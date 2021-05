Nach kurioser VW-Rückrufaktion: Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Anger schon zweimal im Einsatz

Vorgänger zum Originalpreis zurückgekauft

30, 40 Jahre haben viele Feuerwehrfahrzeuge auf dem Buckel. Die Feuerwehr Anger-Mühlbach hat schon nach sieben Jahren ein neues VW-Modell bekommen. Die Vorgeschichte ist kurios.

Lenggries/Anger – Gleich doppelten Grund für ein schönes Fest gab es an Pfingsten 2014 bei der Feuerwehr Anger-Mühlbach. Neben der Weihe des neuen Feuerwehrhauses erhielt damals auch ein neu angeschafftes Einsatzfahrzeug von Pfarrer Josef Kraller den Segen. Die Floriansjünger der Lenggrieser Viertelswehr waren somit zu ihrer vollsten Zufriedenheit untergebracht und ausgestattet.

Kuriose Rückrufaktion: Nach sieben Jahren im Einsatz möchte VW das Fahrzeug zurückkaufen

Nur knapp sieben Jahre später segnete Pfarrer Kraller im Beisein von Kommandant Klaus Brandhofer erneut ein Fahrzeug. Die Geschichte dahinter ist kurios: Das 2011 von VW gebaute Tragkraftspritzenfahrzeug war zunächst auf Messen vorgeführt worden und stand 2013 im Internet zum Verkauf. „Die Feuerwehr Anger ist darauf gestoßen, und die Gemeinde hat es gekauft. Mit ein paar Umbauten hat es dann knapp 90.000 Euro gekostet“, erinnert sich Rathaus-Geschäftsleiter Tobias Riesch.

Sieben Jahre später bekam der damalige Bürgermeister Werner Weindl dann ein Schreiben des VW-Konzerns. Im Rahmen interner Überprüfungen habe man festgestellt, dass in einem bestimmten Zeitraum Fahrzeuge verkauft wurden, „bei denen der Bauzustand möglicherweise nicht dem zum Vermarktungszeitpunkt aktuellen Serienstand entsprochen hat“, hieß es in dem Brief. Zum Ausschluss eventueller Schäden wurde der Rückkauf des Fahrzeugs angeboten – und zwar zum vollen Kaufpreis. Mit Blick auf die Haftung sowie den Versicherungsschutz stimmte die Gemeinde zu.

Kuriose Rückrufaktion: Zähe Verhandlungen mit dem VW-Konzern

Auf Nachfrage der Feuerwehr sicherte VW auch noch schriftlich den Kofferaufbau vom bisherigen Fahrzeug kostenlos zu. Der Gemeinderat beschloss daraufhin den Kauf eines Fahrgestells mit Allrad. Nur einen Tag später widersprach der Konzern allerdings der Abmachung. Nach einem längeren Hin und Her sowie auf massiven Druck der Feuerwehr und des Zweiten Bürgermeisters Franz Schöttl gab der Konzern dann nach, legte den Differenzbetrag drauf und bezahlte neben dem ursprünglichen Neupreis einen Großteil der Mehrkosten für ein gleichwertiges neues Fahrzeug.

Kuriose Rückrufaktion: Neues Fahrzeug war schon zweimal im Einsatz

In Absprache mit der Feuerwehr entschied sich der Gemeinderat anschließend zur Anschaffung eines Mercedes Sprinter 519 mit 190 PS und 5,5 Tonnen Gesamtgewicht. Im Oktober 2020 erfolgte die Anlieferung des Fahrgestells zum Allradaufbauer, im Dezember ging es weiter zum Feuerwehraufbauer. Im März wurde das neue TSF abgeholt und wenig später in Dienst gestellt. Wegen der Corona-Auflagen erfolgte die Einweisung in kleinen Gruppen. Und schließlich kam Pfarrer Kraller zur Segnung.

Mittlerweile ist die Feuerwehr mit dem Fahrzeug bereits zweimal zum Einsatz ausgerückt. Jetzt hoffen die Floriansjünger, dass bald eine richtige Einweihungsfeier möglich ist. (dh)

Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.