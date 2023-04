Neues Führungsduo im Naturpark Karwendel: Anton Heufelder übernimmt Leitung

Von: Melina Staar

Die neue Führung des Naturparks Karwendel: Geschäftsführer Anton Heufelder und seine Stellvertreterin Marina Hausberger. © Steinlechner

Anton Heufelder ist der neue Geschäftsführer des Naturpark Karwendel. Seine Schwerpunkte liegen auf der Biodiversität und der Besucherlenkung.

Hinterriß – Der Naturpark Karwendel hat seit Anfang April einen neuen Geschäftsführer. Anton Heufelder (47) hat das Amt als Nachfolger von Hermann Sonntag übernommen. Heufelder stammt aus Bad Tölz und ist keineswegs neu im Naturpark. In den vergangenen Jahren war er bereits als Stellvertretender Geschäftsführer tätig. „Ich kenne alles ziemlich gut, es war keine sehr große Umstellung“, sagt Heufelder. Allerdings habe sich die Themenpalette erweitert. „Davor war ich unter anderem mit Umweltbildung und Naturparkführungen beschäftigt.“ Nun werden die Themen so verteilt, dass er die Aufgaben eines Geschäftsführers gut erledigen könne. Er hat festgestellt: „Der Terminkalender hat sich merklich gefüllt.“ Das hat verschiedene Gründe: Die Saison im Naturpark stehe vor der Tür und eine neue Förderperiode breche an. Es gebe viel zu tun.

„Ich kenne alles ziemlich gut, es war keine sehr große Umstellung“

Je nach Saison führe ihn sein Job mehr ins Büro oder mehr ins Freie. Während im Winter die Zeit genutzt werde, um etwa Budgets zu berechnen oder die Homepage zu pflegen, gebe es im Sommer viel vor Ort zu tun. „Der Sommer ist auch unsere Hauptführungszeit, da bin ich selber im Gelände.“ Er pflege dann auch Kontakte mit Hütten und Almen. Mit dem sogenannten Karwendelprogramm habe er einen guten Fahrplan für seine Arbeit, sagt Heufelder. Es ist eine Art Leitlinie für die kommenden fünf Jahre. „Wir haben gemeinsam festgelegt, welche Projekte wir in dieser Zeit anpacken wollen.“ Immer wieder werde überprüft, ob man die Zielsetzungen erfülle. „Das ist ganz sinnvoll, damit man sich nicht verzettelt.“

Biodiversität und Besucherlenkung im Fokus

Wichtige Schwerpunkte in nächster Zeit sind für ihn die Themen Biodiversität und Besucherlenkung. Um letzteren Punkt gut in den Griff zu bekommen, gibt es nun eine „eRangerin“: Diese wird beispielsweise in Internetforen unterwegs sein und die Besucher schon bei der Planung ihrer Ausflüge unterstützen. Weitergeführt wird das Thema „Naturschutz auf der Alm“. Waren im vergangenen Jahr sieben Almen beteiligt sind es dieses Mal bereits 14.

Derzeit entsteht auch das aktuelle Programm für diese Saison. „Wir haben vergangenes Jahr die Außenflächen des Naturparkhauses neu gestaltet. Unser Fokus liegt auf der Biodiversität.“ Auch Vorträge in den Häusern in Hinterriß und Scharnitz sind geplant. Als neue Naturparkgemeinde soll Leutasch in Tirol in diesem Jahr gut integriert werden. Weitergeführt wird auch die Ausbildung von Klimapädagogen.

Neue Stellvertreterin: Marina Hausberger

An seiner Tätigkeit begeistert Heufelder, dass er sie in einer „wunderschönen, lässigen, abwechslungsreichen Gegend“ ausüben kann. Dazu komme das tolle Team. „Außerdem haben wir Rückendeckung durch den Vorstand. Das ist sehr motivierend. Es entstehen gute neue Sachen, sodass man seine Arbeit wirklich gerne macht.“ Neue Stellvertreterin ist Marina Hausberger. Sie hat wie Heufelder Geografie studiert und ist bereits länger im Naturpark tätig. „Ich freue mich auf neue Herausforderungen und hoffe, dass Toni und ich den Naturpark in erfolgreicher Manier weiterführen können. Meinen Herzensangelegenheiten wie dem Team Karwendel oder dem Bereich Naturschutz auf Almen bleibe ich aber auch in Zukunft treu“, wird sie in einer Pressemitteilung zitiert.

