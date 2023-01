Ohne Führerschein, dafür mit 2,7 Promille: Lenggrieser baut Unfall

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Über 2,7 Promille zeigte der Alkomat bei dem Lenggrieser an. © Klaus Haag

Volltrunken baute ein Lenggrieser einen Unfall. Später stellte die Polizei noch einige weitere Vergehen bei dem Fahrer fest.

Lenggries - Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag um 15.30 Uhr. Ein 35-jähriger Lenggrieser touchierte in der Birkhanstraße beim Rückwärtsfahren mit seinem Audi A3 die komplette Fahrerseite des dort geparkten VW Caddy einer 66-jährigen Lenggrieserin.

Aufmerksamer Nachbar notiert das Kennzeichen und informiert die Polizei

Zunächst stieg der Audi-Fahrer aus, um sich den Schaden anzuschauen. Dabei sprach er auch mit einem Nachbarn, der gerade vor Ort war. Allerdings hinterließ der Lenggrieser dann lediglich einen Zettel an der Windschutzscheibe und entfernte sich vom Unfallort, ohne seiner Wartepflicht nachzukommen.

Ein weiterer aufmerksamer Nachbar, der die Szene beobachtet hatte, notierte sich das Nummernschild des Audis und verständigte die Polizei. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass diese nicht mehr zugelassen sind.

Atemalkoholtest ergibt über 2,7 Promille - außerdem hat der Mann keinen Führerschein (mehr)

Die Beamten trafen den Lenggrieser an seiner Wohnanschrift an. Da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von über 2,7 Promille an. Außerdem wurde festgestellt, dass der Mann nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist, da er diesen bereits zu einem früheren Zeitpunkt abgeben musste.

Den Lenggrieser erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Zulassung.

Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 7500 Euro.

