Neue Homepage und ein digitales Rathaus für Lenggries

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

rathaus-lenggries.jpg © Gemeinde Lenggries

Die Gemeinde Lenggries hat ihren Internetauftritt überarbeitet und modernisiert. Das macht für die Bürger vieles einfacher. Die Klickzahlen waren schon zuvor beachtlich.

Lenggries – Viel Vorarbeit war notwendig, doch seit etwa sechs Wochen ist sie online: die neue Homepage der Gemeinde Lenggries. Augenfälligste Neuerung dürfte sein, dass der Bürger nun unter der neuen Adresse rathaus-lenggries.de direkt im Verwaltungsbereich landet, in dem man zahlreiche Formulare und Anträge online ausfüllen kann. „Bislang war es ein bisschen schwierig für die Bürger, weil sie immer als erstes auf der Tourismusseite gelandet sind“, sagt Tourist-Info-Leiterin Maria Bader. Von dort aus musste man sich dann mühsam vorwärtsklicken, bis man irgendwann im Verwaltungsbereich gelandet war.

Homepage von Lenggries bietet alle Infos für den Urlaub

Nun gibt es die klare Unterscheidung. Auf www.lenggries.de gibt es alles, was man für einen Tagesausflug oder einen Urlaub in der Brauneckgemeinde wissen muss. Das reicht vom Schneebericht bis zur buchbaren Unterkunft, vom Wetterbericht bis zu den Webcams. Mit einem Klick ist man bei den im Winter geöffneten Hütten oder beim Veranstaltungskalender. Über eine Suchmaske mit Filterfunktion kann man sich auch anzeigen lassen, welche Wirtschaften beispielsweise dienstags geöffnet haben. Auch der Ausflugsticker für Oberbayern, der beispielsweise die Auslastungen von Parkplätzen oder Öffnungszeiten von Freizeiteinrichtungen anzeigt, ist direkt ansteuerbar. „Für uns ist wichtig, dass das Ganze über eine zentrale Datenplattform bespielt wird, die auch alle Infos aus dem Tölzer Land einbindet“, sagt Bader.

Im Rathaus-Bereich gibt es alles rund um die Verwaltung. Von den Ansprechpartnern in den Ämtern bis hin zu den Sitzungsterminen des Gemeinderats. Eine Vereins- und Verbandsliste findet sich dort ebenso wie ein Überblick über die gemeindlichen Einrichtungen. Man erfährt Wissenswertes über die Parkregelungen und -gebühren, kann das Branchen-Abc einsehen, Stellenangebote finden oder auch die aktuelle Ausgabe der Lenggrieser Nachrichten lesen. Im Bereich „digitales Rathaus“ finden sich zahlreiche Anträge, die online ausgefüllt werden können und für die man nun eben nicht mehr zwingend ins Rathaus kommen muss. „Das soll es für den Bürger erleichtern“, sagt Bader. Außerdem kann man dort Satzungen und Verordnungen einsehen oder auch eine digitale Verlustmeldung im Fundbüro der Gemeinde aufgeben.

Lenggries um „barrierearme Struktur“ auf Homepage bemüht

Das Design der neuen Seite wirkt deutlich moderner, aber auch aufgeräumter. Es gibt gerade im Tourismusbereich mehr Bilder, die Urlauber locken sollen. Vieles ist mit Karten angereichert. Wer sich beispielsweise einen Gasthof zum Mittagessen ausgesucht hat, kann über den Kartenausschnitt auch gleich die Anreise planen. Zumindest in der Theorie, denn einiges funktioniert noch nicht so, wie es soll. Daran werde aber gearbeitet, sagt Bader.

Viele Monate Arbeit von Baders Team stecken in der neuen Homepage. „Alle Inhalte mussten neu eingegeben, jedes Bild neu hochgeladen werden“, sagt die TI-Chefin. Auch Barrierefreiheit war dabei ein Thema. „Das komplett barrierefrei zu machen, ist schwierig.“ Aber die Gemeinde habe sich um „eine barrierearme Struktur“ bemüht. So hatte es Bürgermeister Stefan Klaffenbacher kürzlich in der Bürgerversammlung beschrieben. „Wir haben beispielsweise geschaut, dass jedes Bild ordentlich beschriftet ist“, damit die Bildbeschreibung vorgelesen werden kann. „In Texten haben wir möglichst auf Abkürzungen verzichtet und darauf geachtet, dass Links und Downloads richtig beschrieben sind.“ Im Verwaltungsbereich habe man sich bemüht, möglichst einfache Sprache zu verwenden.

Wie der neue Internetauftritt ankommt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr verzeichnete die Homepage laut Klaffenbacher 1,3 Millionen Klicks. Sein Appell: „Schauen Sie einfach mal drauf auf die neue Homepage.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.