Neuauflage für Märchenshow im Hochseilgarten am Brauneck

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wird im Hochseilgarten Isarwinkel auch in diesem Sommer wieder die „Geschichte vom Nebelberg“ aufgeführt.

Lenggries – Mit einer in der Region neuartigen Märchenshow im Hochseilgarten Isarwinkel sorgten die Betreiber Simone Heitinga und Axel Berger vergangenes Jahr für Aufsehen. Heuer nun gibt es eine Zugabe: Die Geschichte vom „Fluch auf dem alten Baum“ ist am Freitag, 19., und Samstag, 20. August, in drei weiteren Vorstellungen zu sehen. Geboten ist wieder eine einzigartige Mischung aus Feuershow, Luftakrobatik, Gesang, Gitarrenspiel, Videoprojektionen, Schauspiel und märchenhafter Erzählung. Mitwirkende sind neben Simone Heitinga und Axel Berger selbst die Sängerin und Schauspielerin Sabine Maiss, der Lenggrieser Gitarrist Sebastian Schwarzenberger und Flo Beyer, der für die Videoinstallation zuständig ist.

Eine weitere Besonderheit ist das Ambiente: Heitinga und Berger funktionieren den Turm des Hochseilgartens zur Bühne um. Zwischen den Balken und Plattformen hängen sie mehrere 100 Quadratmetern an Gazestoff auf. „Er bildet halbdurchsichtige Projektionsflächen, auf denen die Bilder der Videoinstallation in der Luft schweben“, sagt Berger. Die Zuschauer verfolgen all das von Picknickdecken aus und können dabei selbst mitgebrachte Speisen verzehren (Getränke gibt es vor Ort zu kaufen). Im Hintergrund thront als Kulisse das Brauneck über der Show.

Inhaltlich führt die Darbietung ins Reich der Märchen und Mythen. Heitinga und Berger wollen nach eigener Aussage den Zuschauern eine geheimnisvolle Welt offenbaren, die sich am Brauneck, das sie „Nebelberg“ nennen, enthüllt, wenn die Besucherscharen des Tages den Heimweg angetreten haben. Dann nehmen mystische Gestalten wie die „Rosenkönigin“ und die „Hexe Desdemona“ die Landschaft ein und ringen um eine Balance zwischen der liebevollen Art der einen und der mitunter dunklen Magie der anderen. Und der alte „Celsius“ schließt die Tür zu verborgenen Geschichten auf – wie der vom verzauberten Baum. „Alle müssen zusammenhefen, damit der Baum sein Herz zurückgewinnt“, verrät Berger.

Diese Episode soll der Auftakt für einen geplanten Zyklus von „Geschichten vom Nebelberg“ sein. Wegen des Erfolgs im vergangenen Jahr wiederholen Heitinga und Berger sie heuer – eventuell leicht weiterentwickelt. 2021 habe es Wartelisten für die Karten gegeben, die Resonanz sei überwältigend gewesen, berichten die Veranstalter. Deswegen sollen alle Interessierten heuer eine neue Gelegenheit bekommen, dabei zu sein.

„Der Fluch auf dem alten Baum“ wird am Freitag, 19. August, um 20.15 Uhr und am Samstag, 20. August, um 15 und 20.15 Uhr gezeigt. Bei Regen wird auf den 2./3. September ausgewichen. Karten für 27 (Erwachsene) oder 15 Euro (Kinder bis einschließlich 14) gibt es im Vorverkauf im Café Schwarz in Lenggries oder im „Chocosy“ in Bad Tölz sowie auf www.AerialArt.de/maerchenshow. Zur Vorstellung bitte eigene Picknickdecke mitbringen und an warme Kleidung für den Abend denken.

