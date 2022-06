Neue Wirtsleute für den Lenggrieser „Neuwirt“

Von: Alois Ostler

Schlüsselübergabe im Biergarten: (v. li.) Johann Wenig, das neue Pächterehepaar Ramona und Josef Harrer mit Sohn Seppi auf dem Arm und (vorne, v. li.) die Töchter Magdalena und Emilia. © Platschek

Im „Neuwirt“ in Lenggries gibt es einen Neuanfang: Zum 1. Juni übernehmen Ramona und Josef Harrer den Betrieb der Familie Wenig.

Lenggries – Der Gasthof ist seit 125 Jahren in Familienbesitz. Aus dem Hotel, das in den vergangenen 30 Jahren vorwiegend als Pension geführt wurde, soll wieder eine „Gaststätte für jedermann“ werden. Das haben sich die aus Ascholding stammenden neuen Pächter vorgenommen. Die neuen Pächter des „Neuwirt“ bringen jede Menge Erfahrung mit. Josef Harrer (30) war zuletzt Betriebsleiter eines bayerischen Restaurants mit Hotelbetrieb und zuvor Wiesn-Kellner. Seine Frau Ramona (30) ist gelernte Bankfachwirtin und arbeitete zuletzt als Rezeptionistin. „Wir waren eigentlich nicht aktiv auf der Suche nach einem Objekt, bis uns ein Brauerei-Vertreter geraten hat: Schaut euch mal in Lenggries um.“

Augenmerk auf traditionelle, frische und regionale Küche

Mit der Familie Wenig sei man sich dann schnell handelseinig geworden. Für Josef Harrer hat sich hier ein alter Spruch aus der Gastro-Branche bewahrheitet: „Der Laden muss dich finden – und nicht umgekehrt.“ Ramona und Josef Harrer freuen sich, „einen sehr gepflegten und liebevoll eingerichteten Betrieb zu übernehmen“. Sie wollen zudem versuchen, ihren eigenen Stil einzubringen. In der Gastronomie, um die sich Josef Harrer kümmern wird, liegt das Augenmerk auf traditioneller, frischer und regionaler Küche mit saisonalen Gerichten, „die mit viel Liebe selbst gemacht und gekocht werden“. Ramona Harrer übernimmt zum Großteil die Arbeit an der Rezeption und Pension. Unterstützt wird sie im Familienbetrieb von den „Juniorchefinnen“ Emilia (6 Jahre) und Magdalena (4) sowie Nesthäkchen Josef junior (1).

Frühshoppen mit Musik geplant

Im „Neuwirt“ lässt es sich gut einkehren. „Im familiären und gemütlichen Ambiente können wir in der Stube rund 40 Gäste und im renovierten Nebenraum weitere 60 Gäste empfangen“, sagt das Ehepaar Harrer. Im gemütlichen Biergarten könne man nochmals 70 Gäste bewirten.“ Der neue „Neuwirt“ empfiehlt sich für Familienfeiern wie Geburtstage, Taufen und kleinere Hochzeiten sowie Trauerfeiern. „Ebenso richten wir gerne Firmenfeiern sowie Vereinssitzungen oder Versammlungen aus.“ Und: Der Pensionsbetrieb wird im bisherigen Umfang weitergeführt.

Ein historisches Bild aus den Anfangsjahren: Der Gasthof „Neuwirt“ mit Biergarten wurde im April 1897 als „Weißbier-Wirtschaft“ eröffnet. Die Gaststätte ist seit den Anfangsjahren im Familienbesitz. Jetzt übernehmen neue Pächter ab 1. Juni die Gaststätte mit Pension. © Privat

„Mein Vater ist musikalisch recht aktiv“, erzählt Josef Harrer. „Nach unserer Neueröffnung in Lenggries will er mit seinen Blasmusikfreunden aus Ascholding den einen oder anderen Musik-Frühschoppen in Lenggries veranstalten.“ Auch darauf freut sich der „neue Neuwirt“.

Weitere Informationen

Der Gastronomiebetrieb startet am Mittwoch, 1. Juni. Geplant sind vorerst folgende Öffnungszeiten: Montag mit Sonntag von 11 bis 22 Uhr mit durchgehend warmer Küche.

