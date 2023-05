Nahe Sylvensteinsee: 15-Jähriger tot in Walchenklamm gefunden

Von: Andreas Steppan

Im Bereich der Walchenklamm nahe dem Sylvensteinsee wurde am Sonntag ein 15-Jähriger tot aufgefunden. © Google Maps

Er hatte einen Ausflug an die Walchenklamm gemacht, dann verschwand der Jugendliche plötzlich. Die große Vermisstensuche endete mit einer schlimmen Entdeckung.

Lenggries - Bei einem Badeausflug in der Nähe des Sylvensteinsees (Gemeinde Lenggries) kam am Sonntag ein Jugendlicher aus München ums Leben. Der 15-Jährige wurde am späten Nachmittag leblos aus der Walchen geborgen. Das teilt das Polizeipräsidium Oberbayern mit. Die Kripo Weilheim hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen aufgenommen.

Picknick an Walchenklamm: 15-Jähriger aus München kommt bei Badeunfall zu Tode

Laut Polizei wurde der 15-Jährige am Nachmittag des 30. April um kurz nach 17 Uhr als vermisst gemeldet. Der Jugendliche war zusammen mit drei Freunden beziehungsweise Verwandten im Bereich der Walchenklamm nahe der Bundesstraße 307 beim Picknicken und auch Baden. Als der Jugendliche plötzlich nicht mehr aufzufinden war, begannen die drei Begleiter zunächst erfolglos mit der Suche und verständigten anschließend die Polizei.

Daraufhin wurden sofort großangelegte Suchmaßnahmen mit zahlreichen Kräften der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehren Fall, Lenggries und Vorderriß, der Bergwacht Lenggries, Bad Tölz und Krün sowie Einsatzkräften der Wasserrettung Krün und Bad Tölz mit Tauchern und der Canyoning-Gruppe eingeleitet. Des Weiteren war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Toter in Walchen von Polizeihubschrauber aus entdeckt

Gegen 18.45 Uhr konnte die Besatzung des Polizeihubschraubers im Wasserbecken der Klamm den 15-Jährigen in einer Wassertiefe von rund 1,50 Metern lokalisieren. Nach erfolgter Bergung der Person durch Einsatzkräfte der Wasserrettung konnte ein Notarzt nurmehr den Tod des Jugendlichen feststellen.

Zur Klärung der genauen Todesumstände beziehungsweise -ursache übernahm noch vor Ort der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Untersuchungen.

