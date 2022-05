Nach Feier auf Hütte am Brauneck: Radlerin stürzt mit E-Bike in Bach

Von: Andreas Steppan

Von einem schweren Unfall am Brauneck berichtet die Tölzer Polizei. © Patrick Pleul/dpa

Nach einer fröhlichen Geburtstagsparty am Brauneck in Lenggries nahm die Nacht zum Sonntag für eine 54-Jährige ein schlimmes Ende. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Lenggries - Auf der Rückfahrt von einer Geburtstagsparty auf einer Almhütte am Brauneck ist am frühen Sonntagmorgen eine 54-Jährige mit dem E-Bike in ein Bachbett gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Schwerer E-Bike-Unfall auf Forststraße am Brauneck

Laut Polizei befuhr die Frau aus Uffing am Staffelsee gegen 4.15 Uhr von der am Fuß des Berges gelegenen Hütte eine Forststraße talwärts, als sie die Kontrolle über ihr Zweirad der Marke Liv verlor. Sie stürzte in den parallel zur Forststraße verlaufenden Bach.

Die Frau konnte sich noch zu weiteren Partygästen schleppen, die sofort den Rettungsdienst verständigten. Mit schweren Kopfverletzungen wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

Staatsanwaltschaft lässt Unfall am Fuß des Brauneck untersuchen

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei war die Frau allein unterwegs und trug wohl keinen Helm. Aufgrund der Schwere der Verletzungen forderte die Staatsanwaltschaft zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter an. Da die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde der Frau Blut abgenommen. Das E-Bike wurde schwer beschädigt.

