Öffentlich anreisen, kostenlos schlafen: Aktion „Freie Nacht fürs Klima“ auf Lamsenjoch- und Falkenhütte

Von: Melina Staar

Teilen

Die neue Pächterin der Lamsenjochhütte: Katrin Stadler hat die Hütte übernommen. © Privat

Die Falken- und Lamsenjochhütte beteiligen sich an der Aktion „Freie Nacht fürs Klima“ . Dazu gibt es auf der Lamsenjochhütte auch eine neue Chefin.

Hinterriss/Eng/Vomp – „Freie Nacht fürs Klima“ heißt eine Aktion des Deutschen Alpenvereins – wer mindestens zu 90 Prozent mit öffentliche Verkehrsmitteln anreist, darf sich über eine kostenlose Übernachtung auf einer Hütte freuen. Wichtig: Wer die Aktion nutzen möchte, muss Mitglied im DAV sein. Im Karwendel beteiligen sich die Falkenhütte und die Lamsenjochhütte daran.

„Die Aktion kommt sehr gut an, wir haben wahnsinnig viele Gäste“, sagt Claudia Rackwitz-Hartmann, die gemeinsam mit ihrem Mann Robert die Falkenhütte bewirtschaftet. „Ich finde es toll, wer es auf sich nimmt, die Anreise mit Zug und Bus doch etwas länger zu gestalten, sollte eine Belohnung bekommen.“ Und vielleicht würden sogar ein paar Leute, die sonst nicht in die Berge gehen, animiert, es einmal zu versuchen.

Öffentlich anreisen, kostenlos schlafen - Aktion nur für DAV Mitglieder

Der Ausgangspunkt für eine Wanderung auf die Falkenhütte sei sehr gut öffentlich erreichbar. „Man kann zum Beispiel mit dem Zug nach Lenggries fahren und von dort den Bergsteigerbus in die Eng nehmen.“ Letzterer würde sehr gut genutzt. „Er ist eine tolle Sache, weil sonst gäbe es noch mehr Verkehr.“

Wer auf der Hütte ankommt, werde gefragt, ob er öffentlich angereist sei. „Viele wussten noch gar nichts von der Aktion.“ Sie müssten sich dann mit Name und Adresse in eine Liste eintragen, die dann zum Deutschen Alpenverein (DAV) geht. Wichtig: Wer die Aktion nutzen möchte, muss Mitglied im DAV sein.

In der renovierten Falkenhütte erhalten öffentlich anreisende Wanderer vom DAV eine freie Nacht. © Archiv

Auf der Lamsenjochhütte wird das Angebot auch schon sehr gut angenommen, berichtet Pächterin Katrin Stadler. „Es kommen sehr viele.“ Die meisten reisen über die Eng oder Vomp an und nutzen Busse, um zum Ausgangspunkt zu gelangen.

Neue Pächterin für Lamsenjochhütte

Stadler hat in dieser Saison die Lamsenjochhütte von der Familie Rackwitz übernommen. Schon vergangenes Jahr hat sie dort gearbeitet, nun ist sie selbst Chefin. „Es ist schon einiges organisatorisch zu tun“, berichtet sie. Die Saison sei aber richtig gut angelaufen.

Das berichtet auch Claudia Rackwitz-Hartmann von der Falkenhütte. „Wir haben am 4. Juni für das Tagesgeschäft geöffnet und am 15. für Übernachtungen. Die Pfingstferien waren einfach spitzenmäßig.“ Es gebe „wahnsinnig gute“ Buchungszahlen. „Die Leute drängt es richtig raus.“ Sie sei sehr froh, dass es nun wieder so gut laufe. Die Rackwitz’ betreiben neben der Falkenhütte auch die Enzianhütte in Fieberbrunn. Die Lamsenjochhütte vergangenes Jahr zusätzlich zu übernehmen sei gewissermaßen ein Test gewesen, erklärt Rackwitz-Hartmann. „Wir haben aber gemerkt, dass es nicht zu stemmen ist.“ Sie seien froh, dass mit Katrin Stadler eine bewährte Kraft in ihre Fußstapfen tritt. Eine weitere Hütte zu übernehmen sein nun vorerst nicht geplant, sagt Claudia Rackwitz-Hartmann lachend: „Zwei Hütten reichen.“

„Freie Nacht fürs Klima“

Die Aktion läuft bis Ende 2022. Wer nachweisen kann, dass er DAV-Mitglied ist und ab dem Wohnort mindestens zu 90 Prozent öffentliche Verkehrsmittel zur Anreise genutzt hat, erhält eine freie Nacht im Mehrbettzimmer oder Lager. Weitere Infos gibt es unter alpenverein-muenchen-oberland.de/ unter dem Punkt „Hütten“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.