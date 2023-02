Neuer Standort für Lenggrieser Waldkindergarten

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Waldkindergarten Mürnsee hat bereits eine Jurte. Ähnliches soll am neuen Standort des Lenggrieser Waldkindergartens „Auenland“ entstehen. © Arp/A

Das Lenggrieser „Auenland“ zieht im Sommer um und möchte gerne eine Jurte bauen. Vorbild ist der Waldkindergarten in Mürnsee.

Lenggries – Er war einer der ersten Waldkindergärten im südlichen Landkreis. Im September 2010 nahm das „Auenland“ in Leger seinen Betrieb auf. Zum neuen Kindergartenjahr, das im September beginnt, steht nun ein Umzug auf dem Programm. Der Standort des Kindergartens wird von Leger auf ein Grundstück im Ortsteil Holz bei Fleck verlegt. Können sich die 22 betreuten Mädchen und Buben im Moment noch in einen Bauwagen zurückziehen, soll künftig eine Jurte als Basislager dienen. Mit dem entsprechenden Bauantrag befasste sich der Lenggrieser Bauausschuss in seiner Sitzung am Montag.

Grundstück in Leger steht nicht mehr zur Verfügung

Das bislang genutzte Grundstück in Leger stehe „dauerhaft nicht mehr zur Verfügung“, sagt im Gespräch mit unserer Zeitung Heiner Koch, Geschäftsführender Vorstand des Albert-Schweitzer-Familienwerks, das Träger von vier Waldkindergärten im Landkreis ist. Während es oft sehr schwierig sei, ein neues Domizil für eine Gruppe zu finden, „sind wir in diesem Fall sehr happy, dass das Ganze so unkompliziert läuft“.

Gemeinde braucht die 22 Betreuungsplätze

Tatkräftige Unterstützung bei der Suche gab es von der Gemeinde. „Ganz so einfach war es nicht, wir haben schon einige Gespräche geführt“, sagt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG). Am Ende fand sich aber ein Grundstückseigentümer, der dem Kindergarten eine neue Heimat bieten wird. „Wir sind sehr froh, dass es einen Standort gibt“, sagt Klaffenbacher. Das betonte in der Sitzung auch Christine Rinner (CSU), schließlich sei die Gemeinde dringend auf die 22 Kinderbetreuungsplätze angewiesen. Der Umzug sei für August geplant, berichtet Koch auf Anfrage – also rechtzeitig, bevor im September das neue Kindergartenjahr startet. Bis dahin soll am neuen Standort auch die Jurte stehen, die ähnlich wie beim Waldkindergarten in Mürnsee als Schutzraum dient. Das kreisrunde Zelt – traditionell die Unterkunft der Nomaden in der Mongolei – wird einen Durchmesser von sechs Metern haben.

Landratsamt hat das letzte Wort

„Da die Jurte an Ort und Stelle verbleiben soll, gilt sie als bauliche Anlage“, erklärte Bauamtsmitarbeiter Sebastian Biagini in der Sitzung. Da Jurten nicht unbedingt der im Alpenvorland typischen Bauweise entsprechen, widerspricht sie in einigen Punkten der Ortsgestaltungssatzung. Das beginnt bei der Form des Baukörpers und endet bei der Dachdeckung. „Aufgrund der zweckmäßigen Verwendung als Schutzraum erscheinen die Abweichungen jedoch vertretbar“, so Biagini. Sollte der Waldkindergarten irgendwann den Betrieb einstellen, müsste die Jurte vollständig beseitigt werden. Ob das Vorhaben im Außenbereich generell zulässig ist, muss ohnehin – wie immer – das Landratsamt prüfen und entscheiden.

Willibald kritisiert Trockentoilette

Die Ausschussmitglieder stimmten jedenfalls für den Bauantrag – mit Ausnahme von Martin Willibald (FWG). Er störte sich an der ebenfalls beantragten Trockentoilette. Ob nicht eine ordentliche mit Kanalanschluss die bessere Lösung wäre, regte er an. „Das dürfte kaum umzusetzen sein“, sagte Klaffenbacher mit Blick auf die Lage des Grundstücks.

