Neue Kita in Lenggries bleibt offene Baustelle

Die Brauneckgemeinde braucht dringend eine neue Kindertageseinrichtung. Doch nach einem Interessenbekundungsverfahren ist das Ergebnis enttäuschend: Nur vier Träger antworteten.

Lenggries – . Noch im alten Jahr hat die Rathaus-Verwaltung deshalb ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren eingeleitet, um einen Träger für einen Kita-Neubau zu gewinnen. „Das Verfahren hat nicht ganz den erhofften Erfolg gebracht“, berichtete Bürgermeister Stefan Klaffenbacher ein wenig ernüchtert in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Neubau werde an der Gemeinde hängen bleiben, und dafür „brauchen wir dringend ein geeignetes Grundstück oder ein Bestandsgebäude“.

Das antworteten die Angeschriebenen

Die Gemeinde Lenggries hatte 16 mögliche Träger angeschrieben. Lediglich vier haben eine Rückmeldung abgegeben. „Eine enttäuschende Sache“, sagte Rathaus-Geschäftsleiter Tobias Riesch bei der Vorstellung der Verfahrensergebnisse. Eine der vier Antworten kam von der Arbeiterwohlfahrt, die zwar derzeit kein Interesse habe, sich aber freuen würde, wenn sie über weitere Vorhaben unterrichtet würde. Die katholische Pfarrei St. Jakob hat laut Riesch mitgeteilt, „dass sie kein Träger einer Einrichtung ist und dies auch nicht plant“. Das Pfarrbüro des Pfarrverbands Bad Tölz hat als Verwaltung des Verbunds Katholischer Kindertageseinrichtungen telefonisch wissen lassen, dass man am Bau einer Einrichtung kein Interesse habe. Grundsätzlich könne man sich jedoch bei einer entsprechenden Defizitvereinbarung (mindestens 80 Prozent Gemeinde, 20 Prozent Träger) die Übernahme einer bestehenden Einrichtung vorstellen. Die Kinderland Weyarn GmbH ist laut Rückmeldung an der Trägerschaft interessiert, zu einer Bauherrnträgerschaft sehe man sich derzeit jedoch nicht in der Lage.

Gemeinde hat aber großen Bedarf

Die Anfang Februar erfolgte Anmeldung an den drei gemeindlichen Kindertageseinrichtungen hat laut Riesch ergeben, dass für das Kindergartenjahr 2023/2024 eine weitere Kindergartengruppe notwendig ist. Dabei sind erst im Jahr 2020 im neuen Kindergarten St. Jakobus zwei Gruppen eingerichtet worden. Im Jahr 2021 gab es eine weitere Gruppe in der Kita St. Anton in Wegscheid, und 2022 wurde im Kindergarten St. Jakobus eine Nachmittagsgruppe eingerichtet. Riesch: „Es zeigt sich erneut der dringende Bedarf einer neuen Kindertageseinrichtung.“

Container wären eine mögliche Lösung

In den bestehenden Gebäuden lässt sich laut Bürgermeister keine weitere Gruppe unterbringen. Man werde sich notfalls auch mit einer Container-Lösung anfreunden müssen. Auf dieses Beispiel in Bad Heilbrunn verwies Sabine Gerg (SPD). Eine von Roman Haehl vorgeschlagene Wechselbelegung mit einer Waldkindergruppe komme nicht in Frage, da die Leitungen wenig Bedarf erkennen können, sagte Klaffenbacher. Sein Fazit: „Wir können das Ergebnis nur zur Kenntnis nehmen und uns in der Gemeinderatsklausur damit eingehend befassen.“

