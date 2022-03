Neues Buch erschienen: Heinrich Himmlers „Hundemüller“ aus Lenggries

Eine Altersaufnahme von Franz Mueller-Darss in Lenggries. Der „Hundemüller“ war vor 1945 häufiger Gast an Himmlers Tischrunde. © Quelle: Autor/Björn-Verlag Krefeld

Als „Forstmeister a.D.“ lebte SS-Generalmajor Franz Mueller-Darss im Ruhestand in Lenggries. Davor war er im Nazireich Beauftragter für das Diensthundewesen beim Reichsführer SS. Jüngst erschien ein Buch, in dem dieses dunkle Kapitel aufgearbeitet wird.

Lenggries – Freundlich, fast gütig schaut er, der ältere Herr auf dem Foto, das wohl um 1954 herum entstanden ist. Um den Hals hängt ein Fernglas. Niemand würde von dem Bild her glauben, dass der Forstmeister a.D. aus Lenggries, Franz Mueller-Darss (1890-1976), einst Spezl von Reichsjägermeister Hermann Göring und ein gern und oft gesehener Gast am Tisch von Heinrich Himmler war. Mueller-Darss war im Nazireich Beauftragter für das Diensthundewesen beim Reichsführer SS. Wer jetzt spöttisch die Nase rümpft über den Titel Reichshundeführer: Dazu besteht wenig Grund, wie Ulrich Kasparick in einem jüngst erschienenen Buch über Franz Mueller-Darss herausgearbeitet hat.

Oft und gern gesehener Gast bei Heinrich Himmler

Der ehemalige Parlamentarische Staatssekretär in Berlin nennt sein 134-Seiten-Werk „Eine Recherche“ und begründet im Vorwort, warum er sich auf die Spuren von Mueller-Darss geheftet hat. Er sei 2018 im Darßer Wald hoch oben an der Ostseeküste auf ein ehemaliges Außenlager der KZs Neuengamme und Ravensbrück gestoßen. „Das fand ich interessant und wollte mehr erfahren“, schreibt der 64-Jährige.

Autor des Buches: Ulrich Kasparick Staatssekretär a.D. © A

Der Darßer Wald, der auch das Revier von Mueller-Darss war, beherbergte ein KZ-Außenlager für Frauen und Männer. Die Häftlingsfrauen mussten für ihn arbeiten. Franz Mueller, wie er früher hieß, war nach einer beinharten Erziehung in preußischen Kadettenanstalten wie so viele mit Hurra in den Ersten Weltkrieg gezogen. Mueller brachte es nach eigenen Angaben bis zum „Generalquartiermeister“, der mit der Organisation des Kriegshundewesens der deutschen Armee beauftragt wurde.

Freundlicher Herr: Mueller-Darss. © Foto: OrtsArchiv Born

Hunde wurden zur Übertragung von besonders wichtigen Meldungen von der Front eingesetzt. Sie waren schnell, schwer zu lokalisieren und auch nachts einzusetzen. Über die Meldehunde kam Mueller auch mit der Welt der militärischen Geheimdienste in Berührung. Das sollte sich später noch als nützlich erweisen.

Der Forstmeister, der ein SS-Generalmajor war: Am Lenggrieser Friedhof liegt Franz Mueller-Darss begraben. © cs

