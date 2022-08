Olympia 72: Ruderer aus Neuseeland gewannen die Herzen am Sylvensteinsee

Von: Andreas Steppan

Teilen

Mit Ruderer Murray Watkinson ließ sich die damals 16-jährige Eva Kohlhauf aus Fall fotografieren. © Eva Brunnert

„Die Jungs haben uns sehr beeindruckt“, erinnert sich Eva Brunnert. Als 16-Jährige schaute sie am Sylvensteinsee zu, wie die neuseeländische Rudermannschaft für Olympia trainierte.

Lenggries – Die Olympia-Erinnerungen von Eva Brunnert sind in einer kleinen Sammlung von neun auf neun Zentimeter großen Farbfotos verewigt. Darauf zu sehen: freundliche, sportliche junge Männer, oft mit freiem Oberkörper, vor einer landschaftlichen Traumkulisse – und manchmal mitten drin ein braunhaariges Mädchen im Teenageralter. Entstanden sind die Bilder, als die neuseeländische Olympia-Rudermannschaft 1972 am Sylvensteinsee trainierte.

Lenggries begrüßte Ruderer aus Neuseeland mit Blasmusik

Top-Sportler vom anderen Ende der Welt am Sylvensteinsee: Das Ereignis brachte 1972 ein Stück Olympia-Fieber in den Isarwinkel. Der Tölzer Kurier begleitete das Trainingslager mit zahlreichen Berichten.

„Neuseelands Ruderer begeistert empfangen“, hieß es über die Ankunft der Delegation am 15. Juli 1972. Vor dem Rathaus spielte die Lenggrieser Musikkapelle „schneidig auf“, wie es hieß, und „ganz Lenggries war auf den Beinen“, als die „hochgewachsenen jungen Männer in auberginefarbenen Anzügen dem Bus entstiegen“.

Herzlich willkommen geheißen wurden die neuseeländischen Ruderer bei ihrer Ankunft in Lenggries. © Archiv Tölzer Kurier

Anschließend wurden die Sportler und Betreuer zu einem Heimatabend im überfüllten Alpenfestsaal geleitet. Der Trainer des Teams überreichte dem Lenggrieser Bürgermeister Kaspar Seibold und seiner Gattin als Gastgeschenk Schmuckstücke aus „Steinen, die nur in Neuseeland zu finden seien“. Der Rathauschef revanchierte sich mit Bildbänden über Lenggries. Während der Tänze, die der Trachtenverein Stamm darbot, „zeigten die Sportler aus Neuseeland sichtbar großes Interesse für fremdes Brauchtum“, verabschiedeten sich aber dennoch relativ früh – mit Verweis auf die 16.000 Kilometer weite Anreise, die hinter ihnen lag.

Täglich zwei Pfund Fleisch und zwei bis drei Bananen

Nach etwa zehn Tagen zitierte der Tölzer Kurier dann ein Zwischenfazit der Gäste: „Alles ist wunderbar in Lenggries!“ Trainer Robertson und Manager Strachan erläuterten, dass die Wahl auf diesen Trainingsort gefallen war, weil die Isarwinkler Landschaft mit den fjordartigen Armen des Sylvensteinsees Neuseeland sehr ähnlich sei, der See gute Trainingsvoraussetzungen biete und die Region auch den nötigen Erholungswert.

In der Unterkunft, dem Gästehaus Seemüller, war die Inhaber-Familie Friedl offenbar stark bemüht um das Wohlbefinden der Sportler. Der Tölzer Kurier berichtete, dass jeder der 25 Athleten täglich rund zwei Pfund „bestes fettfreies Fleisch verzehrt, mittags kalt als ,corned beef‘, abends gewöhnlich gegrillt“, außerdem „zwei bis drei Bananen pro Person, Pfirsiche, Grapefruits....“ Bei Feinkost Käfer kauften die Gastgeber eigens täglich „sonst nicht so frisch erhältliche gesalzene Butter“ ein. Weiter hieß es: „Zum Frühstück um 7.30 Uhr, das beinahe wortlos eingenommen wird, Eier, gekocht, als Spiegel- oder Rühreier, mit oder ohne Schinken, Cornflakes natürlich, Tee oder Kaffee, in stärkerer Dosierung, als wir es gewöhnt sind, dazu Semmeln oder Toast, niemals Graubrot. Heiße Milch bildet um 21 Uhr den Schlaftrunk. Abgesehen davon wird bayerisches Bier gern und reichlich getrunken.“

