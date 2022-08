„Oasen der Artenvielfalt“: Neues Naturparkhaus-Außengelände eröffnet

Von: Stefanie Wegele

Freuen sich über die gelungene Erweiterung des Außengeländes: (v.li.) Hermann Sonntag, Geschäftsführer des Vereins „Naturpark Karwendel“, Johann und Christine Epp von Epp Gartenbau in Lenggries, Karl-Josef Schubert, Bürgermeister von Vomp, Sylvia Grünbichler, Obfrau des Umweltausschusses Vomp und Ortsvorsteher Manfred Reindl. © Hias Krinner

Im Frühling wurde geackert und gesät, jetzt konnte das Ergebnis präsentiert werden: Das neue Außengelände des Naturparkhauses in Hinterriß ist feierlich eröffnet worden.

Hinterriß - Karl-Josef Schubert, Bürgermeister der Gemeinde Vomp, die Gartenplaner Christine und Johannes Epp von Epp Gartenbau aus Lenggries und die Mitarbeiter des Naturparks freuen sich darüber, dass das Erweiterungsprojekt am Naturparkhaus nun erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Auch die ersten Gäste hätten sich bereits begeistert von dem neuen Außengelände gezeigt, berichtet Hermann Sonntag, Geschäftsführer des Vereins „Naturpark Karwendel“. Das Interesse für die Natur und das Karwendel sei eine weitere wertvolle Bestätigung „für unser alltägliches Schaffen“, so Sonntag.

Naturnahe, artenreiche Elemente rund um das Besucherzentrum

„Wir freuen uns außerdem sehr, dass schon so einiges an neuen Pflanzen herangewachsen ist und wir somit einen weiteren Beitrag zur Artenvielfalt leisten konnten“, betont der Geschäftsführer. Jeder sei herzlich eingeladen, sich das neue Außengelände anzuschauen.

Etwa vier Wochen lang haben die Mitarbeiter des Naturparkhauses mit Unterstützung der Experten auf der Baustelle gewerkelt. © Naturparkhaus

„Im Naturpark selbst bemühen wir uns täglich um den Erhalt der Biodiversität, rund um unsere Besucherzentren steht die Gestaltung von naturnahen, artenreichen Elementen im Vordergrund“, erläuterte Sonntag im Frühjahr den Grundgedanken zu den Projekten. Konkret wurden in Hinterriß auf einer Fläche von weiteren 2000 Quadratmetern unter anderem Feuchtwiesen und artenreiche Blumenwiesen gefördert, Trockensteinmauern errichtet und ein Tümpel angelegt.

Regionale Materialien und Produkte kamen zum Einsatz

Wie der Geschäftsführer berichtet, sei vor etwa drei Jahren zum ersten Mal die Idee aufgekommen, alle Besucherzentren in Richtung „Oasen der Artenvielfalt“ weiterzuentwickeln. Dabei sei es „natürlich auch darum gegangen, möglichst regionale Materialien und Produkte zu verwenden“. So seien immer Gesteinsarten aus der Region und ein einheimisches Saatgut verwendet worden, um auch regional vorhandene Blumen anzupflanzen. Wichtig sei den Verantwortlichen auch gewesen, dass die Materialien nicht weit transportiert werden musste, so sei etwa auch Treibholz und Schotter aus der Isar verwendet worden, das am Sylvensteinspeicher entnommen worden war.

Neugestaltung hat rund 65.000 Euro gekostet

Ermöglicht wurden die Umbauarbeiten in Höhe von etwa 65 000 Euro durch eine einmalige Finanzierung des Naturschutzschwerpunktes des Landes Tirol. Gewerkelt haben die Mitarbeiter des Naturparkhauses mit Unterstützung der Experten von Epp vier Wochen. Sonntag: „Vom Naturpark waren ungefähr zehn Mitarbeiter im Einsatz – von der Buchhaltung bis hin zu den Praktikanten waren wirklich alle involviert.“

