einem Motorradunfall auf der B307 ausrücken. Der Fahrer wurde verletzt.

Lenggries/Fall - Laut Polizei verlor ein 48-jähriger Kradfahrer aus Bad Feilnbach am Dienstag in einer Rechts-Linkskurven-Kombination kurz vor der Sylvensteinbrücke in Fahrtrichtung Fall die Kontrolle über seine Kawasaki Ninja. Unfallursächlich war die nicht angepasste Geschwindigkeit.

„Highsider“ wird dem Motorradfahrer zum Verhängnis

Der Feilnbacher kam höchstwahrscheinlich in einen sogenannten „Highsider“: Das Motorrad in Schräglage bekommt nach einer Rutschphase wieder Grip und richtet sich dadurch ruckartig auf. Der Mann kollidierte dadurch mit dem Unterfahrschutz der Leitplanke und verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Am Motorrad entsteht Totalschaden

Der Rettungswagen des BRK brachte den Verletzten ins Tölzer Krankenhaus. An der Maschine entstand Totalschaden (6000 Euro). Die Feuerwehr war mit 15 Kräften vor Ort.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Es war nicht der einzige Motorradunfall am Dienstag im südlichen Landkreis Bad Tölz. Innerhalb von nur drei Stunde ereigneten sich am Kesselberg gleich zwei Motorradunfälle. Einer der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.