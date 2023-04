Nach Trickbetrug im Tölzer Raum betont Polizei: „Der Täter ist schuld, nicht das Opfer“

Infoveranstaltung

Immer wieder kommt es auch im Landkreis zu Betrugsversuchen verschiedenster Arten: Sei dies als Schockanruf oder mit anderen Maschen - die Täter haben oft Erfolg. Hier wollte die Lenggrieser CSU mit einem Informationsabend entgegenwirken.

Lenggries – Es vergeht kaum eine Woche, in der die Polizei nicht vor Schockanrufen, WhatsApp-Betrügern oder anderen miesen Maschen warnt, mit denen versucht wird, Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Erst vor wenigen Tagen wurde eine 74-jährige Wackersbergerin Opfer eines falschen Polizisten. Die Frau deponierte für einen Abholer 28 000 Euro im Treppenhaus.

Eben weil die Betrüger damit leider immer wieder erfolgreich sind, hatte die CSU Lenggries nun zu einem Infoabend eingeladen. Zu Gast war Simon Bräutigam, Kriminalhauptkommissar aus Weilheim. Ihm zur Seite stand der Lenggrieser Vize-Bürgermeister Franz Schöttl, der die Geretsrieder Polizeiinspektion leitet. Etwa 40 Interessierte waren in den „Neuwirt“ gekommen.

Hohe Dunkelziffer wird vermutet

Eine der Kernaussagen des etwa 90-minütigen Vortrags: „Der Täter ist schuld, nicht das Opfer.“ Dies werde oft vergessen. Da die Opfer sich schämen oder Häme befürchten, so Bräutigam, wenden sich die Betroffenen in vielen Fällen nicht an die Polizei. In den vergangenen Wochen wurden zwar knapp 70 Anzeigen erstattet. Die Dunkelziffer dürfte allerdings deutlich höher liegen.

Der Kriminalhauptkommissar ging anhand konkreter Fälle auf die verschiedenen Betrugskategorien ein. Trickbetrug am Telefon, das höre sich fast nett an. Doch dahinter steckten skrupellose, gierige und bösartige Menschen, die andere um sehr viel Geld bringen. Hier sitzen die Callcenter oder auch der falsche Polizist, der anruft, im Ausland und locken mit einfachen Fragen, wirken beruhigend, arbeiten mit viel Lob oder wiegen den Angerufenen mit bairischem Dialekt in Sicherheit und locken so oft ältere Bürger in die Falle. Bräutigams Rat ist eindeutig: „Einfach auflegen. Das darf man.“ Aber nicht nur Senioren fallen auf diese Maschen herein. Gerade bei sehr jungen Menschen setzen die Betrüger auf das Thema Kryptowährungen. Hier verwies Bräutigam auf die „ersten circa 150 Seiten von Suchmaschinen“, die alle in Richtung Betrug gehen würden.

Übergabe vor Amtsgebäuden soll „offiziellen“ Anstrich verleihen

Das Phänomen Schockanrufe treffe die Opfer mit voller Wucht. Denn wenn es um die vermeintlich Liebsten geht, seien viele sofort in einer Art Tunnel und würden alles machen. Wenn im Hintergrund dann noch Sirenen und Schreie zu hören sind, es angeblich um einen tödlichen Unfall und eine drohende Haft für den Familienangehörigen geht, sind die Opfer oft bereit, sehr viel Geld für eine Kaution zu übergeben. Perfide: Die Übergabe wird oft vor Amtsgebäuden wie dem Gericht vereinbart, um der Forderung einen „offiziellen“ Anstrich zu verleihen.

Beim sogenannten Love Scamming werden meist Frauen von Banden mit Sitz in Nigeria um den Finger gewickelt. Die Betrüger sind mit falschen Profilen auf Datingplattformen unterwegs, gaukeln den Betroffenen Liebe vor – und später eine finanzielle Notlage. Im August 2022 wurde eine Frau aus dem südlichen Landkreis Opfer dieser Masche. Die 50-Jährige hatte über Facebook einen Mann kennengelernt, der sich als Major der US-Armee ausgab. Nach langem Onlinekontakt und Aufbau einer angeblichen Beziehung spielte der Mann eine finanzielle Notlage vor und brachte sein Opfer dazu, knapp 10 000 Euro auf ein Konto zu überweisen.

Auch auf den Einbruchschutz sollte man achten

Phishingversuche hat vermutlich fast jeder schon einmal erlebt. Beispielsweise geben sich Betrüger am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter aus, um an Daten zu kommen. Bei dieser Schilderung musste Bräutigam etwas schmunzeln. „Wann sind sie schon mal telefonisch bei Microsoft durchgekommen? Gibt’s da überhaupt eine telefonische Erreichbarkeit? Und die wollen Sie dann anrufen?“

Zum Ende des Vortrags ging er noch auf das Thema Einbruchschutz ein. Beim Verlassen des Hauses sollten Türen und Fenster geschlossen und eben nicht gekippt gelassen werden. Rollläden und Fensterläden dagegen sollten tagsüber offen bleiben. Außerdem gehören Schmuck und sonstige Wertgegenstände in ein Bankschließfach. Schlüssel, so Bräutigam, sollten nie im Außenbereich versteckt werden. „Denn die Betrüger kennen alle Verstecke.“