Bayerisch-Neuseeländischer Abend für die Ruderer

Neben rund zweieinhalb Stunden täglichen Trainings habe viel „Relaxing“ auf dem Programm der Olympioniken gestanden. Sie saßen im Garten, spielten Tischtennis oder bummelten durch den Ort. Einer der Höhepunkte des Aufenthalts war eine Einladung der Schloßbrauerei Hohenburg zu einem „Bayerisch-Neuseeländischen Abend“ im Bierzelt auf dem Volksfestplatz. Erneut gab es einen herzlichen Empfang für die „langen, sympathischen Burschen mit ihrem Betreuer Strachan (von dem behauptet wird, niemand habe ihn je lachen gesehen)“, wie der Tölzer Kurier schrieb.

Das Training am Sylvensteinsee zahlte sich für die neuseeländische Rudermannschaft aus. © Eva Brunnert

Gegenüber den Lenggriesern zeigten sich die Neuseeländer offen und nahbar und schrieben bereitwillig Autogramme. So hat es auch die heutige Tölzerin Eva Brunnert – damals hieß sie noch Kohlhauf – in Erinnerung. Sie ist in Fall aufgewachsen. Im Sommer 1972 war sie 16 und hatte gerade ihren Realschulabschluss in Hohenburg gemacht. Ihre Mutter Waltraud Kohlhauf war seinerzeit Posthalterin in Fall.

Die Ruderer „waren immer sehr freundlich zu uns im Dorf“, erinnert sich Eva Brunnert. „Wir konnten unser Englisch, das wir in Hohenburg gelernt hatten, gleich an den Mann bringen.“ Und sie fügt verschmitzt hinzu: „Die Jungs damals haben uns sehr beeindruckt.“

Nach Training im Sylvensteinsee holz Achter Olympia-Gold

Die weit gereisten Sportler blieben übrigens nicht die einzigen, die den Sylvensteinsee zur Vorbereitung nutzten. Am 5. August bezog das 25-köpfige bundesdeutsche Olympia-Team der Kanuten Quartier im Hotel Jäger von Fall. Darunter war Roswitha Esser, die 1968 in Mexiko Gold im Kajak-Zweier gewonnen hatte. Am 18. August 1972 zogen sowohl die neuseeländischen Ruderer als auch die deutschen Kanuten ins olympische Dorf um.

„Großes Interesse für fremdes Brauchtum“ zeigten die Sportler beim Heimatabend im Alpenfestsaal. © Archiv Tölzer Kurier

Für die neuseeländische Mannschaft zahlte sich das Training im Sylvensteinsee aus. Der Achter holte Gold, der Vierer ohne Steuermann gewann die Silbermedaille. „Der Einer mit Murray Watkinson belegte leider nur den zehnten Platz“, bedauert Eva Brunnert. Ihn und viele weitere Teamkollegen und auch Trainer hat sie damals auf Fotos verewigt. Auf der Rückseite der Abzüge und zusätzlich auf großformatigen Postkarten vom Sylvensteinsee finden sich die Unterschriften der Sportler.

Den Triumph „ihrer“ Sportler wollten die Lenggrieser mit einem Empfang am Rathaus feiern. „Die Gehsteige beiderseits der Marktstraße in Höhe des Rathauses waren beinahe unpassierbar geworden.“ Die Blaskapelle spielte ein Standkonzert, die Bevölkkerung spendete herzlichen Applaus. Bürgermeister Seibold begrüßte die Sportler, und Hans Gerg, der bei verschiedenen Anlässen als Übersetzer fungiert hatte, überreichte „dem Schlagmann jeder Medaillen-Crew einen Trachtenhut mit Gamsbart“. Dennoch war die Stimmung gedämpft. Am gleichen Tag, dem 5. September 1972, hatte sich das Olympia-Attentat ereignet. Es gab eine Schweigeminute für die ermordeten israelischen Athleten. Ein geplanter Tanzabend wurde abgesagt.

Erinnerungen an Besuch der neuseeländischen Ruderer in Lenggries

Gelegenheit, sich über diese Erinnerungen auszutauschen, hatten Eva Brunnert und ihre damaligen Schulkameradinnen erst im Juli wieder, als sich die Hohenburger Realschul-Abschlussklasse von 1972 zum Jubiläums-Klassentreffen der „Schlosswepsn“ versammelte. Noch lange darüber unterhalten konnte sich Eva Brunnert auch noch mit ihrer Mutter, die im Februar im stolzen Alter von 98 Jahren und acht Monaten verstarb.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.