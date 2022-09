Idee aus der Corona-Zeit umgesetzt: Neue Freiluft-Bühne für Lenggrieser Trachtenverein

Beim Jahrtag des Trachtenvereins Stamm werden traditionell langjährige Mitglieder geehrt: Vorstand Benedikt Demmel (vo. li.) und sein Stellvertreter Jakob Wenig (vo., re.) bedankten sich für 60-jährige Treue bei (ab 2. v. li.) Theresia Ertl und für 50-jährige Zugehörigkeit bei Josef Bauer. Seit 25 Jahren gehören Bürgermeister Stefan Klaffenbacher und Altbürgermeister Werner Weindl sowie (hi., v. li.) Katharina Rammelmaier, Annemarie Huber, Agnes Müller und Ingrid Ertl dem Brauchtumsverbündnis an.

Jahresversammlung

Bei der Jahresversammlung blickt der Lenggrieser Trachtenverein Stamm auf das vergangene Jahr zurück. Heuer war ein besonderer Gast gekommen.

Lenggries – „Auch wenn sich im Vereinsleben nicht viel tut – in der Kasse tut sich immer was“, stellte Benedikt Demmel, Vorstand des Lenggrieser Trachtenvereins Stamm, jüngst bei dessen Jahresversammlung im Alpenfestsaal fest. Nachdem coronabedingt auch im Vereinsjahr 2021/2022 nicht allzu viele Aktivitäten möglich gewesen waren, wurde dennoch einiges geleistet und damit Bewegung in die Kasse gebracht, wie der Bericht von Finanzverwalterin Resi Fischhaber deutlich machte.

Im April hatte immerhin wieder der Trachtenbasar stattfinden können, den der Stamm gemeinsam mit dem Bruderverein Hirschbachtaler nun zum sechsten Mal durchgeführt hat. Einen Teil des gemeinsamen Erlöses ließen die beiden Brauchtumsvereine als Spende dem örtlichen Verein „Nur a bisserl Zeit“ zukommen. Bereits im März unterstützte der Stamm die Ukrainehilfe mit 1000 Euro – diese Summe ergab sich aus dem Obolus der Besucher des traditionellen Jugendsingens und -musizierens und einer großzügigen „Aufrundung“ durch eine Einzelperson im Publikum.

Durch die auferlegten Corona-Einschränkungen, die vor allem Zusammenkünfte in Innenräumen betrafen, sei die Überlegung entstanden, eine Freiluft-Bühne zu bauen, so Demmel. Diese Bühne sei mittlerweile fertiggestellt. „Wir könnten jetzt beispielsweise auch einen Heimatabend draußen abhalten.“

Bürgermeister Stefan Klaffenbacher lobte in seinem Grußwort diese pragmatische Eigeninitiative. Der zuletzt im Alpenfestsaal dargebotene Heimatabend sei gut besucht gewesen, berichtete Schriftführerin Katharina Rammelmaier. Der langjährigen Erfahrung entsprechend schlug er in der Kasse dennoch mit einem Minus zu Buche.

Generell appellierte Demmel vor allem an die Männer, bei Ausrückterminen dabei zu sein. Überdies warb er darum, am Antlasstag nach der Prozession im Alpenfestsaal einzukehren, wo eigens zu diesem Festtag die Blasmusik aufspiele. Dank richtete er zudem an Rosi Rammelmaier für die Organisation des Jugendsingens und die Moderation des Heimatabends sowie an Jakob Wasensteiner, bei dem der Verein einiges Inventar einlagern kann. Für nächstes Jahr im Juli, so der Vorstand, sei ein dreitägiger Ausflug nach Regensburg geplant.

Besonderer Gast der Versammlung war Pater Josef Wasensteiner, der bereits seit 31 Jahren in Brasilien lebt, aber auf Heimatbesuch weilte und am Morgen den Jahrtagsgottesdienst der beiden Trachtenvereine zelebriert hatte. (Rosi Bauer)