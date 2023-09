Nach der Saison ist vor der Saison: Hüttenwirte freuen sich auf Wanderherbst

Von: Felicitas Bogner

Der Ausblick von der Quengeralm lockte viele Übernachtungsgäste in den Ferien aufs Brauneck. © Ostler

Isarwinkler Hüttenwirte und Brauneck-Bergbahn ziehen eine positive Ferien-Bilanz. Dazu kommt langsam Freude auf den Wanderherbst auf.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Sommerferien gehen an diesem Montag zu Ende. Viele Gäste haben laut der Tourist-Information (TI) Lenggries heuer im Isarwinkel Urlaub gemacht. Die Bilanz der Bergbahnbetreiber und Hüttenwirte fällt – trotz teils wechselhaftem Wetter – positiv aus. Nun sind alle in den Startlöchern für den Wanderherbst.

„Es war ein relativ normaler Sommer bei der Brauneck-Bergbahn, die letzten beiden Wochen waren sogar perfekt“, sagt Geschäftsführer Stefan Schnitzler auf Anfrage. „An heißen Badewetter-Tagen ist natürlich immer weniger los, aber summa summarum können wir ganz zufrieden sein.“ Auch wenn die Haupturlaubszeit des Jahres bald zu Ende ist, erwartet er noch mal Hochbetrieb. Schließlich steht der Wanderherbst vor der Tür. Bei der Bergbahn werde man an stark frequentierten Tagen das Personal aufstocken.

Auf der Bayernhütte lief „der Sommer recht gut“

„Wir können uns nicht beklagen. Auch wenn an den ganz heißen Tagen ein bisschen weniger los war, lief der Sommer recht gut“, meint Johannes Aiblinger von der Bayernhütte am Brauneck. Auch Marianne Obermüller von der Stie-Alm und der Quengeralm zeigt sich versöhnlich mit dem Sommer: „Das Tagesgeschäft ist zwar etwas weniger als in den vergangenen Sommerferien gewesen. Dafür lief es bei den Übernachtungen wirklich sehr gut.“ Sie geht davon aus, dass nach der Pandemie nun wieder mehr Menschen im Urlaub weggeflogen sind. „Diejenigen, die sich hier in den Bergen eine Auszeit nehmen, machen das aber dann umso intensiver“, fällt ihr auf. Nun freut sich die Wirtin auf den Herbst. „Die Temperaturen sind perfekt, und die Farben auf dem Berg einfach wundervoll. Das ist unsere Jahreszeit.“ Auf der Quengeralm gibt es für Kinder etwas Neues: „Zum Herbst können wir unseren überdachten Sandkasten mit Kletterseil und Rutsche in Betrieb nehmen“, kündigt Obermüller an.

Lenggrieser Wanderherbst lockt mit zahlreichen Touren

Jedes Jahr zieht von Ende September bis Anfang Oktober, der von der TI organisierte „Lenggrieser Wanderherbst“ viele Feriengäste und Einheimische in die Berge im Isarwinkel. „Wir bieten in diesen zwei Wochen von Montag bis Freitag geführte Touren in Lenggries und der näheren Umgebung an“, erklärt TI-Chefin Maria Bader. „In der ersten Woche – von 25. bis 29. September – findet die Bergsportwoche mit etwas anspruchsvolleren Touren statt.“ Sprich: längere Routen, viele Höhenmeter. „Es geht vom aussichtsreichen Höhenweg am Brauneck über die Scharnitzalm bis Jachenau, auf den höchsten Berg der Gemeinde, den Schafreuter, und als Anschlusstour über das Koteck am Brauneck zur Kotalm.“

In der zweiten Woche – von 2. bis 6. Oktober – gehe es bei der „Genusswanderwoche“ gemütlicher zu. Die Angebote seien auch heuer wieder sehr gefragt, meint Bader. „Die Touren für die erste Woche sind schon fast ausgebucht.“ Bei der „Genusswanderwoche“ sei noch einiges frei.

Erste Saison der neuen Wirte auf der Tölzer Hütte: Über 1000 Übernachtungen im August

Für Benno Schödel und Andrea Held war es der erste Sommer als Wirte der Tölzer Hütte auf dem Sattel zwischen Schafreuter und Delpsjoch. „Im August hatten wir über 1000 Übernachtungen. Das gab es hier, glaube ich schon lange nicht mehr“, bilanziert Schödel. „Auch an heißen Tagen, an denen wir gedacht hätten, dass die Leute eher unten im Tal am See bleiben, war – zu unserer positiven Überraschung – doch einiges los.“ Auch für den Herbst fühlt sich das Wirte-Duo gut gewappnet: „Wir haben zwar noch keine eigene Erfahrung, was das Aufkommen an Tagesgästen in der Zeit angeht, aber die Übernachtungen sind an den Wochenenden zumindest schon beinahe ausgebucht.“ Unter der Woche gebe es noch freie Kapazitäten.

Das Berggasthaus Herzogstandhaus ist ein beliebtes Ausflugsziel oberhalb des Walchensees. Ob sie per Bergbahn kamen oder zu Fuß: Viele Gäste kehrten in den vergangenen Wochen hier ein. © Bogner

Über viele Gäste bei jedem Wetter freute man sich im Berggasthaus Herzogstand. „Es ist hervorragend gelaufen. Hochbetrieb im Tagesgeschäft war meistens zwischen 13 und 17 Uhr“, berichtet Mitarbeiter Johannes Klughammer. Auch die Übernachtungen seien auf dem Herzogstand sehr gefragt gewesen. „Für den gesamten Herbst haben wir bereits jetzt sehr viele Reservierungen, freie Kapazitäten gibt es nur noch vereinzelt.“ Auch personell habe man am Herzogstandhaus heuer Glück gehabt. „Das ist ja immer so eine Sache, aber diesmal waren wir wirklich gut aufgestellt und konnten das Gästeaufkommen gut stemmen.“

