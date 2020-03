Nachbarschaftshilfe: Zusammenrücken in der Corona-Krise

In schweren Zeiten ist es ein Lichtblick, wenn es Solidarität und Zusammenhalt gibt. In diesem Sinne entstehen im Landkreis immer mehr Initiativen.

Update vom 18. März:

Bad Tölz - Im Tölzer Land gibt es gerade zahlreiche Menschen, die sich in Zeiten der Corona-Pandemie für andere engagieren möchten. Einer davon ist Aaron Bigos. Der 20 Jahre alte Tölzer hat Zettel im Bereich der Marktstraße aufgehängt. „Ich kann gerne für Menschen, die nicht mehr aus dem Haus gehen können oder Sorge haben, sich anzustecken, einkaufen gehen und Erledigungen machen“, sagt Bigos.

Der junge Mann hat vor zwei Jahren Abitur am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium geschrieben und besucht im zweiten Lehrjahr die Schule für Holz und Gestaltung in Garmisch. Dort lernt er Schreiner. Weil die Schule derzeit geschlossen ist, ist der 20-Jährige wieder in Tölz und arbeitet tagsüber im Landschaftsgärtnerei-Betrieb seines Vaters. „Nach 17 Uhr habe ich Zeit“, sagt Bigos.

Die Idee, zu helfen, kam ihm beim Arbeiten und beim Gedanken an einen Freund und dessen Vater, die vor einigen Jahren bei einer Hochwasser-Katastrophe mit einem Mini-Bagger anderen Menschen zu Hilfe eilten. „Das fand ich berührend und schön“, sagt der Tölzer. Was ihn jetzt in der Corona-Krise erwartet, kann er nicht abschätzen: „Ich stehe jedenfalls bereit und schaue, was kommt.“ Gerne würde er sich auch mit anderen vernetzen. Wer mit Aaron Bigos Kontakt aufnehmen möchte oder seine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann das unter Telefon 01 71/3 62 40 41.

Hilfe auch in Bad Heilbrunn, Dietramszell und Königsdorf

Auch Bad Heilbrunn hat eine Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen: Die Gemeinde möchte hilfsbedürftige und ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger (Risikogruppen) im Katastrophenfall unterstützen. „Wer nicht durch seine Familie oder seine Nachbarn versorgt werden kann, dem wollen wir helfen“, heißt es. Bei Bedarf wird gebeten, sich Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr unter der Telefon 0 80 46/18 89 16 oder per E-Mail an gemeinde@bad-heilbrunn.de zu melden.

In Dietramszell springt das Sozialnetz Miteinander-Füreinander ein. Vorsitzende Margit Lätsch ruft derzeit aktiv Senioren an, von denen sie vermutet, dass sie in einer Notsituation sind oder geraten könnten. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0 80 27/14 42.

In Königsdorf kümmert sich Seniorenbeauftragte Lisa Grasberger um Härtefälle aller Art, sie ist erreichbar unter der Rufnummer 08179/8226.

Der ursprüngliche Artikel

Bad Tölz-Wolfratshausen – In schweren Zeiten ist es ein Lichtblick, wenn es Solidarität und Zusammenhalt gibt. In diesem Sinne entstehen im Landkreis erste Initiativen, um in der Corona-Krise gegenseitige Hilfe auf die Beine zu stellen.

Einen Aufruf hat die Verwaltungsgemeinschaft (VG) der Gemeinden Reichersbeuern, Greiling und Sachsenkam veröffentlicht. „Der Pfarrgemeinderat und das Netzwerk Mitanand haben Hilfe angeboten“, berichtet der Reichersbeurer Bürgermeister Ernst Dieckmann. „Wir als VG wollen bündeln und koordinieren.“ Insbesondere Hochrisikogruppen, das heißt ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen, „sollten zu Hause bleiben und auch nicht mehr zum Einkaufen gehen“, heißt es in dem Rundbrief. Wer nicht durch seine Familie versorgt werden kann, dem „wollen wir helfen“. Das gelte auch für Menschen, die unter Quarantäne stehen.

Gemeinden Reichersbeuern, Greiling und Sachsenkam wollen auch Kinderbetreuung koordinieren

Ein weiteres Hilfsangebot gilt Familien, die keine Betreuung für ihre Kinder haben, die jetzt nicht zur Schule und in den Kindergarten können. Die VG will Einzelbetreuungen in Familien koordinieren. Gesucht werden freilich auch Menschen, die ihre Hilfe zur Verfügung stellen – und selbst nicht zur Risikogruppe gehören.

Über einen ersten kleinen Erfolg freut sich Birgitta Opitz, Vorsitzende des Lenggrieser Vereins „Nur a bisserl Zeit“. Wie berichtet organisiert dieser Zusammenschluss gemeinsam mit der Pfarrgemeinde eine Nachbarschaftshilfe. „Und heute habe ich schon eine Dame, die helfen will, mit einer Bewohnerin im ,Haus der Senioren‘ zusammengebracht, die sich nicht aus dem Haus traut“, berichtet Opitz.

Auf der Facebookseite „Tölz hilft“ wollen die vier Administratoren, die namentlich nicht genannt werden wollen, Angebot und Bedarf an Hilfe zusammenbringen – ob fürs Einkaufen oder Gassigehen. Wer einsatzbereit ist, schreibt in die Kommentare, wann und wo dies möglich wäre. Die Initiatoren setzen darauf, dass diejenigen die Hilfe benötigen – oder deren Kinder und Enkel – die hilfsbereiten Nutzer direkt kontaktieren.

Kontakt

VG Reichersbeuern: Telefon 08041/78220. Lenggrieser Nachbarschaftshilfe: Pfarrbüro, Telefon 08042/8789 oder E-Mail: cfreundl@ebmuc.de.