Wenn Kühe ihre Memoiren schreiben

Eine besondere Geschichte: Der Lenggrieser Georg Willibald erzählt mit 20 Sprechern die Geschichte von „Braunellä und Brauneigä“.

Lenggries/Miesbach – Der Herbst kommt, der Almsommer geht zu Ende. Nach den schönen, mitunter auch von Wetterkapriolen erschwerten Monaten auf den Almen geht es mit dem Vieh in gewohnter Weise wieder talwärts, heim zu den Höfen, auf denen es im Jahreslauf nicht an Betriebsamkeit mangelt.

Rückblickend auf ihr ganzes Leben könnte da wohl auch so manche stattliche Kuh ihre „Memoiren“ schreiben und von zahlreichen Vorkommnissen und Veränderungen erzählen. Weil das aber halt von tierischer Seite nicht möglich ist, hat Georg Willibald sich hingesetzt und diesbezüglich seinem künstlerisch-handwerklichen Können und seiner Fantasie freien Lauf gelassen. Herausgekommen ist dabei die Geschichte von „Braunelle und Braunäugl“, oder, wie der Schorsch sagt, „Braunellä und Brauneigä“.

Es ist die Geschichte von zwei Fleckviehkühen, die als Zwillingskälber auf einer Alm das Licht der Welt erblicken und dann ereignisreiche Jahre erleben. „Bebildert“ und optisch umgesetzt wird das Geschehen anhand geschnitzter Figuren, die Willibald teils eigens dafür angefertigt und in Szene gesetzt hat. Am 18. Oktober wird das realistisch nachempfundene Text- und Bild-Werk in der Miesbacher Oberlandhalle vorgestellt – im Rahmen einer ungewöhnlichen Aufführung mit Hilfe einer Großleinwand und insgesamt 20 Sprechern, die live die Darstellungen der hölzernen Figuren zum Leben erwecken.

Willibalds „Krippengeschichte war auch im Bayerischen Fernsehen zu sehen

Es ist dies nicht die erste Erzählung, die Willibald auf derartige Weise aufbereitet hat: Schon 2009 war seine „Krippengeschichte von der Heiligen Nacht“ im Bayerischen Fernsehen zu sehen. Und 2016 inszenierte er mit seinen Mitstreitern in der Oberlandhalle einen Almabtrieb, bestückt mit sage und schreibe 250 geschnitzten Figuren. Stolze 1100 Zuschauer füllten damals die Sitzreihen in der großen Halle. Das hat den Lenggrieser zu einer neuen Vorstellung ermutigt. Die Idee, den Werdegang von zwei Rindern in Verbindung mit der bäuerlichen Lebens- und Arbeitswelt aufzuzeigen, ist jedoch nicht ganz neu. „Die ersten Aufzeichnungen und Figuren dazu habe ich schon 2003 gemacht“, schildert Willibald, der selbst als Bauernbub aufgewachsen ist und den engen Bezug zur heimischen Landwirtschaft nie verloren hat. Doch dann gab es in dieser Sache eine längere Pause, weil der Urheber seinem „Almabtrieb“ Vorrang gewährte. Erst nachdem dieses große Vorhaben abgearbeitet war, rückten schließlich „Braunelle und Braunäugl“ wieder auf den Plan.

In diesem Spiel mit nun insgesamt 150 hölzernen Protagonisten – 90 davon hat Willibald speziell für diese Geschichte geschaffen – kommen natürlich nicht nur Vierbeiner, sondern auch deren Besitzer und weitere menschliche Akteure vor. Farbig gefasst von Hubert Demmel und Stephanie Gilgenreiner, die tierischen Gefährten zum Teil mit Kopfschmuck ausgestattet von Vroni Riesch, ist für ein „echtes“ Aussehen bestens gesorgt.

Laien-Sprecher zwischen 10 und 76 Jahren

Nicht ganz einfach sei es gewesen, dieses mehrere Jahre und Orte umschreibende Stück mit passenden Kulissen zu versehen, erzählt der 55-jährige Verfasser. Die Handlung beinhaltet manchmal wehmütige, aber mindestens ebenso viele lustige Momente, ohne sich auf Bauerntheater-Ebene zu bewegen.

Die 20 Laien-Sprecher im Alter zwischen 10 und 76 Jahren jedenfalls sind inzwischen bereits intensiv am Proben. Exakt zu deren jeweiligen Passagen werden am 18. Oktober die zugehörigen authentischen Szenen, von denen Vroni Braun viele sehr arbeitsaufwendig in freier Natur fotografiert hat, auf der Großleinwand zu sehen sein. In das Geschehen mit einfließen sollen ebenso die Lieder und Stückl der fünf mitwirkenden Musik- und Gesangsgruppen.

„Alle Beteiligten sind schon jetzt im Vorfeld mit Freude und Eifer bei der Sache“, sagt Willibald. „Dieses Miteinander ist besonders schön.“ Das ganze Team hofft wieder auf ein zahlreiches Publikum und will den Reinerlös auch diesmal einer in Not geratenen Bauernfamilie zukommen lassen. (Rosi Bauer)

