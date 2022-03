Neue Außenanlagen am Lenggrieser Rathaus: Ein Band aus Isarkies und ein Quellstein

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

copy-of-rathausplatz.jpg © Gemeinde

Wie soll die Fläche auf der Südseite des Lenggrieser Rathauses gestaltet werden? Darüber entschieden die Mitglieder des Bauausschusses in der jüngsten Sitzung.

Lenggries - Sanierung und Ausbau des Dachgeschosses im Lenggrieser Rathaus sind nahezu abgeschlossen. Das heißt, die Grünfläche südlich des Gebäudes wird nicht mehr als Lagerfläche für Baumaterial oder Aufstellfläche für den Kran gebraucht. In der Bauausschusssitzung am Montagabend ging es nun darum, wie der Platz künftig gestaltet werden soll. Dabei hatten die Mitglieder des Gremiums die Qual der Wahl.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Ein Quellstein, geschwungene Bänke und Solitärbäume

Zwei Planungsbüros hatte die Gemeinde im Vorfeld um Entwürfe gebeten. Um unvoreingenommen entscheiden zu können, sahen auch die Ausschussmitglieder die Ideen an diesem Abend zum ersten Mal.

Variante A sieht als zentralen Platz ein gepflastertes Rondell vor. In der Mitte könnte ein Quellstein das Element Wasser auf den Platz bringen. Um den Stein herum stehen geschwungene Bänke, eingefasst werde alles durch eine niedrige Hecke, wie Karl Ertl, Leiter des Technischen Bauamts, erläuterte. Zwei Solitärbäume – beispielsweise Felsenbirnen – könnte die Sitzbänke beschatten. Auf einem asphaltierten Weg werden Fußgänger über den Platz geleitet. Links und rechts davon gibt es Pflanzbeete und Grünflächen. Durch Letztere schlängelt sich ein Band aus Isarkies mit kleineren Findlingen und verschiedenen Gräsern.

Variante B setzt auf mehr Pflaster und bepflanzte Beete

Variante B setzt auf durchgehendes Pflaster. In der Mitte könnte dort ein Findling oder ein Wasserspiel eingebaut werden. Bänke laden auch hier zum Verweilen ein. Eingerahmt wird das Ganze durch bepflanzte Beete.

Variante B setzt auf durchgehendes Pflaster mit einem Findling in der Mitte und Beete mit Wechselbepflanzung. © Gemeinde

Bei beiden Varianten entfallen die derzeit vorhandenen Stufen. Auch die Kosten sind ähnlich und liegen laut Ertl bei etwa 30 000 bis 35 000 Euro.

Ausschussmitglieder sind hin- und hergerissen

„Mir gefallen beide Varianten gut“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG). „Ich tendiere aber zu A.“ Er wünsche sich jedenfalls einen Platz, an dem sich „die Leute gerne treffen“. Ähnlich hin- und hergerissen waren die Ausschussmitglieder. „Mir gefällt B besser, weil ich Asphalt einfach nicht so gut finde“, sagte Andreas Wohlmuth (FWG). Allerdings plädiere er für einen Findling in der Mitte. „Ein Wasserspiel passt nicht so gut.“ Auch Anton Leeb (CSU) sprach sich für B aus. Die Variante wirke offener. „Das Rathaus hat eine wunderschöne Front. Variante A könnte das verdecken.“ Außerdem würden die Hecken aus Variante A vielleicht auch dazu genutzt, dort Flaschen und anderen Müll verschwinden zu lassen.

Asphaltierter Weg ist einfach für den Winterdienst und Menschen mit Rollator

Daniela Werner (Grüne) fand dagegen die erste Variante schöner – vor allem mit Blick auf den Quellstein und die Gestaltung mit dem Isarkies. „Das passt gut zu uns“, sagte sie. Außerdem schaffe die Gestaltung des Rondells mit Hecken eine gewisse Abgrenzung zu Straße. Hans Besch (FWG) sah das ähnlich. „Das nimmt unser Ortsbild gut auf.“ Zudem stelle die Wechselbepflanzung bei Variante B eine höhere Arbeitsbelastung für den Bauhof dar. Und ein asphaltierter Weg, wie ihn Variante A vorsieht, sei leichter mit dem Rollator zu befahren. Auch der Winterdienst sei einfacher, gab Karl Ertl zu bedenken.

SPD-Rätin wünscht sich Bürgerbeteiligung vor der Entscheidung

Benedikt Demmel (CSU) hätte „am liebsten eine Mischung aus beiden Varianten“ gesehen. Das sah Thomas Murböck (CSU) ähnlich. „Die passen beide gut.“

Auch Sabine Gerg (SPD) „könnte mit beiden gut leben“, wünschte sich aber vor der Entscheidung eine Bürgerbeteiligung. „Könnte man nicht beide Optionen aushängen und die Leute fragen?“ Schließlich sei die Fläche „unser Herzstück“. Klaffenbacher war skeptisch. „Wie groß sollen wir denn diese Befragung machen?“ Schließlich gehe es nur um die recht kleine Fläche vor dem Rathaus.

Schließlich rang sich das Gremium doch noch zu einer Entscheidung durch. Sechs Mitglieder stimmten für Entwurf A, drei für Variante B. Einstimmig wurde dann die Verwaltung beauftragt, die weiteren Schritte in die Wege zu leiten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.