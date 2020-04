Musik „vom Dach“: Neues Album von Sebastian Schwarzenberger und San2

Eigentlich ist das neue Album „The Rooftop Stories“ schon seit ein paar Wochen auf dem Markt. Doch Konzerte können die beiden derzeit nicht geben. Deshalb bieten auch sie Online-Konzerte aus dem Wohnzimmer an.

Lenggries – Es gibt Neuigkeiten vom Lenggrieser Gitarristen Sebastian Schwarzenberger und seinem musikalischen Partner San2. Mit „The Rooftop Stories“ haben die beiden ihr zweites Album herausgebracht. Seit Ende Februar ist es erhältlich. Zwei Auftritte ihrer geplanten Album-Tour konnten sie vor der Corona-Krise noch absolvieren und haben vom Publikum erfahren: Die neuen Songs kommen super an.

Eigentlich wollten San2 & Sebastian das Album am 1. April auf Einladung des Lenggrieser „KKK“ im Isarwinkel vorstellen. Doch das Konzert musste ebenso verschoben werden wie die ganze Tournee.

Alle, die trotzdem Lust haben, mal reinzuhören, können das aber bei sämtlichen Streamingportalen tun, und zu kaufen gibt es das gute Stück natürlich auch.

Für ihre „Rooftop Stories“ haben sich San2 und Sebastian Schwarzenberger auf eine musikalische Reise begeben. Und das darf man durchaus auch im Wortsinn verstehen. Denn neben den Studioaufnahmen in München ging es für die beiden auch nach London zu Bassist und Produzent Geoff Gascoyne, mit dem ebenfalls Aufnahmen für das Album entstanden. Auch weitere namhafte Gastmusiker sind zu hören, zum Beispiel Münchens Boogie-Woogie- Meister Ludwig Seuss und der englische Star-Trompeter Tom Walsh.

Bei der Bearbeitung der „Rooftop Stories“ hat übrigens die Dachterrasse von San2 eine große Rolle gespielt – deshalb auch der Titel, der übersetzt „Dach-Geschichten“ bedeutet.

Lesen Sie auch: Vor 25 Jahren begannen die Dreharbeiten für den „Bullen von Tölz“

Die Musiker haben sich dort oben getroffen, um gemeinsam an Arrangements zu arbeiten, in denen wieder alle Spielarten des Blues Platz finden: Soulige Balladen, rhythmische Rags und Swings, aber auch schnelle Boogies oder fußstampfende „Marchin’ Sounds“. San2 und Sebastian erschaffen dabei eine große, plakative Klangwelt – ganz anders, als es von einem Duo erwartet wird.

Ein Jahr lang wurde an den „Rooftop Stories“ gebastelt. Das ist hauptsächlich dem Umstand geschuldet, dass der Gitarrist und der Sänger viel auf Tour waren und wenig Zeit hatten. Beinahe prophetisch kommt einem da das Lied vor, auf das man quasi als erstes stößt, wenn man in das neue Album reinhört: „Stop the world“ – übersetzt: „Haltet die Welt an“. Doch natürlich hat das Lied eigentlich eine andere Bedeutung, wie Sebastian Schwarzenberger verrät: „Wir waren so viel unterwegs letzten Sommer, und es handelt davon, mal innezuhalten und wieder sich selber zu finden.“

Dringend gesucht: Pfleger für den kleinen Emil

Dazu immerhin haben Musiker und andere Künstler derzeit Gelegenheit, wenn auch unter unguten Umständen. „Es wird immer mehr abgesagt, und es ist nicht abzusehen, wann es wieder losgeht“, bedauert Schwarzenberger die Situation. „Ich hatte jetzt vier Wochen keinen Auftritt, das ist schon seit Jahren nicht mehr passiert.“

Da derzeit jeder allein daheim sitzt, haben sich Schwarzenberger und San2 etwas einfallen lassen: „Wir spielen jeden Donnerstag um 16.30 Uhr ,Live from Home‘, und wir haben unterschiedliche Musiker mit dabei“, verrät Schwarzenberger. Zu sehen sind die kleinen Wohnzimmer-Konzerte über Facebook, Instagram und demnächst auch auf YouTube. Sobald es wieder möglich ist, gibt es aber auch ein persönliches Wiedersehen. Die Veranstalter vom „KKK“ geben den Termin rechtzeitig bekannt. (Ines Gokus)

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem Landkreis Bad Tölz - inklusive aller Entwicklungen rund um die Kommunalwahlen auf Gemeinde- und Kreisebene.

Melden Sie sich hier an.