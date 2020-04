Neue Wirte für dieLenggrieser „Ratsstube“

Die Lenggrieser Ratsstuben gilt als Traditionslokal. Nach 30 Jahren übergibt die Wirtsfamilie Hockmaier ihr Herzensstück an neue Pächter.

Nach 30 Jahren ist für die Familie Höckmaier in der Lenggrieser „Ratsstube“ Schluss. Aus Altersgründen übergeben sie das Traditionslokal. Die Leitung übernehmen Elke Raphelt und Ronny Hinz. „Die Ratsstube ist für uns ein Stückchen Familie“, erklärt Hinz die Gründe. „Dort wurde immer so viel Herzblut reingesteckt. Wir haben gedacht, bevor es jemand anderes macht, machen es lieber wir.“

Die Idee dazu reifte bereits im vergangenen Jahr. Es folgten viele Gespräche. „Wir wollen die Tradition fortführen“, sagt Hinz. Allerdings soll in die Gaststuben ein frischer Wind hineinkommen. „Sie werden aufgepeppt.“ Die Arbeiten seien bereits im Gange. Die Küche soll demnach vergrößert werden. Die Speisekarte soll gemeinsam mit dem erfahrenen Küchenchef Henry Fischer etwas überarbeitet werden. „Der Fokus liegt aber auf traditionell bayerischer Küche“, so Hinz.

Komplette Mannschaft wird übernommen

Die komplette „Ratsstuben“- Mannschaft werde übernommen. Hinz werde als Quereinsteiger den Gasthof betriebswirtschaftlich unterstützen. Bisher ist er als Einrichtungsleiter im „Haus am Park“ tätig. Seine Lebensgefährtin Elke Raphelt arbeitet bei der Hypovereinsbank, habe allerdings von Kindesbeinen an Erfahrung in der Gastronomie.

„Die Restaurant-Führung wird erst einmal eins zu eins so wie bisher weitergehen“, sagt Hinz. Er und Elke Raphelt wollen aber jeden Tag vor Ort sein. Es sei noch jede Menge zu tun. Die Eröffnung sei zum 1. Mai geplant. Wie sich die derzeitige Krisensituation darauf auswirke, das weiß Hinz noch nicht. „Man muss einfach entspannt sein.“

