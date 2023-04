Party mit Panoramablick: Elektrofestival „Season of sounds“ geht in die zweite Runde

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Fiebert dem 1. Juli entgegen: Veranstalter Florian Müller freut sich, auch 2023 das „Season of Sounds“ am Fuße des Braunecks ausrichten zu können. „Der Ort spricht für sich“, ist der Lenggrieser überzeugt. © arndt pröhl

Das Elektrofestival „Season of Sounds“ wird im Juli neu aufgelegt. Zum zweiten Mal wird dann am Fuße des Braunecks gefeiert und getanzt - und das ganz klimaneutral. Der Kartenvorverkauf läuft.

Wegscheid – Es war ein Pilotversuch, und er ist gelungen. Das „Season of Sounds“ im Juni 2022 war laut den Veranstaltern ein voller Erfolg. Heuer geht das Elektrofestival am Fuße des Braunecks in die zweite Runde. Am 1. Juli gibt es wieder jede Menge Beats am Berg. Neu ist: Anders als im Vorjahr wird es diesmal zwei Bühnen geben – eine davon für regionale Künstler.

Einen Sommertag voll Party mit Panoramablick versprechen die Veranstalter des Festivals, Sebastian Berger (29) und Florian Müller (41). Bereits im August vergangenen Jahres haben die Geschäftsführer von „Season of Sounds“ mit den Vorbereitungen begonnen. Immerhin mussten allerlei Musiker gebucht werden. „Letztes Jahr lief es perfekt“, sagt Müller gegenüber unserer Zeitung. „Wir haben von den Gästen und den DJs positive Rückmeldungen bekommen. Alle meinten, wir sollen damit unbedingt weitermachen.“ Das Festival mit Bergkulisse habe überzeugt. „Der Ort spricht für sich. Man kann dort feiern und tanzen, wo andere Urlaub machen.“ Überdies habe es keinerlei Zwischenfälle gegeben.

Künstler aus der Region treten auf zweiter Bühne auf

Das eintägige Festival wird heuer ähnlich ablaufen wie im Vorjahr. „Allerdings vergrößern wir uns ein bisschen“, so Müller. Konkret sei eine zweite Bühne vorgesehen. Auf der Hauptbühne, der „Panoramastage“, spielen international bekannte Künstler. Hierzu zählen beispielsweise „Mark Reeve“ und das Mailänder Duo „Moonwalk“. Auf der zweiten Bühne sind Auftritte von Musikern aus der Region geplant, darunter „Coger Cat“ aus Bad Tölz und „Prism.“ aus Miesbach. „Es handelt sich bei allen 13 Auftritten um elektronische Musik. Allerdings läuft auf der Hauptbühne eher melodischere Elektromusik, während die Nebenbühne eher technolastiger ist“, erklärt Müller.

Eine Auswertung des Festivals im vergangenen Jahr hat ergeben, dass über 60 Prozent der Besucher aus der Region und aus München kamen. „Ansonsten waren viele aus dem Raum Nürnberg und Augsburg da.“ Etwa 20 Prozent der Gäste seien von weiter weg angereist, „einige aus Hamburg und Berlin“. Da die Veranstalter auch heuer wieder mit vielen Besuchern aus der Umgebung rechnen und der Gedanke der Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen soll, haben Müller und Berger Shuttle-Busse organisiert, die zwischen dem Lenggrieser Bahnhof und dem Festivalgelände am Jaudenhang pendeln. „Zusätzlich gibt es Busse, die zur letzten S-Bahn nach Holzkirchen beziehungsweise an den Münchner Ostbahnhof fahren“, so Müller. Dafür gebe es Kombitickets aus Eintritt und BRB-Fahrschein.

Festival „Season of sounds“ ist klimaneutral gestaltet

Das Thema Nachhaltigkeit werde auch in anderen Punkten großgeschrieben. „Wir legen viel Wert darauf, so gut es geht, mit regionalen Partnern zu arbeiten. So können wir die Transportwege so kurz wie möglich gestalten.“ Beispielsweise beziehen die Veranstalter das Bier von einer Waakirchner Brauerei. „Dazu gibt es verschiedene Bars mit allerlei anderen Drinks und diverse Essensstände.“ An diesen würde es neben Fleisch auch vegane und vegetarische Gerichte geben. Generell sei das „Season of Sounds“-Festival klimaneutral aufgestellt. „Wie schon 2022 arbeiten wir auch heuer mit der Starnberger Firma ,Fokus Zukunft’ zusammen, welche die CO2-Menge, die während der Veranstaltung erzeugt wird, ausrechnet. Diese Summe werde in Euro umgerechnet und in nachhaltige Projekte investiert.

Apropos Klima: „Beim letzten Mal war es ein wahnsinnig heißer Tag und wir hatten nicht genügend Schatten“, erinnert sich Müller. „Dies lag vor allem daran, dass nach der Pandemie sehr viele Veranstaltungen innerhalb kurzer Zeit nachgeholt wurden und die Lager an Schirmen leergefegt waren.“ Für heuer, so Müller, habe man mit mehr Schirmen und Schattenplätzen kalkuliert. „Dazu gibt es zum Entspannen noch eine große Wiese, und wer eine Abkühlung will, kann sich unter die Sprenkelanlage stellen.“ Der Kartenvorverkauf läuft bereits seit Februar. „Noch sind wir nicht ausverkauft“, meint Müller. Man merke seit Corona, dass viele erst kurzfristig Karten kaufen würden. „Dazu spüren wir die Inflation. Es kann sich nicht mehr jeder ein Ticket leisten.“ Das Festival sei auf 2000 Besucher ausgelegt, das Gelände auf 2000 Quadratmeter. „Sollte das Festival ausverkauft sein, können wir den Platz auch noch erweitern.“

Weitere Informationen

Das Festival „Season of Sounds“ findet am Samstag, 1. Juli, am Jaudenhang-Parkplatz in Wegscheid statt. Es beginnt um 13 Uhr und endet um 1 Uhr in der Nacht. Einlass ist ab 18 Jahren. Weitere Infos und Tickets ab 38,90 Euro gibt es im Internet auf www.season-of-sounds.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.