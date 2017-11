Peter Mitterrutzner spielt in der Waldkirche

Viele kennen Peter Mitterrutzner als den „Heiligen Portner“ aus dem Erfolgsstück „Der Brandner Kaspar und das ewige Leben“ am Münchner Volkstheater. Demnächst spielt er in der Lenggrieser Waldkirche.

Lenggries –Ein eindrucksvolles Ein-Personenstück wird am Samstag, 25. November, in der Waldkirche Lenggries aufgeführt. Peter Mitterrutzner spielt Felix Mitterers Erfolgsstück „Sibirien oder: das Recht auf Menschlichkeit“. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten zu 12 Euro gibt es bereits bei Schreibwaren Drexler und Lotto Knabner. Zum Besuch der Gemeinschaftsveranstaltung laden die evangelische Kirchengemeinde, der Förderverein Jugend und Senioren und der VdK-Ortsverband Lenggries ein.

In Felix Mitterers Stück „Sibirien“ rebelliert der bekannte Schauspieler Peter Mitterrutzner als „Alter“ unter Aufbietung alle Kräfte gegen die Abschiebung ins Heim, wobei er einen Aufenthalt im Krankenhaus mit einer Deportation nach Sibirien vergleicht. In Auseinandersetzungen mit imaginären Gesprächspartnern, Familie und Pflegepersonal brilliert er in diesem vergeblichen Überlebenskampf eines Ausgemusterten und lästig Gewordenen.

Peter Mitterrutzner gilt als der wohl bekannteste Schauspieler Nord- und Südtirols. Zu seinen Paraderollen zählt der „Heilige Portner“ im Erfolgsstück „Der Brandner Kaspar und das ewige Leben“ am Münchner Volkstheater. In „Sibirien“, dem ergreifenden Ein-Mann-Stück über die Kälte unserer Zeit, stellt sich Mitterrutzner als großartiger Schauspieler vor.