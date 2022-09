Paddler an der oberen Isar ausbremsen: „Rettet die Isar jetzt“ will Ausweitung der Bootsfahrverordnung

Von: Alois Ostler

Schöne Landschaft schützen: Rettet-die-Isar-Vorsitzender Karl Probst mit einer Tamariske an der oberen Isar zwischen Vorderriß und Wallgau. © ostler

Der Verein „Rettet die Isar jetzt“ fordert eine Ausweitung der Bootsfahrverordnung. In sensiblen Bereichen habe Bootstourismus nichts verloren.

Lenggries/Vorderriß – Die obere Isar zwischen Vorderriß und Wallgau ist ein sehr sensibler Bereich. „Hier hat der Bootstourismus nichts verloren“, sagt Karl Probst. Der Vorsitzende des Vereins „Rettet die Isar jetzt“ bittet private und gewerbliche Paddler, das Naturschutzgebiet zu meiden. Ob Kanu, Schlauchboot, Standup-Paddeln oder das in jüngster Zeit zunehmende Fahren mit Rucksack-Booten (sogenannte Packrafts): „Hier hat keiner was verloren.“ Wer mit einem Boot auf einem Fluss fahren will, könne das anderswo tun. An der oberen Isar müsse darauf verzichtet werden, da es zu Konflikten mit dem Flussbett komme, so Probst beim jüngsten Pressetermin an der Isar oberhalb von Vorderriß.

Private und gewerbliche Paddler sollen Naturschutzgebiet meiden

Die Erholungssuchenden stören hier sowohl die Brutplätze seltener Vögel als auch die Laichstellen der Fische. „Zum Charakter dieser Naturlandschaft gehört nun mal die Ruhe“, sagt Probst. Im Englischen Garten in München gebe es ja auch Natur, aber eben keine Ruhe. Zum Schutz der oberen Isar fordert der Verein „Rettet die Isar jetzt“, dass der Fluss bis zum Sylvensteinsee für jeglichen Bootsverkehr gesperrt wird. Das Landratsamt müsse dieses Verbot umgehend aussprechen – trotz aller zu befürchtenden Widerstände.

Störungen bei Brutplätzen seltener Vögel und Laichstellen der Fische

Probst erinnert an die Klage des Bayerischen Kanuverbands gegen die vor vier Jahren erlassene Bootsfahrverordnung des Landkreises. „Mit ihrer Normenkontrollklage haben die Wassersportler heuer klar verloren“, so der Vorsitzende. Das jahreszeitliche Fahrverbot habe Bestand. Es sollte nach Ansicht von Probst unbedingt noch ausgeweitet werden und an festen Pegelständen orientiert sein, damit auch in wasserarmen Zeiten die Bootsfahrer ausgebremst werden.

Wie sensibel der Bereich an der oberen Isar ist, darauf weisen vor allem Naturschützer immer wieder hin. In der weitgehend ursprünglich erhaltenen Wildflusslandschaft finden zahlreiche Pflanzen- und Tierarten wichtige Lebens- und Rückzugsräume. Hier ist die vom Aussterben bedrohte Gefleckte Schnarrschrecke heimisch, und auch die seltene Deutsche Tamariske wächst am Flussufer. Seit der Teilrückleitung der Isar 1990 habe sich die Flussdynamik sehr positiv entwickelt, so die Einschätzung von Probst. „Das ist jetzt wieder eine schöne Landschaft, für deren Schutz wir alle eintreten.“

