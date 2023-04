Ohne Barrieren ins Rathaus: Lenggries gestaltet Eingangsbereich um

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mit dem Treppenlift ist auch der erste Stock für Rollstuhlfahrer erreichbar. Gesteuert wird er hier von Standesbeamtin Annalena Gerg. Links: Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. © Krinner

Die Gemeinde Lenggries hat den Eingangsbereich des Rathauses umgestaltet. Nun ist ein barrierefreier Zugung möglich. Nicht nur Rollstuhlfahrer sind erleichtert.

Lenggries – Mit dem Rollstuhl ins Rathaus? Das war in Lenggries bis vor Kurzem beschwerlich. Büros jenseits des Erdgeschosses waren mangels Aufzug gar nicht erreichbar. Jetzt hat die Gemeinde an der Barrierefreiheit gearbeitet. Und das hilft nicht nur Rollstuhlfahrern.

Rein optisch ist von außen alles beim Alten geblieben. „Wegen des Denkmalschutzes mussten wir die Tür so beibehalten“, sagt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. Der rechte Flügel der schweren Holztür öffnet sich nun aber auf Knopfdruck automatisch. Zwar erfülle die Breite der Öffnung nicht ganz die DIN-Norm, „aber es passen alle Rollstühle durch“, sagt Klaffenbacher. Auch die kleine Schwelle sollte kein Problem sein. Auch sie konnte mit Blick auf die historische Tür nicht entfernt werden.

Hinter dem Vorraum hat eine gläserne Schiebetür die bisherige Flügeltür ersetzt. Versehen ist sie mit dem Lenggrieser Wappen und grauen Markierungen, um auch für Sehbehinderte kein neues Hindernis darzustellen. Zu den Geschäftszeiten öffnet sie sich automatisch, ansonsten muss in der jeweiligen Abteilung geklingelt werden. „Die Klingelfeld versetzen wir noch nach unten“, sagt Bürgermeister Klaffenbacher.

Wo ist welches Büro? Orientierung im Rathaus bot bislang eine Tafel, auf der allerdings vieles nicht mehr stimmte, weil eben doch immer wieder Abteilungen und Ansprechpartner umziehen. Nun hat der Rathausbesucher auf einem großen Bildschirm im Flur alles auf einen Blick. Änderungen können jederzeit eingepflegt werden. Außerdem kann die Gemeinde auch noch aktuelle Informationen einblenden. Und am unteren Bildschirmrand läuft ein Spruchband mit der Aufschrift „Grüß Gott und Herzlich willkommen“.

Am Treppenaufgang ist die schwere Gittertür verschwunden. Das war nötig, um Platz für den Treppenlift zu schaffen. Die Tür sei glücklicherweise nicht historisch gewesen, sondern stammte aus der Zeit, als die Gäste-Info im Rathaus-Erdgeschoss angesiedelt war, so Klaffenbacher. Da die natürlich auch am Wochenende geöffnet hatte, mussten die Besucher irgendwo vom Rest des Rathauses ferngehalten werden.

Wer den Plattformlift nutzen möchte, sagt in einem der Erdgeschoss-Büros Bescheid, dann wird ihm oder ihr geholfen. Der Lift führt in den ersten Stock – dort sitzt unter anderem der Bürgermeister. Auch der historische Sitzungssaal, in dem etwa Trauungen stattfinden, ist nun barrierefrei erreichbar. „Es gab Überlegungen, den Treppenlift bis ins Dachgeschoss zu bauen“, sagt Klaffenbacher. Aber das „macht keinen Sinn“ – vor allem, weil der Lift durchaus eine Weile braucht.

Allerdings gibt es auch eine andere Möglichkeit für alle, die sich hart tun mit dem Treppensteigen: Im Erdgeschoss wurde auch noch ein Bürgerbüro eingerichtet, das jeder Sachbearbeiter aus einem oberen Stockwerk nutzen kann. Auch die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung finde dort statt, sagt der Bürgermeister. Generell habe man schon vor Jahren dafür gesorgt, dass die Ämter mit dem meisten Parteiverkehr im Parterre zu finden sind. Rund 45 000 Euro hat die Gemeinde in den barrierefreien Umbau investiert.