Nach dem Krieg wurde Mueller Förster in Born auf dem Darß. Er trat 1933 der NSDAP bei und wusste sich bestens zu verkaufen. Etwa, als er den passionierten Jäger Hermann Göring erfolgreich in sein Revier einlud und über Jagdwild wie Bisons und Wisente nachdachte. 1936 wurde Franz Mueller, dessen Revier für viele wichtige Parteimitglieder zum gern besuchten Treffpunkt avancierte, in die SS aufgenommen. Auch Himmler kam, wie Kasparick recherchiert hat. Der Oberförster machte dank seiner lebenslang gepflegten Verbindungen rasch Karriere und stieg bis 1944 zum Generalmajor der SS auf. Er nannte sich inzwischen Mueller-Darss und wurde als Reichshundeführer regelmäßig zu Himmlers Tafelrunde geladen. An Himmlers Tisch kam der „Hundemüller“, wie sein Spitzname lautete, auch mit Personen in Kontakt, die er später wohl auch in Lenggries getroffen hat: Zum Beispiel Heinz Bernhard Lammerding, den „Schlächter von Oradour“, der 1971 im Tölzer Krankenhaus starb. Oder Hans Jüttner, den Chef des SS-Führungshauptamtes, der nach dem Krieg in Tölz als biederer Kurklinikbetreiber Karriere machte und am Tölzer Waldfriedhof beerdigt wurde. Der Buchautor hat auch solche Zusammenhänge sorgfältig ermittelt. Zurück zu den Hunden: Es ging beileibe nicht nur um Jagd. Mueller-Darss war auch für das Schutz- und Wachhundewesen und deren Ausbildung verantwortlich. Himmler war es wichtig, dass die Hunde „zu reißenden Bestien“ erzogen werden, die speziell auf Häftlinge in den Konzentrationslagern abgerichtet sein sollten. Der berüchtigte Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz, Rudolf Höß, sagte 1945 aus, dass Hundeführer „aus Langeweile, um Spaß zu haben“ ihre Tiere auf Häftlinge gehetzt hätten.

Verantwortlich für Ausbildung der KZ-Hunde

Nach dem Krieg wird Mueller-Darss behaupten, dass er außer Melde- und Schlittenhunde auch Such-, Sanitäts-, und Partisanenhunde ausgebildet habe, sowie Hunde als Panzerbekämpfer. Da habe er, merkt Kasparick ironisch an, wieder einmal dick aufgetragen, „der Herr Forstmeister“. Denn die Hunde hätten zwar brav ihre Sprengladungen unter den Panzern abgelegt, aber leider auch unter den deutschen.

Wie so vielen SS-Größen gelang es auch Franz Mueller-Darss, nach Kriegsende unterzutauchen. Alte Netzwerke funktionierten, man stellte sich gegenseitig „Persilscheine“ aus. Kasparick hat herausgefunden, dass Franz Mueller-Darss wohl schon ab 1949 für die Organisation Gehlen, einen Vorgänger des Bundesnachrichtendienstes (BND), gearbeitet hat. Der Kalte Krieg hatte schon begonnen. Der „Hundemüller“ war mit seinen Beziehungen in das nunmehr zur Ostzone gehörende militärische Sperrgebiet an der Ostseeküste ein interessanter Mann für den Geheimdienst. Er lebte nunmehr in Hamburg und betrieb einen Kaffeeversand mit dem Namen „Komm wieder“. Seit 1954 war er zum dritten Mal verheiratet. Christa Prützmann war die Witwe des berüchtigten früheren Chefs der Werwolfverbände, Adolf Prützmann, der 1945 Selbstmord begangen hatte. Auch sie arbeitete in Hamburg für den BND.

Erst in den 1960er-Jahren schaut der BND genauer hin

Diese Arbeit setzte sich auch fort, als Franz Mueller-Darss vom polnischen Geheimdienst enttarnt wurde. Erst 1961 schaute der BND bei einer Überprüfung seiner Mitarbeiter genauer hin. Mueller-Darss musste „dienstbedingt“ umziehen. Die Reise ging, notiert Kasparick, „nach Bayern, in die Nähe der ehemaligen SS-Junkerschule Bad Tölz, nach Lenggries“. 1966 hat der BND die Mitarbeit beendet.

Mueller-Darss wohnte bis zu seinem Tode 1976 am Oberreiterweg. Der „Forstmeister a.D.“, wie er in der Todesanzeige bezeichnet wird, betätigte sich in der HIAG, der „Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der Waffen SS“ sowie in der „Stillen Hilfe“, die Himmlers Tochter Gudrun Burwitz ins Leben gerufen hatte. Über seine – nicht so kleine – Rolle im NS-Staat musste der frühere SS-Generalmajor und Reichshundeführer Franz Mueller-Darss nie Rechenschaft ablegen.

Christoph Schnitzer

Das Buch

„Franz Mueller-Darss, SS-Generalmajor“, 18,50 Euro. ISBN 978-3- 7549-4210-9.

