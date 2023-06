Motorradkontrolle am Sylvenstein: Dachauer flüchtet vor der Polizei

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Unterhalb des Sylvensteindamms wurden am Samstag zahlreiche Motorradfahrer kontrolliert. © Patrick Seeger/dpa

Eine großangelegte Motorrad-Kontrollaktion gab es am Sylvenstein. Registriert wurden einige Tempoverstöße. Besonders unrühmlich verhielt sich ein Dachauer (59).

Lenggries – Wer am Samstag Richtung Sylvensteindamm unterwegs war, sah sie sofort: die Polizisten, die an der Abzweigung Richtung Schronbachtal direkt hinter der Brücke über die Isar Stellung bezogen hatten. Im Fokus: Motorradfahrer. Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Weilheim hatte in Zusammenarbeit mit der Polizei Bad Tölz und der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd die Kontrolle am Sylvenstein organisiert. „Die Aktion war ein voller Erfolg für die Verkehrssicherheit, die Verstöße waren teilweise erheblich“, heißt es in einer Pressemitteilung der VPI.

Vom Kennzeichenmissbrauch bis zu gravierenden technischen Mängeln

Insgesamt wurden 50 Krafträder kontrolliert. Dabei lag die Beanstandungsquote nach Angaben der Beamten bei über 40 Prozent. Bei den Verstößen handelt es sich um Straftaten wie Kennzeichenmissbrauch, Ordnungswidrigkeiten wie das Erlöschen der Betriebserlaubnis und Geschwindigkeitsverstöße. Bei einem Motorradfahrer war die Weiterfahrt wegen erheblicher technischer Mängel nicht mehr möglich, sodass er seine Maschine abholen lassen musste.

Dachauer rast durch Kontrollstelle, dann flüchtet er vor der Polizei

Negative Höhepunkte waren mehrere massive Tempoüberschreitungen. So raste beispielsweise ein Motorradfahrer mit Tempo 194 bei erlaubten 100 km/h durch die Geschwindigkeitskontrolle. Auch ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Dachau war viel zu schnell unterwegs. Er wurde mit seinem über 200 PS starken Motorrad mit einer Geschwindigkeit von 184 km/h gemessen. Damit nicht genug: Als er die Polizisten an der Kontrollstelle sah, wendete er mitten auf der Fahrbahn und zwang dadurch andere Verkehrsteilnehmer zur Vollbremsung. Kurze Zeit später wurde der Flüchtende aber von einem Streifenwagen angehalten und zurück zur Kontrollstelle gebracht. Bei seinem Fluchtversuch wurde er abermals mit einer zu hohen Geschwindigkeit gemessen. Aufgrund seines Verhaltens werden gegen den Fahrer strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Verkehrspolizei kündigt weitere Kontrollen auf den Ausflugsstrecken an

Verkehrspolizei-Dienststellenleiter Bastian Straif kündigt bereits jetzt weitere Kontrollen auf den beliebten Ausflugsstrecken in Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Polizeidienststellen an. „Die Kontrolle hat gezeigt, dass wir unsere bereits bestehenden Anstrengungen für die Verkehrssicherheit weiter erhöhen müssen, um schwere Verkehrsunfälle zu verhindern“, wird der Polizeioberkommissar in der Pressemitteilung zitiert.

